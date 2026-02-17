Gümüşün Düşüşü Kime Yarar? Kriptoda Uzun Vadeli Yatırımcı Sinyali Yanıyor

Gümüş üç haneli fiyatların altında ve Bitcoin halen düşüş için haklı nedenler bulabiliyor. 22:00’da Fed Tutanakları gelecek ve Cuma günü 2 önemli verinin açıklandığını göreceğiz. BTC kararsız görünse de 69 bin doları destek olarak koruyamadığından düşüşe daha meyilli. Peki tarihsel veriler ne söylüyor?

Uzun Vadeli Kripto Yatırımcıları

LTH (Uzun Vadeli Yatırımcılar) Bitcoin’lerini en az 155 gün boyunca hiç kıpırdatmadan tutan, piyasada “akıllı para” olarak kabul edilen sabırlı yatırımcılardır. Darkfost uzun vadeli yatırımcıların Binance borsasına girişlerini artırdığını söylüyor.

Bu uzun süreli düzeltme, geniş bir yatırımcı kitlesi üzerinde baskı oluştururken LTH grubu bile baskıyı artık hissediyor. Artık uzun vadeli yatırımcılar satışlarından zarar ediyor ve tarihsel olarak dirençli kabul edilen bu yatırımcıların finansal stresi daha fazla hissetmesi pek iyi bir şey değil.

“Grafik, günlük girişlerin yıllık ortalamanın yaklaşık iki katına ulaştığı dönemleri vurgulamakta ve bu da olağanüstü yüksek akışlara ve davranışta açık bir değişime işaret etmektedir. Bu faaliyet artışları, LTH’lerin bir kısmının mevcut piyasa koşullarına yanıt olarak aktif olarak yeniden konumlandığını göstermektedir. Bu eğilim, son zamanların en yüksek seviyesinden bu yana gözlemleniyor ve son haftalarda hızlanmıştır. Birkaç gün üst üste, tipik seviyelerin çok üzerinde girişler kaydedilmiş olup, bu da platformdaki LTH faaliyetlerinde sürdürülebilir bir büyümeye işaret etmektedir. Önemli miktarda BTC hareket ettirme kapasiteleri göz önüne alındığında, bu katılımcıların piyasa derinliği ve likiditesi nedeniyle Binance’yi tercih etmeleri şaşırtıcı değil.”

Peki tüm bunlardan ne anlamalısınız? Uzun vadeli yatırımcı sinyali bize ne diyor? Artan LTH girişleri, daha geniş çaplı düzeltme devam etse bile, satış baskısının yoğunlaştığının bir işaretidir. Yani düşüş henüz sona ermemiş olabilir.

Özetle önümüzdeki haftalarda hatta aylarda Bitcoin için daha derin dipler görmemiz sürpriz olmayabilir. Uzun vadeli yatırımcılardaki satış motivasyonu Mayıs ayındaki Fed yönetim değişimi, tarifeler, jeopolitik riskler, tarihsel verilerin 2026 için ayı piyasalarını vadetmesi gibi sebeplerden besleniyor.

Jelle önümüzdeki günlerde ABD borsalarında satışların hızlanabileceğini söylüyor. 17 Şubat zayıflığı da biraz bu yüzdendi ve eğer borsa düşecekse BTC de onu izleyecektir.

“S&P’nin önümüzdeki haftalarda düşüşe geçeceği ihtimali giderek artıyor, bu da harika giriş fırsatlarının yaklaştığı anlamına geliyor. Hisse senetleri indirimli ve bu da $BTC için daha da büyük bir indirim anlamına geliyor.”

Gümüş Düşerse Kripto Yükselir Mi?

Michael Poppe her zamanki iyimserliğiyle Gümüş fiyatındaki zayıflığa işaret edip sermayenin kriptoya döndüğünü, dönebileceğini söylüyor. Fakat o iyimser olsa da uzun vadeli yatırımcılar düşüşün devamından yana oy kullandığından ve satış tarafında daha fazla arz fazlasına neden olduklarından (düşüşü beklemenin ötesinde düşüşe sebep olarak) Poppe haksız çıkabilir.

“Gümüşün düşüş eğilimi oldukça açık. Zirveye ulaşıldı, daha uzun bir süre konsolidasyon yaşayacağız. Bu tamamen normal, çünkü böylece bir sonraki yükselişe hazırlık olarak gümüşü daha ucuz seviyelerden satın alabileceğiz. Şimdi; bu noktada kripto gibi diğer varlıklara doğru rotasyon da başlıyor.”