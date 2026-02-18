Seçimlerden Sonra Kripto Para Piyasasının O Ayağında Patlama Olmuştu: Federal Otorite Düğmeye Bastı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin piyasaları üzerindeki kontrolünü pekiştirmek amacıyla Nevada eyaletiyle girdiği hukuk savaşında vites yükseltti. Kurum Başkanı Michael Selig, Salı günü Ninth Circuit Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu görüş bildirisinde bu platformların eyaletlerin kumar yasalarıyla değil, federal türev araçları mevzuatıyla yönetilmesi gerektiğini savundu. Crypto.com ile Nevada arasındaki ihtilafa müdahil olan federal otorite, eyaletlerin bu alandaki hamlelerini “yetki gaspı” olarak niteleyerek finans dünyasında geniş yankı uyandıran bir cephe açtı.

Federal Otorite ve Eyaletlerin Yetki Çatışması

Crypto.com’un spor müsabakalarına dayalı tahmin sözleşmeleri sunma girişimi, Nevada eyaletinin engeline takılınca konu yargıya taşınmıştı. Yerel mahkemenin bu sözleşmeleri kumar kapsamında değerlendirerek eyalet yasalarına tabi kılması üzerine CFTC, Dodd-Frank Yasası’ndan aldığı gücü hatırlatarak devreye girdi. Kurum, 2008 finansal krizinden sonra Kongre’nin kendisine verdiği “münhasır yetki”nin, sadece basit ikili seçenekleri değil, bir olayın gerçekleşme derecesine bağlı tüm türev araçları kapsadığını ileri sürüyor.

Başkan Michael Selig, tahmin piyasalarının bir kumarhaneden farksız olduğu yönündeki eleştirilere sert bir dille karşı çıkıyor. Bu yapıların şeffaf bir takas odası üzerinden işlediğini ve yatırımcıların pozisyonlarını istedikleri zaman dengeleyebildiklerini vurgulayan Selig, sözleşmelerin ekonomik riskleri yönetmek için kritik birer finansal araç olduğunu savunuyor. Federal otoriteye göre, eyaletlerin bu piyasaları yerel bahis kurallarıyla dizginlemeye çalışması, Amerika’nın küresel finansal liderliğini ve yatırımcı koruma standartlarını doğrudan tehdit ediyor.

Tahmin piyasaları, özellikle 2024 seçimleri döneminde Polyamarket ve Kalshi gibi platformların yakaladığı devasa hacimle gündemin ilk sırasına yerleşti. CFTC bünyesinde daha önce Rostin Behnam döneminde siyasi olaylar, savaş ve terör gibi konulara dair bahisleri yasaklama yönündeki çalışmalar ise rafa kaldırıldı. Bu stratejik geri adım, kurumun tahmin piyasalarını tamamen yasaklamak yerine, onları kendi denetimi altındaki meşru birer finansal türev piyasası olarak konumlandırma arzusunu gösteriyor.

Siyasetin Sıcak Gündeminde Tahmin Piyasaları

Washington cephesinde ise görüşler oldukça keskin hatlarla ayrılmış durumda. Demokrat Senatörler Catherine Cortez Masto ve Adam Schiff liderliğindeki 21 isim, CFTC’nin bu davalara müdahil olmaması gerektiğini savunarak, spor bahislerine benzeyen bu yapıların eyaletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirtiyor. Bu kanat, söz konusu platformların kamu geliri üretmediğini ve yerel tüketici koruma mekanizmalarını devre dışı bıraktığını iddia ederek endişelerini dile getiriyor.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty gibi isimler, net kuralların inovasyonu teşvik edeceğine inanarak Selig’in bu hamlesini destekliyor. Ancak eyaletler düzeyinde direnç devam ediyor; Utah Valisi Spencer Cox, tahmin piyasalarını “aile hayatını mahveden bir kumar türü” olarak tanımlayarak, bu yapıları eyaletinden uzak tutmak için anayasal her türlü kaynağı seferber edeceğini açıkça ilan etti. Siyasi ve hukuki tartışmaların odağındaki bu bilek güreşi, finansal teknolojilerin gelecekteki sınırlarını belirleyecek gibi görünüyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Ritchie Torres ise konuya farklı bir etik boyut kazandırarak, seçilmiş yetkililerin bu piyasalarda işlem yapmasına sınır getirilmesini önerdi. Özellikle uluslararası krizler veya siyasi figürlerin akıbeti üzerine yapılan yüksek tutarlı bahisler, “içeriden bilgi sızdırılması” riskini doğurarak düzenleyicilerin üzerindeki baskıyı artırıyor. Federal mahkemenin vereceği karar, sadece Nevada ve Crypto.com arasındaki ilişkiyi değil, milyarlarca dolarlık bu yeni piyasanın kimin kurallarıyla oynanacağını tayin edecek.