Analistten Bitcoin’e Boğa Koşusu Hedefi: Yükseliş Ufukta Mı?

Popüler bir kripto para analisti, Bitcoin‘in (BTC) hızla yükseleceğine ve önemli bir seviye kırıldıktan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yöneleceğine öne sürdü.
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Kripto para analisti Kevin Svenson YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda Bitcoin 2021’deki önemli fiyat seviyesini desteğe çevirdiğinde, BTC’nin büyük olasılıkla büyük bir boğa koşusunu tetikleyeceğini belirtti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Bir sonraki en önemli değişiklik, 2021’den itibaren bu bölgenin yaklaşık 29.000 ila 32.000 dolar arasının üzerine çıkmak, büyük destek, onu kırmak ve yeni destek seviyesi olarak onaylamak olacak. Bunu başardığımızda sıra süper yükselişe geçmenin zamanıdır. O zamana kadar hâlâ gri bir alan. Burada bu yan aralıktayız. Ancak bunu yeni desteğe dönüştürdüğümüzde, işte o zaman piyasaya yeniden son derece güveneceğim. İşte o zaman tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir trendin gerçekleşmesini beklerdim çünkü bu aralığın üzerine çıktığımızda oyun başlıyor. O noktada, bunun üzerine çıktığımızda tüm bunlar bir birikim alanına dönüştü.
Ancak analist, piyasa momentumunun beklediğinden daha düşük bir düşüş yaşaması durumunda Bitcoin’in düşüş eğilimi gösterebileceği konusunda uyardı. Uzman isim yatırımcıları şu şekilde uyardı:
Piyasa şu anda yönsüz. Aslında çok fazla bir trend yok. Hiçbir eğilim yok. Yan tarafa gidiyoruz. Aslında trendimizi kırdık. Bir süreliğine fiyat hareketinin her geri çekilmeden sonra yükseleceğini tahmin etmek oldukça kolaydı, ancak şimdi trend çizgisini kırdık. Bu, duyguyu zedeleyen bir şeydir ve ivme eksikliğine ve ilgi eksikliğine neden olabilecek bir şeydir. Peki burada Bitcoin için neler mümkün? Bitcoin için bir sıçrama görürsek ve piyasanın ilgi seviyesi olan 30.000 dolar seviyesine ulaşırsak ve direnç bulursak ve daha düşük bir zirve yaratırsak, bu model momentumda bir düşüşe işaret eder. Bu da momentumun azaldığının sinyali. Bu şu anda bir olasılık ve borsadan daha fazla düşüş spekülasyonu alırsak bu gerçekleşebilir.