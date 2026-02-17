Winvest — Bitcoin investment
Altcoinler Bitcoin’den Ayrışacak Çünkü 1 Yılda 4x Büyüme Boşuna Değil

Özet

  • Toplam RWA Aktif Piyasa Değeri, Şubat 2025'ten bu yana 4 kat arttı.
  • Patrick Scott: Diğer sektörlerde, 1 yılda %300 büyüme efsane bir olay olurdu. Çok çeşitli varlık sınıflarında ve ihraççılarda tokenizasyon ve DeFi kullanımının arttığını görüyoruz.
  • İşe yarayan ve blockchain tabanlı finansal hizmetler hikayesinin merkezinde olan altcoinler Bitcoin'den ayrışabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 68 bin dolar altında oyalanıyor ve yeniden dar aralıkta sıkışıp kalmış durumda. Önümüzdeki 3 gün boyunca yaşanacak önemli gelişmelerin etkisiyle bu sıkışmışlık kırılacak. Ancak geneli piyasa hissiyatının iyileşmesi için şimdilik herhangi bir katalizör beklenmiyor. Kriptoda rahatsız edici hareketler sürerken RWA büyümesine ara vermedi.

İçindekiler
1 Altcoinler Bitcoin’den Ayrışmalı
2 RWA 4x Büyüdü

Altcoinler Bitcoin’den Ayrışmalı

Bitcoin eşler arası ödeme çözümü olarak hayatına başladı, enflasyona karşı koruma aracına dönüştü ardından dijital altın olduğu iddia edildi. Bugün geldiğimiz noktada riskli yapay zeka hisselerinden bile kırılgan fiyatlanıyor. Risklere çok hızlı ve kaldıraçlı tepki veren Bitcoin kendine yüklenen misyonu yerine getiremiyor.

Fakat RWA, kripto paraların geleneksel piyasalara entegre olmaya başladığı yeni dönemde özellikle Ethereum gibi akıllı sözleşme ağlarının önünü açıyor. İşte Bitcoin’in ihtiyaç duyduğu şey de böyle bir hikaye. Peki Ethereum’un hikayesi var da ne oluyor? Elbette o da genel piyasa hissiyatının kurbanı. Ancak bir noktada burada ayrışma görmemiz gerekiyor.

Bitcoin’den ayrışan, trilyon dolarlık geleneksel finans şirketlerine, tokenizasyona, AI agentlara altyapı sağladığı için kendi hikayesini yazan altcoinler görmeliyiz. Ethereum, Solana ve belki de Ripple listenin başlarında. Layer2 çözümleri de kendi niş alanlarında bu pastadan payına düşeni alabilir. Örneğin Chainlink şimdiden dünyanın en büyük finans şirketlerine blockchain tabanlı oracle hizmeti sunuyor?

Özetle altcoinler Bitcoin’den ayrışacak, özellikle gerçekten işe yarayan ve blockchain tabanlı finansal hizmetler hikayesinin merkezinde olanlar. Elbette milyonlarca altcoinin sayı olarak fazla ancak pazar payı olarak düşük olan geride kalan kısmı Ethereum gibilerle aynı kaderi yaşamamalı.

RWA 4x Büyüdü

Toplam RWA Aktif Piyasa Değeri, Şubat 2025’ten bu yana 4 kat arttı. Daha fazla tokenize edilmiş varlık sadece ağ üzerinde hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların eline de geçiyor. DefiLlama tam da buna dikkat çekiyor.

Patrick Scott şunları söyledi;

“Diğer sektörlerde, 1 yılda %300 büyüme efsane bir olay olurdu. Kripto yatırımcıları aşırı fiyat dalgalanmalarına alışkın oldukları için, tokenize varlıklarda uzun vadeli benimsenme eğilimi radarın altında kalıyor. Ancak geçen yıl bir şeyler değişti. Çok çeşitli varlık sınıflarında ve ihraççılarda tokenizasyon ve DeFi kullanımının arttığını görüyoruz.”

Hem DeFi hem de RWA’nın birlikte büyümeye devam ettiği ortam sonraki boğa piyasalarının temelini oluşturabilir. Ve eğer bir süper döngüden bahsedeceksek geleneksel finansal sistemi dönüşten RWA’ya altyapı sağlayan ağların (Ethereum, Solana vs) bunu yaşaması gerekiyor. Bitcoin’in değer deposu olma hikayesi bile bir gün geride kalabilir. Ancak gerçekten fayda üreten ve hayatın içinde kalmaya devam eden bu ağlar ihtiyaçlara cevap verdiği için hayatta kalabilir.

Bu Haberi Paylaş
