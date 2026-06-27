XRP 2026’nın ilk çeyreğinde $1,2 milyarlık ODL hacmine ulaşırken analistler $5 ile $8 aralığını izliyor

XRP, kritik direnç ve destek bölgesine yakın seyrini sürdürürken piyasada kısa vadeli yön arayışı öne çıkıyor. Fiyatın 1,00 dolar çevresinde işlem görmesi, yatırımcıların olası bir toparlanma ile yeni bir satış dalgası arasında kaldığı bir tabloya işaret ediyor.

Türev verilerinde temkinli görünüm sürüyor

CryptoInsightUK analistleri, XRP’nin fiyatı gerilerken açık pozisyon miktarının arttığını ve fonlama oranlarının negatif bölgede kaldığını belirtiyor. Bu yapı, piyasada düşüş beklentisinin öne çıktığını gösterse de, alım iştahının geri dönmesi halinde kısa vadeli bir sıkışmanın yukarı yönlü harekete zemin hazırlayabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

CryptoInsightUK analistleri, fiyat düşerken açık pozisyonların artması ve fonlama oranlarının negatife dönmesinin, alım talebi yeniden güçlenirse XRP için kısa vadeli bir tepki ihtimalini canlı tuttuğunu vurguluyor.

Bununla birlikte XRP’de daha düşük tepe ve daha düşük diplerden oluşan aşağı yönlü yapı henüz bozulmuş değil. Bu nedenle 0,95 ile 1,00 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak izleniyor. İşlem hacminin fiyat gerilemesine rağmen belirgin biçimde zayıflamaması da satış sonrası talebin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Türev tarafta bir başka dikkat çeken unsur, açık pozisyonların yaklaşık 600 milyon kontrattan 700 milyon kontratın üzerine çıktıktan sonra fiyatla birlikte geri çekilmeye başlaması oldu. Bu görünüm, piyasadaki kaldıraçlı ilginin bir bölümünün çözüldüğünü düşündürüyor.

Gösterge Durum Direnç bölgesi 1,00 dolar çevresi Destek aralığı 0,95 ile 1,00 dolar Açık pozisyonlar 600 milyondan 700 milyonun üzerine çıktı, ardından geriledi Fonlama oranı Negatif

Ripple’ın ödeme trafiği büyümeye devam ediyor

Piyasa verilerindeki baskıya karşın Ripple cephesinden gelen kullanım odaklı göstergeler dikkat çekiyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, CNBC’ye verdiği röportajda dijital varlıkların uzun vadeli değerinin finansal mühendislikten değil gerçek kullanım alanlarından beslendiğini söyledi. Ripple, sınır ötesi ödeme altyapıları geliştiren bir blokzincir şirketi olarak özellikle kurumsal ödeme çözümleriyle öne çıkıyor.

Brad Garlinghouse, dijital varlıkların kalıcı değerinin gerçek kullanım ve güvenle oluştuğunu, kalıcı talebin de ancak çalışan blokzincir çözümleriyle sağlanabileceğini vurguladı.

BankXRP’nin paylaştığı verilere göre Ripple’ın ODL hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artışa işaret ediyor. Şirketin geçen yıl toplam 16 trilyon dolarlık ödeme işlediği de aktarıldı.

Mini sözlük: ODL, Ripple’ın sınır ötesi ödemelerde ön fonlama ihtiyacını azaltmayı amaçlayan likidite çözümünü ifade eder. Bu yapıda XRP, farklı para birimleri arasında köprü varlık olarak kullanılabilir.

Uzun vadeli görünümde 5 ile 8 dolar aralığı izleniyor

MikybullCrypto ise aylık grafikte Ichimoku Bulutu yapısına benzer bir görünümün daha güçlü bir dönüş öncesinde tekrar edebileceğini öne sürüyor. Analiste göre XRP, 2020 ile 2021 döneminden bu yana piyasayı destekleyen yukarı eğimli trend çizgisinin hemen üzerinde kalmayı başarırsa daha geniş zaman diliminde güç kazanabilir.

Bu senaryoda 5 ile 8 dolar aralığı uzun vadeli hedef bölge olarak öne çıkıyor. Buna karşılık kripto varlıklarda yüksek oynaklık sürdüğü için kısa vadeli baskı ile uzun vadeli toparlanma beklentisi aynı anda varlığını koruyor.