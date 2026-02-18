Bitcoin ETF’lerinde “Çelik Çekirdek” Dönemi: Kim Bu Gizli Yatırımcılar?

Kripto para piyasasında taşlar yerine otururken, 10X Research tarafından paylaşılan son veriler Bitcoin ETF ekosistemindeki derin yapısal değişimleri gözler önüne seriyor. 18 Şubat itibarıyla yayımlanan rapor en büyük kripto paranın zirve fiyatından %46 oranında değer kaybetmesine rağmen, kurumsal yatırım kanallarındaki sermaye çıkışının beklenenden çok daha dirençli kaldığını kanıtlıyor. Toplam ETF varlıkları içindeki 85 milyar dolarlık net çıkış, piyasa genelindeki karamsarlığın aksine kurumsal tarafta panik havasının oluşmadığını gösteriyor.

ETF Sahipliğinde Arbitraj ve Hedging Egemenliği

Kripto paraların kurumsallaşma sürecinde ETF’lerin rolü sanılandan daha karmaşık bir matematiksel denkleme dayanıyor. 10X Research analizine göre, mevcut ETF pozisyonlarının büyük bir kısmı doğrudan fiyat artışına odaklanan yönlü bahislerden ziyade, piyasa yapıcılar ve arbitraj odaklı hedge fonların stratejik hamlelerinden oluşuyor. Bu aktörler, piyasa dalgalanmalarından korunmak amacıyla pazar nötr pozisyonlar alarak sistemdeki likiditeyi dengeliyor.

BlackRock’ın IBIT fonuna dair 2025 yılı dördüncü çeyrek 13F raporları, bu tezin doğruluğunu çarpıcı bir veriyle destekliyor. Yaklaşık 61 milyar dolarlık devasa varlık havuzunun %55 ile %75 arasındaki devasa bir bölümü, profesyonel piyasa yapıcıların ve arbitrajcıların elinde bulunuyor. Söz konusu veri seti, ETF hacimlerinin büyük kısmının spekülatif bireysel alımlardan değil, profesyonel finansal mühendislik operasyonlarından beslendiğini açıkça ortaya koyuyor.

Kurumsal Yatırımcının Sabrı ve Piyasa Dengesi

Piyasadaki satış baskısının görece sınırlı kalmasının arkasında, düşük devir hızıyla hareket eden uzun vadeli kurumsal yatırımcıların varlığı yatıyor. Bu yatırımcı grubu, kısa vadeli fiyat hareketlerine tepki vermek yerine stratejik bir perspektifle hareket ederek piyasada bir nevi “çelik çekirdek” görevi görüyor. Yatırım vadelerinin uzunluğu, Bitcoin fiyatındaki sert düzeltmelerin ETF tarafında yıkıcı bir erimeye dönüşmesini engelliyor.

2025 yılının son çeyreğinde Bitcoin fiyatının 88.000 dolar seviyelerinde konsolide olduğu dönemde, piyasa yapıcıların risklerini 1,6 ile 2,4 milyar dolar arasında azaltması ise talebin doğasındaki değişimi simgeliyor. Spekülatif iştahın azalması ve arbitraj fırsatlarının daralmasıyla birlikte yaşanan bu geri çekilme, piyasanın daha sağlıklı bir zemine oturma çabası olarak nitelendiriliyor. Finansal devlerin bu kontrollü hamleleri, kripto para ekosisteminin olgunlaşma aşamasında karşılaştığı doğal bir optimizasyon süreci olarak okunuyor.