Kripto ParaRIPPLE (XRP)

XRP Fiyatında Satış Baskısı Güçlenirken Meme Coinlere İlgi Artıyor

Özet

  • XRP fiyatında satış baskısının artması yatırımcıların dikkatini çekiyor.
  • Gravestone doji benzeri formasyon sonrası gözler destek seviyelerine çevrildi.
  • Belirsizlikte sermaye meme coin projelerine ve alternatif varlıklara yöneliyor.
XRP yatırımcılarının son dönemde yakından izlediği günlük fiyat grafiğinde, dikkat çeken bir “gravestone doji” formasyonu ortaya çıktı. Bu teknik sinyal, alıcıların fiyatı 1,65 doların üzerine taşımasına rağmen satış baskısının ağır basmasıyla fiyatın tekrar 1,45 dolar civarına çekildiğini gösteriyor. Söz konusu mum formasyonu, geçmişte XRP için anlamlı düşüşlere zemin hazırlamış olması nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Gravestone Doji ve Teknik Gelişmeler

Gravestone doji, açılış, kapanış ve en düşük seviyenin birbirine yakın olduğu, uzun bir üst fitil barındıran bir mum çubuğu olarak biliniyor. Bu yapı, piyasa katılımcılarının yukarı yönlü hareketi satışlarla hızlıca sınırladığını ifade ediyor. Ancak XRP’de görülen son formasyonun, klasik gravestone doji tanımını tam olarak karşılamadığına işaret ediliyor. Asıl dikkat edilmesi gereken unsurun, fiyatın daha önce yukarı kırdığı düşen kanalın üzerinde tutunup tutunamayacağı olduğu belirtiliyor.

Fiyat Desteği ve Hacim Görünümü

XRP, önceki düşüş kanalını yukarı yönde kırmasına rağmen, oluşan satış baskısıyla birlikte hacmin de azalması yatırımcılarda kısa vadede yorgunluk algısını güçlendirdi. Şu anda 1,40 – 1,45 dolar aralığında önemli bir destek bölgesi bulunuyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse, son yaşanan satış hareketinin bir düzeltme ve konsolidasyon süreci olabileceği değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Teknik gösterge olarak hacmin yükselişe eşlik etmemesi, hareketin geçici olabileceğine dair işaret olarak yorumlanıyor. Bununla birlikte, tek başına azalan işlem hacmi ve formasyon benzerliği, 46%’ya varan geçmiş düşüşlerin otomatik olarak tekrar edileceği anlamına gelmiyor. Gelecek dönemde özellikle 1,30 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Alternatif Kripto Varlıklara Yönelim

XRP’deki belirsizlik sürerken, yatırımcı ilgisi ve sermaye başka alanlara kaymaya başladı. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu ve kısa sürede hareket potansiyeli barındıran meme coin’ler, dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Bu noktada Maxi Doge, son günlerde piyasada konuşulan coin’lerden biri olarak değerlendiriliyor. Mizahi simgelere dayalı olan Maxi Doge, topluluk desteğini ve agresif pozisyonlanmasını ön plana çıkarıyor. Projenin ön satış sürecinde ise şu ana kadar 4,6 milyon doların üzerinde fon toplandığı bildiriliyor.

Erken katılımcılar için yıllık yüzde 68’e varan staking ödüllerinin sunulması, kripto piyasasında getiri arayışındaki bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor.

