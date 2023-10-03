Analistten Bitcoin’e Boğa Koşusu Hedefi: Yükseliş Ufukta Mı?

Popüler bir kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) hızla yükseleceğine ve önemli bir seviye kırıldıktan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yöneleceğine öne sürdü.

BTC’de Kritik Nokta!

Kripto para analisti Kevin Svenson YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin 2021’deki önemli fiyat seviyesini desteğe çevirdiğinde, BTC’nin büyük olasılıkla büyük bir boğa koşusunu tetikleyeceğini belirtti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir sonraki en önemli değişiklik, 2021’den itibaren bu bölgenin yaklaşık 29.000 ila 32.000 dolar arasının üzerine çıkmak, büyük destek, onu kırmak ve yeni destek seviyesi olarak onaylamak olacak. Bunu başardığımızda sıra süper yükselişe geçmenin zamanıdır. O zamana kadar hâlâ gri bir alan. Burada bu yan aralıktayız. Ancak bunu yeni desteğe dönüştürdüğümüzde, işte o zaman piyasaya yeniden son derece güveneceğim. İşte o zaman tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir trendin gerçekleşmesini beklerdim çünkü bu aralığın üzerine çıktığımızda oyun başlıyor. O noktada, bunun üzerine çıktığımızda tüm bunlar bir birikim alanına dönüştü.

“Bitcoin’de Yön Belirsiz”

Ancak analist, piyasa momentumunun beklediğinden daha düşük bir düşüş yaşaması durumunda Bitcoin’in düşüş eğilimi gösterebileceği konusunda uyardı. Uzman isim yatırımcıları şu şekilde uyardı: