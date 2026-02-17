Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Gümüşün Düşüşü Kime Yarar? Kriptoda Uzun Vadeli Yatırımcı Sinyali Yanıyor

Özet

  • LTH (Uzun Vadeli Yatırımcılar) grubu Binance borsasına girişlerini artırdı. Zararına satışlar riskten kaçışı yansıtıyor.
  • Uzun vadeli yatırımcılar düşüşün devamından yana oy kullandığından ve satış tarafında daha fazla arz fazlasına neden olduklarından (düşüşü beklemenin ötesinde düşüşe sebep oluyorlar) kayıplar artabilir.
  • Jelle: S&P'nin önümüzdeki haftalarda düşüşe geçeceği ihtimali giderek artıyor, bu da BTC için daha fazla kayıp anlamına geliyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gümüş üç haneli fiyatların altında ve Bitcoin halen düşüş için haklı nedenler bulabiliyor. 22:00’da Fed Tutanakları gelecek ve Cuma günü 2 önemli verinin açıklandığını göreceğiz. BTC kararsız görünse de 69 bin doları destek olarak koruyamadığından düşüşe daha meyilli. Peki tarihsel veriler ne söylüyor?

İçindekiler
1 Uzun Vadeli Kripto Yatırımcıları
2 Gümüş Düşerse Kripto Yükselir Mi?

Uzun Vadeli Kripto Yatırımcıları

LTH (Uzun Vadeli Yatırımcılar) Bitcoin’lerini en az 155 gün boyunca hiç kıpırdatmadan tutan, piyasada “akıllı para” olarak kabul edilen sabırlı yatırımcılardır. Darkfost uzun vadeli yatırımcıların Binance borsasına girişlerini artırdığını söylüyor.

Bu uzun süreli düzeltme, geniş bir yatırımcı kitlesi üzerinde baskı oluştururken LTH grubu bile baskıyı artık hissediyor. Artık uzun vadeli yatırımcılar satışlarından zarar ediyor ve tarihsel olarak dirençli kabul edilen bu yatırımcıların finansal stresi daha fazla hissetmesi pek iyi bir şey değil.

“Grafik, günlük girişlerin yıllık ortalamanın yaklaşık iki katına ulaştığı dönemleri vurgulamakta ve bu da olağanüstü yüksek akışlara ve davranışta açık bir değişime işaret etmektedir.

Bu faaliyet artışları, LTH’lerin bir kısmının mevcut piyasa koşullarına yanıt olarak aktif olarak yeniden konumlandığını göstermektedir. Bu eğilim, son zamanların en yüksek seviyesinden bu yana gözlemleniyor ve son haftalarda hızlanmıştır. Birkaç gün üst üste, tipik seviyelerin çok üzerinde girişler kaydedilmiş olup, bu da platformdaki LTH faaliyetlerinde sürdürülebilir bir büyümeye işaret etmektedir.

Önemli miktarda BTC hareket ettirme kapasiteleri göz önüne alındığında, bu katılımcıların piyasa derinliği ve likiditesi nedeniyle Binance’yi tercih etmeleri şaşırtıcı değil.”

Peki tüm bunlardan ne anlamalısınız? Uzun vadeli yatırımcı sinyali bize ne diyor? Artan LTH girişleri, daha geniş çaplı düzeltme devam etse bile, satış baskısının yoğunlaştığının bir işaretidir. Yani düşüş henüz sona ermemiş olabilir.

Özetle önümüzdeki haftalarda hatta aylarda Bitcoin için daha derin dipler görmemiz sürpriz olmayabilir. Uzun vadeli yatırımcılardaki satış motivasyonu Mayıs ayındaki Fed yönetim değişimi, tarifeler, jeopolitik riskler, tarihsel verilerin 2026 için ayı piyasalarını vadetmesi gibi sebeplerden besleniyor.

Jelle önümüzdeki günlerde ABD borsalarında satışların hızlanabileceğini söylüyor. 17 Şubat zayıflığı da biraz bu yüzdendi ve eğer borsa düşecekse BTC de onu izleyecektir.

“S&P’nin önümüzdeki haftalarda düşüşe geçeceği ihtimali giderek artıyor, bu da harika giriş fırsatlarının yaklaştığı anlamına geliyor. Hisse senetleri indirimli ve bu da $BTC için daha da büyük bir indirim anlamına geliyor.”

Gümüş Düşerse Kripto Yükselir Mi?

Michael Poppe her zamanki iyimserliğiyle Gümüş fiyatındaki zayıflığa işaret edip sermayenin kriptoya döndüğünü, dönebileceğini söylüyor. Fakat o iyimser olsa da uzun vadeli yatırımcılar düşüşün devamından yana oy kullandığından ve satış tarafında daha fazla arz fazlasına neden olduklarından (düşüşü beklemenin ötesinde düşüşe sebep olarak) Poppe haksız çıkabilir.

“Gümüşün düşüş eğilimi oldukça açık. Zirveye ulaşıldı, daha uzun bir süre konsolidasyon yaşayacağız. Bu tamamen normal, çünkü böylece bir sonraki yükselişe hazırlık olarak gümüşü daha ucuz seviyelerden satın alabileceğiz.

Şimdi; bu noktada kripto gibi diğer varlıklara doğru rotasyon da başlıyor.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum

Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor

2022 Ortasına Benziyor ve Kripto Paralarda Ne Olacağı Açık

Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Jeopolitik Riskler 50.000 Dolara İşaret Ediyor

Son Dakika: Strategy Yine Bitcoin Aldı – 17 Şubat Duyurusu

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı XRP Fiyatında Satış Baskısı Güçlenirken Meme Coinlere İlgi Artıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Fiyatında Satış Baskısı Güçlenirken Meme Coinlere İlgi Artıyor
Kripto Para RIPPLE (XRP)
Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil
DEFI Kripto-Yapay Zeka
2025’te Bitcoin Mülkiyeti Kurumsal Yöne Kayıyor: Bireysel Yatırımcıdan Kurumlara Büyük Transfer
Kripto Para
Charles Schwab, Kurumsal Bitcoin Modeline Strateji Hisseleriyle Güçlü Adım Attı
Kripto Para
Bu Özellik Başka Yerde Yok: Kripto Portföyünüzü Tek Ekranda Yönetmenin En Akıllı Yolu
BITCOIN Haberleri
Lost your password?