Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Robert Kiyosaki: Tarihi Piyasa Çöküşü Yaklaşıyor, Bitcoin Alımına Devam Ediyor

Özet

  • Robert Kiyosaki, yaklaşan büyük piyasa çöküşüne karşı yatırımcılara uyarıda bulundu.
  • Kiyosaki, altın, gümüş ve Bitcoin gibi kıt varlıklara yöneldiğini belirtti.
  • Önemli piyasa düşüşlerinin, uzun vadeli yatırımcılar için fırsata dönüşebileceğini savunuyor.
COINTURK
COINTURK

Finans yazarı ve girişimci Robert Kiyosaki, yeni bir uyarı yayımlayarak tarihin en büyük borsa çöküşünün çok yakında gerçekleşeceğini ileri sürdü. Kiyosaki, bu öngörüsünü yıllardır dile getiriyor ve mevcut dönemi büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Piyasalarda Büyük Çöküş Uyarısı
2 Yatırım Stratejisi ve Bitcoin Vurgusu
3 Bitcoin’in Sınırlı Arzına Dikkat Çekti

Piyasalarda Büyük Çöküş Uyarısı

Uzun süreli piyasa analizleriyle tanınan Robert Kiyosaki, “Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı olarak biliniyor. Kiyosaki, 2013 yılında yayımlanan “Rich Dad’s Prophecy” adlı eserinde borsada tarihi bir düşüş olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Şimdi ise bu çöküşün an meselesi olduğunu belirtiyor ve yatırımcılara hazırlıklı olmaları çağrısı yapıyor.

Yatırım Stratejisi ve Bitcoin Vurgusu

Kiyosaki, servet transferinin yaşanacağı bu süreçte, kendini korumak ve fırsatları değerlendirmek isteyenlerin “gerçek” varlıklara yönelmesini öneriyor. Altın, gümüş, Ethereum ve Bitcoin’i portföyünde tuttuğunu belirten Kiyosaki, bu varlıkları uzun vadeli olarak ön planda tutmaya devam ettiğini aktarıyor. Özellikle fiyatların gerilediği dönemleri, daha fazla Bitcoin almak için değerlendirdiğini açıkladı.

Tarihin en büyük piyasa çöküşünün yaklaştığını belirtirken, bu gelişmeyi tehditten ziyade ciddi bir fırsat olarak gördüğünü ve hazırlananların servetlerini artırabileceğini ifade etti.

Karşılaştırmalı bir şekilde geleneksel finansal varlıkları “sahte” olarak nitelendiren Kiyosaki, elinde tuttuğu altın, gümüş ve kripto para birimlerinin gerçek değer taşıdığına dikkat çekiyor.

Bitcoin’in Sınırlı Arzına Dikkat Çekti

Kiyosaki, Bitcoin’in sınırlı arzına vurgu yaptı ve toplamda 21 milyon Bitcoin üretileceğini, bunun da hemen hemen tamamının dolaşımda olduğunu kaydetti. Kiyosaki’ye göre, piyasaların sert biçimde düşüş yaşaması, uzun vadeli yatırımcılar için nadir alım fırsatları sunuyor.

Piyasalarda düşüş yaşandıkça Bitcoin alımına devam edeceğini belirten Kiyosaki, kripto varlıkların bu tür dönemlerde daha uygun fiyatlara alınabileceğini öne sürüyor.

Bitcoin’in uzun vadede değerini koruyacağı inancıyla hareket eden Kiyosaki, mevcut dalgalanmaları, “değerli varlıkların indirimli olduğu zamanlar” olarak nitelendiriyor.

Ekonomik dalgalanmaları fırsat olarak gören Kiyosaki, endişeden ziyade stratejiye odaklanılması gerektiğine işaret etti. Piyasa çöküşü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak Kiyosaki’nin pozisyonu net; düşen fiyatları fırsat olarak görüp Bitcoin ve kıt varlıklara yönelmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Fiyatında Satış Baskısı Güçlenirken Meme Coinlere İlgi Artıyor

2025’te Bitcoin Mülkiyeti Kurumsal Yöne Kayıyor: Bireysel Yatırımcıdan Kurumlara Büyük Transfer

Charles Schwab, Kurumsal Bitcoin Modeline Strateji Hisseleriyle Güçlü Adım Attı

HIVE Digital Technologies Rekor Gelirle AI ve Bitcoin Madenciliğinde Büyümesini Sürdürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı

Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Gümüşün Düşüşü Kime Yarar? Kriptoda Uzun Vadeli Yatırımcı Sinyali Yanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Gümüşün Düşüşü Kime Yarar? Kriptoda Uzun Vadeli Yatırımcı Sinyali Yanıyor
BITCOIN (BTC)
XRP Fiyatında Satış Baskısı Güçlenirken Meme Coinlere İlgi Artıyor
Kripto Para RIPPLE (XRP)
Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil
DEFI Kripto-Yapay Zeka
2025’te Bitcoin Mülkiyeti Kurumsal Yöne Kayıyor: Bireysel Yatırımcıdan Kurumlara Büyük Transfer
Kripto Para
Charles Schwab, Kurumsal Bitcoin Modeline Strateji Hisseleriyle Güçlü Adım Attı
Kripto Para
Lost your password?