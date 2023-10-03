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Analistten Bitcoin’e Boğa Koşusu Hedefi: Yükseliş Ufukta Mı?

Özet

  • Kripto analisti Kevin Svenson, Bitcoin'in 2021'deki önemli destek seviyesini aşarak 29.000 ila 32.000 dolar arasında yeni bir destek oluşturduğunda büyük bir boğa koşusuna başlayacağını öne sürdü.
  • Ancak, piyasa momentumunun beklenenden daha düşük bir düşüş yaşaması durumunda Bitcoin'in düşüş eğilimi gösterebileceği konusunda uyarıda bulundu.
  • Svenson, Bitcoin'in 30.000 dolar seviyesinde direnç bulup daha düşük bir zirve oluşturması durumunda momentumun azaldığını ve düşüş trendine işaret edebileceğini belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:20
3 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Popüler bir kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) hızla yükseleceğine ve önemli bir seviye kırıldıktan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yöneleceğine öne sürdü.

BTC’de Kritik Nokta!

Kripto para analisti Kevin Svenson YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin 2021’deki önemli fiyat seviyesini desteğe çevirdiğinde, BTC’nin büyük olasılıkla büyük bir boğa koşusunu tetikleyeceğini belirtti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir sonraki en önemli değişiklik, 2021’den itibaren bu bölgenin yaklaşık 29.000 ila 32.000 dolar arasının üzerine çıkmak, büyük destek, onu kırmak ve yeni destek seviyesi olarak onaylamak olacak. Bunu başardığımızda sıra süper yükselişe geçmenin zamanıdır. O zamana kadar hâlâ gri bir alan. Burada bu yan aralıktayız. Ancak bunu yeni desteğe dönüştürdüğümüzde, işte o zaman piyasaya yeniden son derece güveneceğim. İşte o zaman tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir trendin gerçekleşmesini beklerdim çünkü bu aralığın üzerine çıktığımızda oyun başlıyor. O noktada, bunun üzerine çıktığımızda tüm bunlar bir birikim alanına dönüştü.

“Bitcoin’de Yön Belirsiz”

Ancak analist, piyasa momentumunun beklediğinden daha düşük bir düşüş yaşaması durumunda Bitcoin’in düşüş eğilimi gösterebileceği konusunda uyardı. Uzman isim yatırımcıları şu şekilde uyardı:

Piyasa şu anda yönsüz. Aslında çok fazla bir trend yok. Hiçbir eğilim yok. Yan tarafa gidiyoruz. Aslında trendimizi kırdık. Bir süreliğine fiyat hareketinin her geri çekilmeden sonra yükseleceğini tahmin etmek oldukça kolaydı, ancak şimdi trend çizgisini kırdık. Bu, duyguyu zedeleyen bir şeydir ve ivme eksikliğine ve ilgi eksikliğine neden olabilecek bir şeydir. Peki burada Bitcoin için neler mümkün? Bitcoin için bir sıçrama görürsek ve piyasanın ilgi seviyesi olan 30.000 dolar seviyesine ulaşırsak ve direnç bulursak ve daha düşük bir zirve yaratırsak, bu model momentumda bir düşüşe işaret eder. Bu da momentumun azaldığının sinyali. Bu şu anda bir olasılık ve borsadan daha fazla düşüş spekülasyonu alırsak bu gerçekleşebilir.

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