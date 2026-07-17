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Ethereum (ETH)

Ethereum’da 2465 dolar direnci aşılırsa 10000 dolar hedefi öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da 2465 dolar direnci, yeni yön arayışında öne çıktı.
  • 📊 Analist Token Talk, makro grafikte $ETH için Wyckoff birikim yapısına dikkat çekiyor.
  • 📉 Fiyat 1549 dolar desteğinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş senaryosu izleniyor.
  • 🧭 RSI ve Bollinger verileri, kısa vadede ivme kaybına rağmen desteğin korunduğunu gösteriyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum, son düşüşe karşın önemli bir teknik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Piyasada öne çıkan bazı analistler, fiyat yapısının korunduğunu ve varlığın daha geniş zaman diliminde bir birikim sürecinden geçebileceğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli görünümde kritik eşikler
2 Teknik göstergeler temkinli iyimserliğe işaret ediyor

Uzun vadeli görünümde kritik eşikler

17 Temmuz 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto para analisti Token Talk, Ethereum’un makro grafikte belirgin bir Wyckoff birikim formasyonu oluşturduğunu savunuyor. Analiste göre mevcut sıkışma evresi sona yaklaşabilir; ancak yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için 2465 dolar seviyesindeki direncin aşılması gerekiyor.

Token Talk, bu direncin kırılması halinde fiyatın 10000 dolara uzanabilecek bir alan açabileceğini öngörüyor. Buna karşılık 1549 dolar desteğinin korunması, bu senaryonun geçerliliği açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda görünümün zayıflayabileceği belirtiliyor.

Token Talk, Ethereum’un makro grafikte Wyckoff birikim yapısı oluşturduğunu ve 2465 dolar direncinin aşılmasının bir sonraki güçlü yükseliş hareketi için belirleyici olabileceğini değerlendiriyor.

Mini sözlük: Wyckoff birikim formasyonu, teknik analizde büyük yatırımcıların yükseliş öncesi kademeli alım yaptığı varsayılan fiyat yapısını tanımlamak için kullanılır. Bu yapı tek başına kesin yön vermez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Ethereum haberin hazırlandığı sırada 1824,23 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 3,27 olurken günlük işlem hacmi 20,84 milyar dolar, piyasa değeri ise 220,15 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için en yaygın kullanılan blokzincir ağlarından biri olarak izleniyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat1824,23 dolar
Kritik direnç2465 dolar
Kritik destek1549 dolar
Günlük işlem hacmi20,84 milyar dolar

Teknik göstergeler temkinli iyimserliğe işaret ediyor

Ethereum, 1821 dolar civarında işlem görürken Bollinger Bantlarının orta çizgisi olan 1754 doların üzerinde seyrediyor. Üst bant 1946 dolar, alt bant ise 1562 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın orta çizginin üzerinde kalması, son geri çekilmeye rağmen genel eğilimde alıcıların etkisini koruduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte fiyatın üst banda doğru güçlü bir atak geliştirememesi, son rallinin ardından yükseliş ivmesinin zayıfladığını düşündürüyor. Göreceli Güç Endeksi de bu tabloyu destekliyor. RSI 54,72 seviyesinde ve nötr kabul edilen 50 eşiğinin üzerinde yer alıyor. Bu durum alıcıların sınırlı üstünlüğünü koruduğunu gösterse de göstergenin sinyal çizgisinin altına inmesi, kısa vadede momentuma ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

RSI’ın 50 seviyesinin üzerinde kalması alıcıların avantajını koruduğunu gösterirken, sinyal çizgisinin altına gerilemesi kısa vadede ivme kaybına işaret ediyor.

Alım baskısının yeniden güçlenmesi halinde Ethereum’un direnç bölgelerini bir kez daha test etmesi mümkün görülebilir. Tersi durumda fiyatın yeni bir yön tayin etmeden önce belirli bir aralıkta dengelenmesi beklenebilir. Önümüzdeki haftalarda 1549 dolar desteği ile 2465 dolar direnci arasındaki mücadele, orta vadeli görünüm açısından yakından izlenecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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