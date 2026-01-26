BofA, Credit Agricole, Goldman 28 Ocak Fed Faiz Kararı İçin Ne Diyor?

Yılın ilk faiz kararı son derece sıkıcı biçimde yaklaşıyor. Kararın ne olacağı neden indirim yapılamayacağı vesaire büyük ölçüde belli. İstihdam rakamlarının 2025 son çeyrekteki zayıflamanın aksine toparlanmış olması nedeniyle Fed’in şahinlerinin indirim yapmak için pek bir gerekçesi kalmadı. Peki dünyanın en büyük finans şirketleri güncel durumu nasıl okuyor?

28 Ocak Fed Beklentileri

Analistlerin çoğu faizlerin sabit kalmasını bekliyor. Piyasa beklentisi %97 ihtimalle oranların sabit kalacağı yönünde. Kararın kendisi, beklenmedik bir muhalefet veya politika duruşuna ilişkin dilde açık bir değişiklik olmadığı sürece piyasaların 28 Ocak günü dalgalanması da beklenmiyor.

22:30’da Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar yakından izlenecek. Odaklanacağımız birkaç konu olacak.

Enflasyonun seyri: Dezenflasyonun sürdürülebilir bir şekilde devam ettiğine dair herhangi bir kabul veya “yetersiz güven” vurgusu içeren dil görecek miyiz?

Fed’in daha uzun süre yüksek faiz oranlarını koruyup korumayacağına dair netlik arayacağız.

Fed’in harekete geçmeden önce gelen enflasyon ve işgücü verilerini ne kadar güçlü vurguladığı.

Faiz kararı metnindeki önceki metne göre değişimler ve Powell’ın olası söylem değişimleri.

Powell’ın konuşmasındaki soru-cevap bölümü grafikleri hareketlendirebilir. Özellikle Fed’in bağımsızlığıyla ilgili sorular önemli. Powell, sabır ve daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, kısa vadeli faiz indirim beklentilerini geri çekebilir bu da malumun ilanı olacaktır.

Wells Fargo

Enflasyon %2 hedefinin üzerinde kaldığı için indirim beklemiyorlar. Fakat önümüzdeki toplantılar için gidişat belirsizleştiği için bu toplantıda netlik arayacaklarından bahsediyorlar.

“Genel olarak, reel GSYİH büyümesi, dayanıklı hane halkı harcamaları ve güçlü AI ile ilgili sermaye harcamaları yatırımları karşısında sağlam seyrini sürdürüyor. Önceki parasal genişleme ve destekleyici maliye politikası, bu eğilimlerin 2026 yılı boyunca devam etmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, Mart ve Haziran toplantılarında 25 baz puanlık iki ek indirim öngörmeye devam ediyoruz, ancak ek faiz indirimleri için çıtanın yükseltildiğini ve risklerin bu yılın sonlarına doğru kayarak gevşemenin daha az olabileceğini kabul ediyoruz.”

Bank of America

Politika artık Fed’in nötr tahminine çok daha yakın olduğundan, acil bir eylem gerekliliği görmeyen BofA yetkilileri faizlerin sabit bırakılmasından yana.

“Açıklamada, Fed’in son dönemdeki daha güçlü verileri yansıtmak ve hükümetin kapanmasının sona ermesiyle birlikte dilini netleştirmek için mevcut koşullarla ilgili değerlendirmesini yükseltmesi bekleniyor. Başkan Powell, özellikle Fed binasının yenilenmesi ile ilgili ifadesine ilişkin Adalet Bakanlığı soruşturması konusunda yoğun siyasi sorgulamalarla karşı karşıya kalacaktır, ancak 11 Ocak tarihli açıklamasının ötesinde ek bir yorumda bulunması beklenmemektedir. Başkanlık görev süresinin sona ermesinden sonraki planları, Vali Cook’un duruşması ve Powell’ın sözlü savunmaya katılımı hakkında da sorular sorulması muhtemeldir ve benzer şekilde cevap verilmemesi beklenmektedir.”

Credit Agricole

Buradaki analistler de nötr faiz oranına yaklaşıldığı için bu toplantıda indirim gelmeyeceğini söylüyor. Mart ayına kadar yeni nokta grafiği yayınlanmayacağı için 2026 ve 2027 beklentileri konusunda Fed’in çok rengini belli etmesi beklenmiyor.

“Temel senaryo hâlâ şahin, Ocak ayında verilen ara (faiz indirimlerine ara verildi) 2026 sonuna kadar sürecek ve 2027 başında son bir indirim yapılacak. Bu görüş, güçlü büyüme, işgücü piyasasının istikrar kazanması ve enflasyonun %2’ye dönmekte zorlanmasını varsaymaktadır, ancak işgücü piyasası daha da zayıflarsa riskler daha kısa bir duraklama veya daha düşük bir terminal faiz oranına kayabilir.”