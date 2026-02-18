Winvest — Bitcoin investment
Gizemli Balina Altcoin’deki Çöküşten Servet Kazandı: 1.300 Takipçili Hesabın 7 Milyon Dolarlık Sırrı

Özet

  • Anonim yatırımcı 0x58bro, Ethereum'daki düşüşü öngörerek 7 milyon dolar kar elde etti.
  • Piyasa devleri milyar dolarlık zararlar açıklarken, gizemli balina faiz getirili varlıklarla likiditesini korudu.
  • Blockchain içi veriler kurumsal kaçışa rağmen büyük cüzdanların Ethereum arzını toplamaya devam ettiğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasında devlerin birer birer havlu attığı, milyar dolarlık portföylerin eridiği bugünlerde, 0x58bro takma adını kullanan gizemli bir yatırımcı akıntıya karşı kürek çekerek 7 milyon dolarlık kazanca ulaştı. Ethereum fiyatının 2.000 dolar sınırına gerilediği bu kritik süreçte Blockchain içi veriler anonim balinanın doğru zamanlanmış açığa satış (short) hamleleriyle servetini katladığını gösteriyor. Arkham verilerine yansıyan bu stratejik başarı, piyasanın en popüler isimlerinin likidasyon kabusu yaşadığı dönemde sessizce yükselen yeni bir gücü temsil ediyor.

İçindekiler
1 Devlerin Çöküşü ve Stratejik Tercihler
2 Akıllı Para ve Uzun Vadeli Beklentiler

Devlerin Çöküşü ve Stratejik Tercihler

Piyasadaki sert düşüş, sadece bireysel yatırımcıları değil, sektörün en köklü kurumlarını ve fenomenlerini de hazırlıksız yakaladı. Liquid Capital’ın kurucusu Jack Yi liderliğindeki Trend Research, 10 bin dolarlık fiyat beklentisiyle girdiği Ethereum pozisyonlarından 869 milyon dolar zarar ederek çıkmak zorunda kaldı. Benzer şekilde, piyasada “Machi Big Brother” olarak tanınan Jeffrey Huang, Hyperliquid üzerindeki hatalı tahminleri nedeniyle 28 milyon dolarlık bir kayıpla karşılaştı. Bu isimler teminat açıklarını kapatmak için yıllar öncesine dayanan hazine fonlarını kullanırken, piyasa genelindeki yüksek kaldıraç kullanımı büyük bir yıkımı beraberinde getirdi.

Bu kaosun tam ortasında, sadece 1.300 takipçisi olan 0x58bro, devlerin aksine fiyat düşüşünden kâr elde etmeyi başardı. Portföyünün büyük kısmını Ethereum ve Ethena Labs’in yönetişim tokenı ENA üzerinde yoğunlaştıran yatırımcı, stratejisini sadece satış üzerine kurmadı. Bakiyesinin 12,5 milyon dolardan fazlasını Aave üzerindeki faiz getirili varlıklarda tutarak, bir yandan nakit akışı sağlarken diğer yandan piyasadaki yeni fırsatlar için likidite esnekliğini korudu. Yatırımcının tek riskli hamlesi ise 353 bin dolar değerindeki HANA token pozisyonu oldu.

Akıllı Para ve Uzun Vadeli Beklentiler

Piyasadaki bu keskin ayrışma, “akıllı para” olarak tabir edilen cüzdanların hareket tarzını da gözler önüne seriyor. CryptoQuant verilerine göre, 0x58bro gibi kısa vadeli düşüşlerden kar edenlerin yanı sıra, elinde en az 100 ETH tutan ve hiç çıkış yapmayan “birikim adresleri” de varlığını sürdürüyor. Bu adresler, dolaşımdaki arzın %23’ünü kontrol ederek fiyat maliyetlerinin altında kalsa dahi alım yapmaya devam ediyor. Kurumsal devler milyarlarca dolar zararla piyasadan çekilirken, anonim balinaların ve sadık biriktiricilerin sergilediği bu direnç, piyasa döngüsünün yeni bir evreye girdiğine işaret ediyor.

Haberin odağındaki anonim trader şu ana kadar 3,7 milyon doları sadece Ethereum short pozisyonundan olmak üzere toplamda devasa bir kar marjı yakaladı. Sosyal medyanın gürültüsünden uzak durarak sadece veriye dayalı hareket eden bu figür, milyarlarca dolarlık fon yöneten profesyonellerin dahi öngöremediği volatiliteyi lehine çevirmeyi bildi Arka planda yatan bu başarı, finans dünyasında takipçi sayısının değil, risk yönetiminin gerçek kazananı belirlediğini bir kez daha kanıtladı. 0x58bro’nun pozisyonlarını ne zaman kapatacağı veya birikim yapan balinalara katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

