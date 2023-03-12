Okuma Süresi: 2 Dakika

Sırasıyla Silvergate Bank ve ardından Silicon Valley Bank (SVB) gelişmeleri, kripto para piyasasının son haftalarda oldukça hareketli bir süreç geçirmesine neden oldu. Kripto para piyasasındaki volatilitede büyük bir artış kaydedildi. son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde çoğunlukla piyasanın tersi yönünde hareket eden XRP, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 0,36 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasada Sular Durulmuyor

Son haftalarda yaşanan gelişmeler, kripto para piyasasının çalkantılı bir süreçten geçmesine neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta sonunda kaydettiği değer artışları ile birlikte 20.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre hafta içerisinde 1 trilyon doların altına geriledi. Ayrıca bu süreçte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 1 milyar doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Ethereum (ETH), hafta boyu kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 1475 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

XRP, Kritik Fiyat Seviyelerinde

Kripto para piyasası adına oldukça çalkantılı geçen son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde XRP, büyük ölçüde piyasanın tersi yönünde harekete geçti. XRP, Bitcoin’de sert düşüşlerin kaydedildiği hafta içinde nispeten piyasada pozitif ayrışsa da piyasanın Cuma gününden bu yana yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte yönünü yeniden aşağı çevirdi. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydeden XRP, CoinMarketCap verilerine göre kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 0,36 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca XRP’nin piyasa değeri de son günlerdeki düşüşün ardından yeniden 20 milyar doların altına geriledi. Öte yandan XRP’nin toplam işlem hacminde de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %40’lık bir düşüş kaydedildi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.