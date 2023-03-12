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  •   Ethereum’da Kritik Metrik, Son 2 Yılın Rekorunu Kırdı: Fiyat Performansına Etkisi Olacak mı?

Ethereum’da Kritik Metrik, Son 2 Yılın Rekorunu Kırdı: Fiyat Performansına Etkisi Olacak mı?

Glassnode Alert'in paylaştığı verilere göre Ethereum'da (ETH) kritik metrik, son 2 yıllık zaman dilimi içerisindeki en yüksek seviyesine ulaştı.
14:45
12 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle önemli bir kan kaybı yaşadı. Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değerinde de önemli bir düşüş kaydedildi. Piyasadaki bu belirsizlik durumu sürerken kripto veri analizi platformu Glassnode, güncel piyasa verilerini paylaştı ve kritik metriklere işaret etti.

Glassnode, Güncel Verileri Paylaştı

Son haftalar kripto para piyasası adına oldukça hareketli geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 19.600 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta sonunun başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 20.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap’in güncel verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisindeki düşün ardından 1 trilyon doların altına geriledi. Piyasadaki bu belirsizlik sürerken kripto analiz platformu Glassnode Alert, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güncel piyasa verilerine işaret etti. Glassnode Alert’in paylaştığı verilere göre cüzdanında 1000’den fazla ETH tutan Ethereum adreslerinin sayısı, son 2 yılın en yüksek seviyesi olan 6607’ye ulaştı.

Ayrıca Glassnode Alert, kripto para borsalarında son günlerde kaydedilen kripto varlık giriş çıkışlarına ilişkin verileri de paylaştı. Yine Glassnode Alert’in yaptığı paylaşıma göre kripto para borsalarındaki ETH giriş hacmi, son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 3 ayın en yüksek seviyesi olan 19.147.134,85 dolar seviyelerine ulaştı.

Ethereum’da Son Durum

Hafta içerisindeki sert düşüşlerin ardından hafta sonuna düşük oranlı değer artışları ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeniden 20.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri, hafta sonu kaydedilen yükselişin etkisiyle 950 milyar dolar seviyelerini aştı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %6’yı aşan bir değer kaybı kaydederek 1385 dolar fiyat seviyelerine kadar gerileyen Ethereum (ETH) da Cuma gününden bu yana kaydettiği yükselişler ile birlikte yeniden 1500 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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