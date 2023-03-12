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Eyvah Korkulan Şey Olmaya Başladı! Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?

Kripto para yatırımcıları önümüzdeki hafta Fed'in çok daha fazla sıkıştığını görecek. Powell artık bir karar vermeli.
15:10
12 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed geçtiğimiz yıl faizleri son derece hızlı artırdı ve bu pek de öngörülebilir değildi. Elbette bunun bazı sonuçları oldu. Kripto para ve diğer risk piyasalarındaki çöküşün yanı sıra daha düşük faiz oranıyla 10+ yıllık tahvil alanlar ciddi anlamda zarar etti. Bu zarar edenlerin vatandaşlar olması pek önemli değil fakat bankalar zarar ediyorsa işler karışır.

ABD Bankacılık Krizi

2008 yılındaki çöküşe benzer şekilde ABD bankaları kritik bir çöküşün eşiğinde gibi görünüyor. Silicon Valley Bank ve Silvergate Bank iflas etti. Yerel bankalarda varlığı olan ABD vatandaşları tedirgin çünkü daha fazla bankanın iflas etme riskiyle karşı karşıyalar. Mevcut durum büyük bir bank run başlatmış gibi görünüyor. Bu hafta sonu First Republic Bank müşterileri paralarını çekmek için bankaya akın etti.

Cumartesi günü Güney Kaliforniya’daki First Republic Bank‘ın önünde sıraya giren onlarca müşteri, Silicon Valley Bank’ın çöküşünün ardından paralarını çekmek için sabırsızlanıyordu. SVB’nin çöküşünün ardından, analistlerin bankanın varlıklarının tahmini değeri ile gerçek değeri arasındaki benzerliklere dikkat çekmesi First Republic’in geleceği açısından endişe yaratmıştı. Acele etmekte haklılar çünkü Silicon Valley Bank müşterilerinin varlıkları Cuma günü kilitlendiği için bankadan çekim yapmak imkansız hale gelmişti. Şimdi aynı kaderi yaşamamak için müşterileri First Republic’in kapısını aşındırıyor.

Kripto Paralara Etkisi

Son yaşananların kripto para karşıtlarına da ders olması gerekiyor. Müşteri varlıklarının X yatırım seçeneğinde tutulması bu yatırım seçeneğindeki olumsuz performansa bağlı olarak müşterileri olumsuz etkileyebilir. Herhangi bir kripto para borsasının müşteri varlıklarını 1:1 oranında tutmasını isteyen Federal Düzenleyiciler bankaların %50’nin üzerinde uzun vadeli tahvil alımı yapmasına izin veriyor. Faizlerin hızlı artışı elde tahvilleri değersizleştirdiği için müşteri bakiyelerinin karşılığı olması gereken nakit ve diğer varlıklar da eriyor. Bu durum bir bank run sırasında müşterilere ödeme yapılamaması anlamına gelir.

Eğer First Republic Bank ve başka bankaların da iflas ettiğini görürsek bu durum kripto paraları da içine alan risk piyasalarını olumsuz etkileyecektir. Yatırımcılar zincirleme iflasların devam etmesi riskine karşı hazırlıklı olmalı.

Fakat son yaşananlar Fed’in aşırı şahin duruşunun ve tarihte eşine az rastlanır hızda faiz artışının bir sonucu olduğu için Powell’ı bir miktar sıkılaşma noktasında dizginleyebilir. En azından kripto yatırımcısının ümidi bu yönde.

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