Güvenlik

420.000 Binance Giriş Bilgisi Çalındı! Gmail, Facebook, Instagram ve Netflix de Var!

Özet

  • Yaklaşık 48 milyon Gmail hesabına bağlı giriş bilgileri de dahil olmak üzere 149 milyon kullanıcı adı ve şifre içeren bir veritabanı yakın zamanda ifşa edildi.
  • 420 bine yakın Binance giriş bilgisi ifşa edilen 149 milyonluk veri tabanının içinde.
  • Binance, dark web'i izleyecek, etkilenen kullanıcıları bilgilendirecek, şifreleri sıfırlayacak ve donanım MFA, antivirüs yazılımı ve gelişmiş hesap güvenliği önlemleri almasını tavsiye edecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kullanıcıların gerekli önlemleri almaması nedeniyle cihazları virüsler marifetiyle birer ajana dönüşebiliyor. Siber Güvenlik Araştırmacısı Jeremiah Fowler virüs bulaşmış cihazlardan ele geçirilen yüz binlerce giriş bilgisinin saldırganlar tarafından sızdırıldığını tespit etti. Burada sorumlu Binance veya Gmail, Meta değil, kullanıcıların temkinli olması şart.

İçindekiler
1 Binance Giriş Bilgileri Çalındı
2 Dikkatli Olmanız Şart

Binance Giriş Bilgileri Çalındı

Yaklaşık 48 milyon Gmail hesabına bağlı giriş bilgileri de dahil olmak üzere 149 milyon kullanıcı adı ve şifre içeren bir veritabanı yakın zamanda ifşa edildi. Milyonlarca Binance kullanıcısı cihazlarına bulaşan virüslerin farkında olmadan borsa hesaplarına girip çıkmaya devam ediyor.

Uzmanlar, bunun Binance sisteminde bir güvenlik ihlali değil, kullanıcı tarafında bir virüs bulaşması durumu olduğunu vurguluyor.

Peki Binance ne yapacak? Binance, dark web’i izleyecek, etkilenen kullanıcıları bilgilendirecek, şifreleri sıfırlayacak ve donanım MFA, antivirüs yazılımı ve gelişmiş hesap güvenliği önlemleri almasını tavsiye edecek.

Dikkatli Olmanız Şart

Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler tarafından keşfedilen devasa veritabanı 96 gigabayt büyüklüğünde. Fowler’a göre ifşa edilen hesapların toplam hacmi şöyle;

  • Gmail – 48 milyon
  • Facebook – 17 milyon
  • Instagram – 6,5 milyon
  • Yahoo – 4 milyon
  • Netflix – 3,4 milyon
  • Outlook – 1,5 milyon
  • .edu – 1,4 milyon
  • iCloud – 900 bin
  • TikTok – 780 bin
  • Binance – 419 bin
  • OnlyFans – 100 bin

Daha küçük hacme sahip borsalar, ödeme platformları da var.

“Bu kayıtlar, akla gelebilecek hemen hemen her tür hesabı kapsıyordu. Veriler e-postaları, kullanıcı adlarını, şifreleri ve tam oturum açma URL’lerini içerdiğinden, büyük ölçekli hesap ele geçirmelerini otomatikleştirmek için kullanılabilir.”

Peki siz ne yapacaksınız? Eğer bir virüs bilgisayar veya telefonunuza bulaşırsa saniyeler içinde kayıtlı şifrelerinizin tümü saldırganın eline geçer. Bunun dışında kayıtlı olmayan ve manuel yazarak giriş yaptığınız şifreler de virüs tarafından izlenip saldırgana raporlanır. Üstelik birçok virüs ilk 1 ayında antivirüs yazılımları tarafından da tespit edilemeyecek şekilde şifrelenmiştir. Daha ileri versiyonları sistemlerde alarmların çalmasını engelleyecek yetki aşımlarını hissettirmeden gerçekleştirir ve tespiti daha zordur.

Virüs bulaşmış bir telefon uzaktan saldırganlar tarafından kolayca kontrol edilir ve sizin telefonunuz veya bilgisayarınızla yaptığını her şeyi çok daha kolay biçimde saldırgan da uzaktan yapar. Verilerinizi, dosyalarınızı saniyeler içinde kendine aktarabilir.

Yaygın virüslerden korunmak için antivirüs işinize yarasa da en başta dikkat etmeniz gereken şey indirdiğiniz dosyaların kaynağıdır. Warez yazılımlar, kaynağını bilmediğiniz platformlardan indirdiğiniz kurulum dosyaları hatta size mail veya mesaj yoluyla gelen rar dosyalarının içinde ilk bakışta jpg gibi görünen dosyalar bile cihazınızı ele geçirebilir. Cihazınızı ve hesaplarınızı korumak için asla kaynağına güvenmediğini platformlardan dosya indirmemeli ve güncel ücretli antivirüs yazılımı kullanmalısınız.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Borsası İçin Şok İddia: SwapNet Açığıyla Milyonlar Uçtu

Binance’ten Likidite Odaklı Genişleme Adımı: 27 Ocak’ta Açılıyor

Sıcak Gelişme: Binance Artık Hisse de Satacak, Binance Hisse Alımı

MiCA Geri Sayımı Sürerken Binance’den Sürpriz Başvuru Geldi

Binance Yaptığıyla Ripple’ın RLUSD’sini Oyunun Merkezine Taşıdı: 22 Ocak’ta Başlıyor

Altcoin’de Sert Oracle Krizi: Saniyeler İçinde Milyonlar Buhar Oldu

15’i Birden Kaldırılacak: Binance’den Çeşitli Kripto Paralarda Kaldıraçlı İşlemlere Sert Fren

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda
Bir Sonraki Yazı BofA, Credit Agricole, Goldman 28 Ocak Fed Faiz Kararı İçin Ne Diyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BofA, Credit Agricole, Goldman 28 Ocak Fed Faiz Kararı İçin Ne Diyor?
Ekonomi
Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda
Ethereum (ETH)

Lost your password?