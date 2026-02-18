Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Satış Baskısını Artırıyor

Bitcoin’in fiyatında yaşanan son düzeltme, uzun vadeli yatırımcıların davranışlarını da etkilemeye başladı. Zincir üstü verilere göre, eskiye kıyasla daha dirençli görülen bu yatırımcı grubunun borsalara transfer ve satış hareketliliğinde belirgin bir artış gözleniyor.

Uzun Vadeli Yatırımcı Kârlılığı Dipte

Kripto para piyasasında, zincir üstü analiz şirketlerinden alınan son veriler, uzun vadeli yatırımcıların ortalama olarak zararına satış yaptığını gösteriyor. Uzun Vadeli Yatırımcı Spent Output Profit Ratio (LTH SOPR) olarak bilinen gösterge, 1 seviyesinin altına inerek 0,88 civarında seyrediyor. Bu seviye, en son 2023 ayı piyasasının sonlarına doğru gözlemlenmişti. 1 değerinin altındaki SOPR, piyasadaki uzun vadeli birikimlerin zararla satıldığı anlamına geliyor.

Yıllık ortalama LTH SOPR ise 1,87 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Buna rağmen, göstergenin kritik eşiğin altına çekilmesi, genellikle piyasadaki baskı ve stresin artmaya başladığına işaret ediyor. Yatırımcıların volatil dönemlerde bile pozisyonunu koruma eğiliminde olduğu bilinirken, bu hareketlilik piyasa dinamiklerinde bir değişimi yansıtıyor.

Binance’e Artan BTC Girişleri

Uzun vadeli yatırımcıların önemli bir kısmının Bitcoin transferini Binance borsasına yaptığı görülüyor. Son haftalarda, günlük borsa girişleri yıllık ortalamanın yaklaşık iki katı seviyelerinde gerçekleşti. Art arda gelen yüksek miktarlı transferler, likiditenin yoğun olduğu Binance’e özelikle büyük yatırımcıların yöneldiğini düşündürüyor.

Binance, yüksek işlem hacmi ve derinliğe sahip bir platform olarak öne çıkıyor. Büyük yatırımcıların burada aktif biçimde pozisyon değiştirdiği ya da kâr/zarar yönetimi yaptığı anlaşılıyor. Artan borsa hareketliliği, uzun vadeli yatırımcılar arasında klasik buy-and-hold stratejisinin yerini daha aktif risk yönetimine bırakmaya başladığını gösteriyor.

Piyasa Yapısındaki Olası Sonuçlar

Uzun vadeli yatırımcıların zararına satışlarını artırması ve borsalara daha fazla varlık transfer etmesi, piyasa yapısında bir geçiş dönemine işaret ediyor. Bu eğilim, her zaman toplu bir satış dalgası anlamına gelmese de, piyasadaki baskının büyüdüğüne dair bir sinyal olarak izleniyor.

Tarihsel açıdan bakıldığında, uzun vadeli yatırımcıların yaşadığı stresin hafiflemesi ya da tersine dönmesi, kalıcı taban oluşumlarının ardından gelmişti. Son veriler, piyasanın hâlâ uyum sağlama aşamasında olduğuna işaret ediyor. Negatif kârlılık trendiyle birlikte artan borsa girişleri, Bitcoin’in orta vadeli gidişatında satış baskısının sürebileceğini düşündürüyor.