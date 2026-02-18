Winvest — Bitcoin investment
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

İnananlara Mektup: Kripto Çökerken Kurumlar Blockchain’e Koşuyor! Veriler Sessiz Bir Devrimi Gösteriyor

Özet

  • Kripto piyasasında fiyatlar düşerken tokenize varlıkların toplam değeri ve kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.
  • RWA.xyz Araştırma Başkanı Bryan Choe’ya göre kurumsal finans kuruluşları blockchain altyapılarını aktif biçimde benimsemeye başladı.
  • Veriler, piyasa dalgalanmalarına rağmen finans sektöründe tokenizasyon odaklı uzun vadeli bir dönüşümün sürdüğünü gösteriyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasalarında devam eden düşüş trendi ve zayıflayan yatırımcı güveni, sektörün geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak RWA.xyz Araştırma ve Operasyonlar Başkanı Bryan Choe, yayınladığı “İnananlara Mektup” adlı blog gönderisinde piyasa fiyatlarının aksine blockchain tabanlı finansal altyapının kurumsal düzeyde hızla benimsendiğini savunuyor.

İçindekiler
1 Tokenize Varlıklar Fiyatlardan Bağımsız Şekilde Artıyor
2 Kurumsal Finans Blockchain’e Yaklaşıyor
3 “Fiyatların Altında Sessiz Bir Göç Yaşanıyor”

Son piyasa döngüsünün ardından token fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilerken birçok yorumcu kripto sektörünün büyüme hikâyesinin sona erdiğini öne sürüyor. Buna karşın Choe’ya göre piyasa algısı ile zincir üstü veriler arasında belirgin bir ayrışma bulunuyor.

Choe, yayımladığı değerlendirmede teknoloji döngülerinde kısa vadeli etkilerin genellikle abartıldığını, uzun vadeli dönüşümlerin ise çoğu zaman hafife alındığını belirterek mevcut piyasa koşullarının bu sürecin doğal bir parçası olabileceğini ifade ediyor.

Tokenize Varlıklar Fiyatlardan Bağımsız Şekilde Artıyor

RWA.xyz’nin 2023 yılından bu yana 2.000’den fazla tokenize varlığı ve yaklaşık 100 stabilcoini takip ettiğini aktaran Bryan Choe, elde edilen verilerin piyasa düşüşüne rağmen istikrarlı büyümeye işaret ettiğini söylüyor.

Choe’ya göre tokenize varlıkların toplam değeri yalnızca belirli bir segmentte değil; devlet tahvilleri, kurumsal borçlanma araçları, özel kredi ürünleri, emtialar, yatırım fonları, hisse senetleri ve gayrimenkul gibi birçok varlık sınıfında çeyrek bazında aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi artış gösteriyor. Bu büyümenin kripto fiyat hareketlerinden büyük ölçüde bağımsız gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Araştırma verileri ayrıca tokenizasyon faaliyetlerinin tek bir platformla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Broadridge, Figure, Securitize, Ondo, Maple, Centrifuge ve Superstate gibi farklı şirketlerde ihraç edilen ürünlerin eş zamanlı artması, Choe’ya göre sektör genelinde yaşanan yapısal bir dönüşüme işaret ediyor.

Kurumsal Finans Blockchain’e Yaklaşıyor

Bryan Choe, tokenize varlıkların artık farklı blockchain ağlarında ihraç edilip işlem gördüğünü belirterek ağlar arasındaki rekabetin kurumsal finans altyapısını hızla geliştirdiğini vurguluyor. Aynı dönemde tokenize varlık tutan cüzdan sayısının tarihsel zirveye ulaşması, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

Stabilcoin piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise Choe, piyasa küçülmesine rağmen stabilcoin arzı ve kullanıcı sayısının büyümeye devam ettiğini ifade ediyor. Ona göre düzenleyici gelişmelerle birlikte stabilcoinler artık yalnızca kripto ekosistemine ait araçlar değil, kurumsal sermayenin blockchain finansına giriş kapısı hâline geliyor. Aşağıdaki grafiklerde hem piyasa hacmi hemde kullanıcı sayısı bakımından stabilcoinlerde istikrarlı bir büyüme göze çarpıyor.

“Fiyatların Altında Sessiz Bir Göç Yaşanıyor”

Küresel bankalar, varlık yöneticileri ve kamu kurumlarıyla yürütülen görüşmelere de değinen Bryan Choe, sektör içindeki gerçek eğilimin kamuoyundaki korku ve belirsizlik algısıyla örtüşmediğini belirtiyor. Choe’ya göre büyük finans kuruluşları halihazırda tokenize ürünler geliştirirken, merkeziyetsiz finans altyapıları da kurumsal kullanım için olgunlaşma sürecine giriyor.

Uzman isim, ayı piyasalarının tarihsel olarak sektörün altyapısal gelişim dönemleri olduğunu hatırlatarak blockchain teknolojisinin finansal sistemlerde benimsenmesinin hızlandığını savunuyor.

Kripto piyasalarında kısa vadeli belirsizlik sürse de zincir üstü veriler, finans dünyasında blockchain tabanlı sistemlere yönelik uzun vadeli geçişin sessiz ancak istikrarlı biçimde devam ettiğini ortaya koyuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Satış Baskısını Artırıyor
Bir Sonraki Yazı Silikon Vadisi’nin Dev İsmi Bu Altcoin’de Defteri Kapattı: Peter Thiel Tamamen Çekildi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yapay Zeka Kodladı, DeFi Dünyası Sarsıldı: 1.78 Milyon Dolarlık “Vibe-Coding” Faturası
DEFI
8 Halka Açık Şirket XRP Stratejik Hazine Rezervlerine 2 Milyar Dolar Ayırdı
RIPPLE (XRP)
Stripe’ın Sahibi Olduğu Bridge, ABD’den Ulusal Takas Bankası Kurmak İçin Onay Aldı
Kripto Para
BlackRock’ın ETH Staking ETF Planı: Büyük Likidite ve Komisyon Dinamikleri
Kripto Para
Beyaz Saray Yarışı Borsaya İniyor: 2028 Başkanlık Seçimleri Yatırım Aracına Dönüşüyor
Kripto Para
Lost your password?