26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Gümrük tarifeleri 2025 yılını kabusa çevirmişti 2026 yılının ilk ayında da gündem tarifeler oldu. Kripto para yatırımcıları için son derece yorucu günler devam ediyor. Bitcoin son 24 saatte 86 bin dolara kadar geriledi ve 98 bin dolarda açığa satışa başlayanlar haklı çıktı. Peki bu hafta kripto paralarda hangi önemli gelişmeleri göreceğiz?

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Makro cephede yaşanan gelişmeler ve jeopolitik riskler kripto paralarda dalgalanmaya neden oluyor. Önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeleri volatilite doğuracağına göz atacağız. Elbette asıl volatilite Trump’ın tehditleriyle tetiklendiği için herkese sürpriz olacak tetikleyicileri öngörmek de zor.

27 Ocak Salı

15:30 Boeing ve birçok ABD devinin kazanç raporları

18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 90,66 Önceki: 89,1)

28 Ocak Çarşamba

02:50 BoJ Toplantı Tutanağı

22:00 FOMC Faiz Kararı

22:30 Powell’ın Açıklamaları

JUP Kilit Açılışı (Arzın %1,70’i)

29 Ocak Perşembe

00:00 Microsoft Kazanç Raporu

TSLA ve IBM Kazanç Raporu

16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 205K Önceki: 200K)

18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Beklenti: %1,6 Önceki: -1,3%)

30 Ocak Cuma

16:30 ABD ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,8 Önceki: %3)

16:30 ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,9 Önceki: %3)

KMNO Kilit Açılışı (Arzın %3,55’i)

Filecoin Onchain Cloud Mainnet

Chiliz 2030 Stratejisi

OP Kilit Açılışı (%1,62)

1 Şubat Pazar

03:00 ABD’nin Olası NATO Tarifeleri

SUI Kilit Açılışı (%1,15)

EIGEN Kilit Açılışı (%8,88)

Dikkat Edilecekler

Fed’in faiz kararı neredeyse kesin ancak Powell’ın açıklamalarında ve Fed karar metninde göreceğimiz şahin ton kriptoda düşüşe neden olabilir. İstihdamın toparlandığına dair güçlü veriler faiz indirimi bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Enflasyon halen yapışkan ve Fed bu şartlar altında faiz indiriminden kaçınmaya devam edebilir.

Powell’ın Fed’in bağımsızlığına dair yapacağı olası açıklamalar düşüşe neden olabilir. Büyük ABD şirketleri kazanç raporlarını açıklayacak ve bunun ABD hisse senedi piyasalarına yansımaları olumlu olacaktır. 1 Şubat tarihi yaklaşırken Trump’ın tarife tehdidinin devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Trump vazgeçtiğini söylese de hafta sonu halen %100 tarife getirebileceği ülkelerden bahsediyordu.