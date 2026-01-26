Kripto Para

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 26 Ocak

Özet

  • Altın tarihinde ilk defa ons başına 5 bin doları aştı. Donald Trump'ın tehditkar dili risk piyasalarını olumsuz etkiliyor.
  • En büyük 100 kripto para arasında en fazla kazanç elde eden RIVER oldu. Haftalık kazancı %180 ve günlükte %30 artış yaşadı.
  • DASH Coin rallisi genel piyasa hissiyatındaki negatiflik sebebiyle tersine döndü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı yeni haftaya 87 bin dolarda başladı ve makro cephede yine yoğun bir hafta göreceğiz. Altın ve gümüş 2026 yılında kazanç serisini devam ettiriyor. BitMine yeni ETH alımlarını duyurdu. Peki yeni hafta piyasalar için nasıl başladı?

İçindekiler
1 ABD Piyasaları
2 Kripto Paralar Son Durum

ABD Piyasaları

Japonya’nın yerel para birimi desteklemek için harekete geçmesi beklendiğinden yen Kasım ayından bugüne en güçlü seviyesine tırmandı. Dolar dört ayın en düşük seviyesinde. Yen, dolar karşısında %1,5’e varan bir artış kaydetti ve piyasalar, son dönemdeki düşüşünün ardından olası bir müdahaleye karşı yüksek alarm moduna geçmiş durumda.

Altın tarihinde ilk defa ons başına 5 bin doları aştı. Başkan Donald Trump’ın uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirmesi ve yatırımcıların devlet tahvillerinden devam eden kaçışı risklerin ne kadar attığını gösteriyor.

Bugünün ilerleyen saatlerinde piyasalarda büyük bir gelişme yok. Hafta boyunca ABD devlerinin kazanç raporları geleceğinden hisse senetlerinin güçlü kalması bekleniyor. Microsoft kazanç raporu AI balonu tartışmalarını yeniden alevlendirebilir ve Trump’ın önümüzdeki günlerde yapacağı olası tehditkar açıklamalar tekrar düşüşü tetikleyebilir.

Kripto Paralar Son Durum

BitMine yaklaşık 40 bin ETH alım yaptı. SOL, AVAX gibi varlıklar yeni haftaya kırmızı devam ediyor. ETH 2.900 doların altında ve birçok kripto para ana destek seviyesine artık daha yakın. En büyük 100 kripto para arasında en fazla kazanç elde eden RIVER oldu. Haftalık kazancı %180 ve günlükte %30 artış yaşadı. ALGO, KAVA ve LIT ise %3-5 arasında kazanç elde etti.

Trump’ın ailesinin tokeni WLFI yüzde % kayıp yaşarken IP Coin de onu izliyor. DASH rallisi genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle tersine döndü. Haftalık %25 kayıp yaşayan DASH sırayla ZEC ve XMR Coin rallisinin ardından sıranın kendisine gelmesiyle üç haneli kazançlar elde etmişti.

XRP Coin 1,88 dolar desteğinin hemen üzerinde. SOL Coin 122 dolara geriledi ve altın stablecoini PAXG 5.093 dolarda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Kurumsallar Kriptoda 1.73 Milyar Dolarlık Satış Yaptı: Sadece Bu Altcoin’i Aldılar

ABD Siyaseti Kripto Para Piyasasını Sıkıştırıyor: Gizli Bağ Açığa Çıktı

Kripto Paralarda Fırtına Haftası: Yatırımcıyı Neler Bekliyor?

Bitcoin 16 Trilyon Dolar Olur mu? ARK’den Çarpıcı 2030 Tahmini

XRP’de 42 Dolar Neden Sürekli Gündeme Geliyor? Büyük Resim Ne Diyor?

XRP’de Fırtına Öncesi Sessizlik mi? Kritik Bir Hafta Başlıyor

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Bir Sonraki Yazı Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Önemli Gelişme: Herkes Korkarken 117 Milyon Dolarlık Altcoin Aldı, Devamı Yolda
Ethereum (ETH)
26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?