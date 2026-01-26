BITCOIN (BTC)

Son Dakika: Bitcoin Hazine Şirketinden Yeni Devasa Alım

Özet

  • Strategy geçen hafta 2.932 BTC aldı
  • Ortalama maliyet 90.061 dolar.
  • Toplam rezervi 712.647 BTC'ye ulaşan şirketin maliyeti BTC başına ortalama 76.037 doları aştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paraların kurumsal likiditeyi çekmeye başlamasıyla tek giriş kaynağı borsalar olmaktan çıktı. Uzun süredir başta Strategy olmak üzere büyük şirketler düzenli BTC talebi doğurup fiyatın ayakta kalmasına yardımcı oluyor. En büyük Bitcoin hazine şirketi Strategy yine alım açıkladı.

Strategy Bitcoin Alımı

Michael Saylor’un şirketi yeni yıla hızlı başladı ve istisna olmadan her hafta BTC birikimini artırmak için çabalıyor. Hisselerin MNAV’ı 1’in üzerinde kalmaya devam ettiğinden borçlanmayla alakalı sorun yaşamayan şirket daha fazla alım için gerekli nakde ulaşabiliyor. Geride bıraktığımız haftada BTC 90 bin doları kaybetmeden önce Saylor’un şirketi yeni alım yapmış ve bugünkü SEC bildiriminde detaylar paylaşıldı.

Strategy, 2.932 BTC’yi ~264,1 milyon dolar karşılığında aldı. Bu da BTC başına ortalama maliyetin 90.061 dolar olduğunu gösteriyor. 25 Ocak itibariyle şirketin 712.647 BTC büyüklüğünde rezervi bulunuyor. Devasa rezervin ortalama maliyetiyse 76.037 doları aştı. Bugüne kadar 54,19 milyar dolar harcayan şirket halen milyarlarca dolar karda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hash Rate Düştü, Fiyat Kıpırdamadı: Bitcoin’de Gizli Risk

Bitcoin 100 Bin Dolar İçin Ne Bekliyor? Kritik Seviyeler Masada

Bitcoin’de 2 Yıl Sonra İlk: Yatırımcılar Zarar Yazıyor

Bitcoin ETF’lerinde Alarm Zilleri: Ethereum, Solana ve XRP’de Ayrıştı

Bitcoin Neden Altın ve Gümüşün Arkasında Kaldı?

Ayı Baskısı Güçlü Ama Yeterli Değil: Bitcoin Fiyatı Kritik Eşikte

BACH: Şaşırmayın 2022’den Bugüne Hep Aynı Şey Oluyor Az Kaldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Hash Rate Düştü, Fiyat Kıpırdamadı: Bitcoin’de Gizli Risk
Bir Sonraki Yazı 26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

26 Ocak Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para
Hash Rate Düştü, Fiyat Kıpırdamadı: Bitcoin’de Gizli Risk
BITCOIN (BTC)

Lost your password?