26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Özet

  • 28 Ocak Çarşamba Fed faiz kararını açıklayacak. Beklenti sabit kalması yönünde ancak şahin tonun şiddeti önemli olacak.
  • Birçok ABD şirketi kazanç raporunu bu hafta yayınlayacak bu raporlar borsayı destekleyebilir.
  • 1 Şubat yaklaşırken Trump'ın tarife tehditleri devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gümrük tarifeleri 2025 yılını kabusa çevirmişti 2026 yılının ilk ayında da gündem tarifeler oldu. Kripto para yatırımcıları için son derece yorucu günler devam ediyor. Bitcoin son 24 saatte 86 bin dolara kadar geriledi ve 98 bin dolarda açığa satışa başlayanlar haklı çıktı. Peki bu hafta kripto paralarda hangi önemli gelişmeleri göreceğiz?

İçindekiler
1 Haftanın Önemli Gelişmeleri
1.1 27 Ocak Salı
1.2 28 Ocak Çarşamba
1.3 29 Ocak Perşembe
1.4 30 Ocak Cuma
1.5 1 Şubat Pazar
2 Dikkat Edilecekler

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Makro cephede yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler kripto paralarda dalgalanmaya neden oluyor. Önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeleri volatilite doğuracağına göz atacağız. Elbette asıl volatilite Trump’ın tehditleriyle tetiklendiği için herkese sürpriz olacak tetikleyicileri öngörmek de zor.

27 Ocak Salı

  • 15:30 Boeing ve birçok ABD devinin kazanç raporları
  • 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 90,66 Önceki: 89,1)

28 Ocak Çarşamba

  • 02:50 BoJ Toplantı Tutanağı
  • 22:00 FOMC Faiz Kararı
  • 22:30 Powell’ın Açıklamaları
  • JUP Kilit Açılışı (Arzın %1,70’i)

29 Ocak Perşembe

  • 00:00 Microsoft Kazanç Raporu
  • TSLA ve IBM Kazanç Raporu
  • 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 205K Önceki: 200K)
  • 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Beklenti: %1,6 Önceki: -1,3%)

30 Ocak Cuma

  • 16:30 ABD ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,8 Önceki: %3)
  • 16:30 ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,9 Önceki: %3)
  • KMNO Kilit Açılışı (Arzın %3,55’i)
  • Filecoin Onchain Cloud Mainnet
  • Chiliz 2030 Stratejisi
  • OP Kilit Açılışı (%1,62)

1 Şubat Pazar

  • 03:00 ABD’nin Olası NATO Tarifeleri
  • SUI Kilit Açılışı (%1,15)
  • EIGEN Kilit Açılışı (%8,88)

Dikkat Edilecekler

Fed’in faiz kararı neredeyse kesin ancak Powell’ın açıklamalarında ve Fed karar metninde göreceğimiz şahin ton kriptoda düşüşe neden olabilir. İstihdamın toparlandığına dair güçlü veriler faiz indirimi bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Enflasyon halen yapışkan ve Fed bu şartlar altında faiz indiriminden kaçınmaya devam edebilir.

Powell’ın Fed’in bağımsızlığına dair yapacağı olası açıklamalar düşüşe neden olabilir. Büyük ABD şirketleri kazanç raporlarını açıklayacak ve bunun ABD hisse senedi piyasalarına yansımaları olumlu olacaktır. 1 Şubat tarihi yaklaşırken Trump’ın tarife tehdidinin devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Trump vazgeçtiğini söylese de hafta sonu halen %100 tarife getirebileceği ülkelerden bahsediyordu.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
