Silikon Vadisi’nin Dev İsmi Bu Altcoin’de Defteri Kapattı: Peter Thiel Tamamen Çekildi

Milyarder yatırımcı Peter Thiel ve köklü yatırım firması Founders Fund, kripto para dünyasında büyük yankı uyandıran ETHZilla projesindeki tüm hisselerini elden çıkararak ortaklığı sonlandırdı. 2025 yılı sonu itibarıyla SEC belgelerine yansıyan bu hamle, şirketin yüzde 7,5’lik payının sıfırlanmasıyla sonuçlandı. Bir dönem hisse fiyatlarını zirveye taşıyan Thiel’in bu vedası, piyasalarda stratejik bir dönemin kapanışı olarak yorumlanıyor.

Zirveden Keskin Dönüşe Uzanan Süreç

180 Life Sciences adıyla biyoteknoloji alanında faaliyet gösterirken radikal bir kararla yeniden markalaşan şirket, ETHZilla ismini alarak rotasını kripto varlıklara kırmıştı. Peter Thiel gibi ağırlığı olan bir ismin desteğini arkasına alan firma, Ether hazinesi oluşturmak amacıyla tam 425 milyon dolar fon toplamayı başarmıştı. Bu sermaye girişi ve yatırımcı güveni, şirketin borsa performansını kısa sürede 174 dolar seviyesinin üzerine taşıyarak yatırımcılarını heyecanlandırmıştı.

Ancak kripto varlık piyasalarındaki genel zayıflık ve Ether fiyatlarındaki dalgalanmalar, ETHZilla’nın planlarını sekteye uğrattı. Borç yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda kalan yönetim, elindeki Ether varlıklarını satmak zorunda kalınca hisselerde sert bir düşüş yaşandı. Şirketin mali yapısındaki bu sarsıntı, en büyük destekçilerden biri olan Founders Fund’ın pozisyonunu yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Thiel’in çekilme kararı, sadece bir hisse satışı değil, aynı zamanda projenin vizyon değişimine verilen bir tepki niteliği taşıyor. Başlangıçta Ether odaklı bir hazine yönetimi vaat eden şirket, piyasa koşullarının zorlamasıyla yönünü daha geleneksel bir alana çevirdi. Bu durum, teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden birinin portföyünde artık ETHZilla’ya yer kalmadığını tescilledi.

Jet Motorlarından Tokenizasyona Yeni Rota

Founders Fund’ın sahneden çekilmesiyle birlikte ETHZilla, hayatta kalabilmek adına faaliyet alanında köklü bir değişikliğe gitti. Kripto para birimlerine dayalı eski stratejisini bir kenara bırakan yönetim, artık jet motoru kiralamalarının tokenizasyonu üzerine yoğunlaşıyor. Havacılık sektöründeki somut varlıkları dijital platformlara taşıma hedefi, şirketin yeni çıkış yolu olarak belirlendi.

Bu stratejik makas değişikliği, yüksek riskli kripto yatırımlarından reel varlık temelli finansal ürünlere geçişi temsil ediyor. Peter Thiel’in çıkış zamanlaması, şirketin bu yeni ve belirsiz yola girdiği döneme denk gelmesi açısından dikkat çekici bulunuyor. SEC dosyalarına giren resmi veriler, 2025’in son çeyreği itibarıyla milyarder yatırımcının bu yeni vizyonda yer almayacağını net bir biçimde ortaya koyuyor.

Piyasa analistleri, Thiel gibi isimlerin tamamen çıkış yapmasının perakende yatırımcı üzerinde baskı oluşturabileceğini savunuyor. Öte yandan, ETHZilla’nın jet motoru kira sözleşmelerine odaklanan yeni iş modeli, şirketin geçmişteki Ether odaklı kimliğinden tamamen koptuğunu kanıtlıyor. Finans dünyası şimdi, milyarder desteği olmadan bu yeni teknolojik girişimin nasıl bir performans sergileyeceğini yakından takip ediyor.