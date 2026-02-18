Robert Kiyosaki: Tarihi Piyasa Çöküşü Yaklaşıyor, Bitcoin Alımına Devam Ediyor

Finans yazarı ve girişimci Robert Kiyosaki, yeni bir uyarı yayımlayarak tarihin en büyük borsa çöküşünün çok yakında gerçekleşeceğini ileri sürdü. Kiyosaki, bu öngörüsünü yıllardır dile getiriyor ve mevcut dönemi büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Piyasalarda Büyük Çöküş Uyarısı

Uzun süreli piyasa analizleriyle tanınan Robert Kiyosaki, “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı olarak biliniyor. Kiyosaki, 2013 yılında yayımlanan “Rich Dad’s Prophecy” adlı eserinde borsada tarihi bir düşüş olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Şimdi ise bu çöküşün an meselesi olduğunu belirtiyor ve yatırımcılara hazırlıklı olmaları çağrısı yapıyor.

Yatırım Stratejisi ve Bitcoin Vurgusu

Kiyosaki, servet transferinin yaşanacağı bu süreçte, kendini korumak ve fırsatları değerlendirmek isteyenlerin “gerçek” varlıklara yönelmesini öneriyor. Altın, gümüş, Ethereum ve Bitcoin’i portföyünde tuttuğunu belirten Kiyosaki, bu varlıkları uzun vadeli olarak ön planda tutmaya devam ettiğini aktarıyor. Özellikle fiyatların gerilediği dönemleri, daha fazla Bitcoin almak için değerlendirdiğini açıkladı.

Tarihin en büyük piyasa çöküşünün yaklaştığını belirtirken, bu gelişmeyi tehditten ziyade ciddi bir fırsat olarak gördüğünü ve hazırlananların servetlerini artırabileceğini ifade etti.

Karşılaştırmalı bir şekilde geleneksel finansal varlıkları “sahte” olarak nitelendiren Kiyosaki, elinde tuttuğu altın, gümüş ve kripto para birimlerinin gerçek değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin’in Sınırlı Arzına Dikkat Çekti

Kiyosaki, Bitcoin’in sınırlı arzına vurgu yaptı ve toplamda 21 milyon Bitcoin üretileceğini, bunun da hemen hemen tamamının dolaşımda olduğunu kaydetti. Kiyosaki’ye göre, piyasaların sert biçimde düşüş yaşaması, uzun vadeli yatırımcılar için nadir alım fırsatları sunuyor.

Piyasalarda düşüş yaşandıkça Bitcoin alımına devam edeceğini belirten Kiyosaki, kripto varlıkların bu tür dönemlerde daha uygun fiyatlara alınabileceğini öne sürüyor.

Bitcoin’in uzun vadede değerini koruyacağı inancıyla hareket eden Kiyosaki, mevcut dalgalanmaları, “değerli varlıkların indirimli olduğu zamanlar” olarak nitelendiriyor.

Ekonomik dalgalanmaları fırsat olarak gören Kiyosaki, endişeden ziyade stratejiye odaklanılması gerektiğine işaret etti. Piyasa çöküşü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak Kiyosaki’nin pozisyonu net; düşen fiyatları fırsat olarak görüp Bitcoin ve kıt varlıklara yönelmeye devam ediyor.