Grayscale, Sui Staking ETF’sini NYSE Arca’da İşleme Açtı

Amerikalı dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale, Sui blokzinciri ve bu ağın yerel tokenı SUI’ye endeksli yeni bir borsa yatırım fonunu (ETF) NYSE Arca’da işlem görmeye başlattı. GSUI koduyla listelenen bu fon, yatırımcılara düzenlenmiş bir piyasada Sui ekosistemine doğrudan erişim imkânı sağlıyor.

GSUI Fonunun Yapısı ve Yatırımcılara Sağladığı Olanaklar

GSUI, doğrudan SUI tokenlarını tutarak fon getirilerini takip eden pasif bir yatırım ürünü olarak tasarlandı. Bu yapı kapsamında fon, başka varlıklara yatırım yapmıyor ve türev ürünler kullanmıyor. Bu özelliğiyle yatırımcılar, Sui blokzincirinin değer hareketlerine doğrudan maruz kalma şansı elde ediyor.

Fon, son döneme kadar özel olarak sunuluyordu; şimdi ise NYSE Arca’da halka açık şekilde işlem görüyor. GSUI’nin performansı, fonun elinde tuttuğu SUI varlıklarının piyasa fiyatına bağlı olarak değişiyor ve ücret ile giderler düşüldükten sonra yatırımcıya yansıyor.

Staking Özelliği ve Ücret Politikası

Bu ETF, yatırımcılara Sui ağının “delegated proof-of-stake” konsensüs mekanizması sayesinde staking’e katılım fırsatı da sunuyor. Fon içindeki SUI varlıkları, ağın güvenliğine katkı sağlamak için kilitleniyor ve elde edilen staking ödülleri fonda kalıyor, doğrudan yatırımcılara dağıtılmıyor.

GSUI’nin yönetim ücreti, fonun ilk üç ayı boyunca veya yönettiği varlıkların toplamı 1 milyar dolara ulaşana kadar sıfır olarak uygulanacak. Bu dönem sonrasında yıllık yönetim ücreti yüzde 0,35’e çıkacak. 2026 yılı Şubat ortası itibarıyla fonda yaklaşık 3 milyon dolar değerinde SUI bulunuyor ve toplam yönetilen varlık miktarı da buna yakın seviyede seyrediyor.

Riskler ve Piyasa Dinamikleri

Grayscale, GSUI fonunun, ABD’de 1940 tarihli Yatırım Şirketi Kanunu’na tabi olmadığını ve geleneksel ETF’lere kıyasla benzer korumalara sahip olmadığını vurguluyor. Şirketin açıklamalarında, ürünün ciddi fiyat dalgalanmalarına açık olduğu ve tüm yatırımı kaybetme riski bulunanlar için uygun olmadığı belirtiliyor.

GSUI’nin değeri, SUI tokenının piyasa fiyatıyla doğrudan bağlantılı. SUI’nin son bir yılda önemli dalgalanmalar yaşadığı ve bu tür kripto bağlantılı yatırım ürünlerinin performansının, genel dijital varlık piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak hızla değişebildiği biliniyor.

Grayscale, geleneksel piyasalarda düzenli kripto yatırım araçlarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte, tekil kripto para birimlerine endeksli ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak şirket, Amerika piyasasında Ethereum üzerinden elde edilen getiri dağıtımı konusunda önemli bir regülasyon adımı attı ve yapısal dönüşümü gündeme taşıdı.