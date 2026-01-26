ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 26 Ocak

Bitcoin (BTC) fiyatı yeni haftaya 87 bin dolarda başladı ve makro cephede yine yoğun bir hafta göreceğiz. Altın ve gümüş 2026 yılında kazanç serisini devam ettiriyor. BitMine yeni ETH alımlarını duyurdu. Peki yeni hafta piyasalar için nasıl başladı?

ABD Piyasaları

Japonya’nın yerel para birimi desteklemek için harekete geçmesi beklendiğinden yen Kasım ayından bugüne en güçlü seviyesine tırmandı. Dolar dört ayın en düşük seviyesinde. Yen, dolar karşısında %1,5’e varan bir artış kaydetti ve piyasalar, son dönemdeki düşüşünün ardından olası bir müdahaleye karşı yüksek alarm moduna geçmiş durumda.

Altın tarihinde ilk defa ons başına 5 bin doları aştı. Başkan Donald Trump’ın uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesi ve yatırımcıların devlet tahvillerinden devam eden kaçışı risklerin ne kadar attığını gösteriyor.

Bugünün ilerleyen saatlerinde piyasalarda büyük bir gelişme yok. Hafta boyunca ABD devlerinin kazanç raporları geleceğinden hisse senetlerinin güçlü kalması bekleniyor. Microsoft kazanç raporu AI balonu tartışmalarını yeniden alevlendirebilir ve Trump’ın önümüzdeki günlerde yapacağı olası tehditkar açıklamalar tekrar düşüşü tetikleyebilir.

Kripto Paralar Son Durum

BitMine yaklaşık 40 bin ETH alım yaptı. SOL, AVAX gibi varlıklar yeni haftaya kırmızı devam ediyor. ETH 2.900 doların altında ve birçok kripto para ana destek seviyesine artık daha yakın. En büyük 100 kripto para arasında en fazla kazanç elde eden RIVER oldu. Haftalık kazancı %180 ve günlükte %30 artış yaşadı. ALGO, KAVA ve LIT ise %3-5 arasında kazanç elde etti.

Trump’ın ailesinin tokeni WLFI yüzde % kayıp yaşarken IP Coin de onu izliyor. DASH rallisi genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle tersine döndü. Haftalık %25 kayıp yaşayan DASH sırayla ZEC ve XMR Coin rallisinin ardından sıranın kendisine gelmesiyle üç haneli kazançlar elde etmişti.

XRP Coin 1,88 dolar desteğinin hemen üzerinde. SOL Coin 122 dolara geriledi ve altın stablecoini PAXG 5.093 dolarda.