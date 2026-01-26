Ethereum (ETH)

Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda

Özet

  • BitMine 40.302 ETH aldı.
  • Tokenizasyona büyük şirketlerin ilgisi artıyor ve Ethereum RWA için merkeze dönüşmüş durumda.
  • 2 milyon ETH stake eden şirket yıllık 400 milyon dolar gelir hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum hali hazırda RWA pazarının da önemli bir kısmını temsil ediyor. Milyar dolarlık devler tokenize varlıkları Ethereum ağında ihraç ediyor. Trilyon dolarlık pazara ulaşması beklenen RWA alanı Ether’i önemli ölçüde destekleyecek. BitMine altcoin kralının arzının %5’ini bu yüzden elde etmek istiyor.

İçindekiler
1 BitMine Ethereum Alımı
2 Ethereum (ETH)’a İnanıyorlar

BitMine Ethereum Alımı

Strategy alımlarına devam ederken BitMine de ETH biriktiriyor. Bitcoin için Strategy neyse Ethereum için de artık BitMine o. BitMine Immersion Technologies (BMNR), şirkete sermaye artırımı için alan açan önemli hissedar oylamasının peşinden 40.302 ETH (mevcut fiyatlarla yaklaşık 117 milyon dolar değerinde) aldığını açıkladı.

Şirketin sahip olduğu ETH miktarı Haziran ayında sıfırken bugün 4.24 milyonu aştı. ETH arzının %3,52’sini elde tutan şirket bunu %5’e taşımak istiyor. Eğer bu hızda ilerlerlerse 1 yıl dolmadan 2026 Haziran ayına kadar hedeflerine ulaşabilirler.

193 bitcoin, 682 milyon dolar nakit ve Eightco Holdings’deki hisseleri ile YouTube devi MrBeast tarafından kurulan girişim Beast Industries’e yaptığı 200 milyon dolarlık yatırım dahil şirketin toplam 12,8 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.

Ethereum (ETH)’a İnanıyorlar

2 milyon Ether’i yani toplam varlıklarının neredeyse yarısını stake eden şirket senelik %5’e kadar stake geliri de elde ediyor. Bu yoğun stake talebi Ethereum ağındaki stake için bekleme süresini 54 güne çıkardı. Yıllık 400 milyon dolar stake geliri elde etmeyi hedefleyen şirket bunu sürekli artırmayı planlıyor.

BMNR hisselerinin hacmi bugünlerde zayıfladı ve hacim bakımından en büyük 40 hisse arasındayken 91’e geriledi. Günlük ortalama hacim 1,2 milyar dolar ile nispeten iyi bir noktada.

Şirketin Ethereum’a inanmak için birçok sebebi olsa da en büyük gerekçe tokenizasyon. BlackRock CEO’su Larry Fink daha geçen hafta Davos’ta yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

Tokenizasyon gereklidir… ortak blockchainimiz olursa, yolsuzluğu azaltabiliriz.”

BitMine’ın Başkanı Tom Lee bugünkü duyusunda şunları söyledi;

“2016 yılında Davos’un gündeminde yapay zeka ve dördüncü sanayi devrimi vardı ve on yıl içinde yapay zeka ve veri merkezlerinin muazzam büyümesine ve ülkelerin tamamen yön değiştirmesine tanık olduk.  On yıl sonra, 2026 yılını politika yapıcıların ve dünya liderlerinin dijital varlıkları finansal sistemin geleceği için merkezi bir unsur olarak gördüğü yıl olarak görüyoruz. Larry Fink’in de belirttiği gibi, bu akıllı blockchainler için olumlu bir gelişme. Ethereum, bugün Wall Street tarafından en yaygın olarak kullanılan ve kurulduğu günden bu yana sıfır kesinti süresiyle en güvenilir blockchain olmaya devam ediyor.

Ethereum’un Bitcoin’e göre fiyat oranı, yani ETHBTC, Ekim ortasından bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bize göre bu, yatırımcıların Wall Street tarafından geliştirilen tokenizasyon ve diğer kullanım örneklerinin Ethereum üzerinde inşa edildiğini fark ettiklerini yansıtıyor. Wall Street’in Ethereum üzerinde inşa ettiği ölçeği anlamak için, Ethereum vakfı bu web sitesinde (https://institutions.ethereum.org/) sadece son birkaç ay içinde Ethereum üzerinde inşa eden 35 büyük finans kurumu örneğini listeledi.”

