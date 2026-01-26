Son Dakika: Bitcoin Hazine Şirketinden Yeni Devasa Alım

Kripto paraların kurumsal likiditeyi çekmeye başlamasıyla tek giriş kaynağı borsalar olmaktan çıktı. Uzun süredir başta Strategy olmak üzere büyük şirketler düzenli BTC talebi doğurup fiyatın ayakta kalmasına yardımcı oluyor. En büyük Bitcoin hazine şirketi Strategy yine alım açıkladı.

Strategy Bitcoin Alımı

Michael Saylor’un şirketi yeni yıla hızlı başladı ve istisna olmadan her hafta BTC birikimini artırmak için çabalıyor. Hisselerin MNAV’ı 1’in üzerinde kalmaya devam ettiğinden borçlanmayla alakalı sorun yaşamayan şirket daha fazla alım için gerekli nakde ulaşabiliyor. Geride bıraktığımız haftada BTC 90 bin doları kaybetmeden önce Saylor’un şirketi yeni alım yapmış ve bugünkü SEC bildiriminde detaylar paylaşıldı.

Strategy, 2.932 BTC’yi ~264,1 milyon dolar karşılığında aldı. Bu da BTC başına ortalama maliyetin 90.061 dolar olduğunu gösteriyor. 25 Ocak itibariyle şirketin 712.647 BTC büyüklüğünde rezervi bulunuyor. Devasa rezervin ortalama maliyetiyse 76.037 doları aştı. Bugüne kadar 54,19 milyar dolar harcayan şirket halen milyarlarca dolar karda.