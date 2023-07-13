Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase başta olmak üzere peş peşe çok sayıda kripto para borsası, XRP‘yi yeniden listeleyeceğini duyurdu. Kraken ve Bitstamp, ardı ardına listeleme haberini duyururken Gemini borsası da mahkeme kararı sonrası XRP’yi yeniden listelemeyi gündemine aldıklarını açıkladı.

İki Borsa Daha XRP Listeliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ripple’a açtığı dava sonrası çok sayıda kripto para borsası tarafından delist edilen XRP, Ripple davasında çıkan tarihi karar sonrası ardı ardında yeniden borsalardan listelenmeye başladı. Akşam saatlerinden bu yana çok sayıda borsa, peş peşe XRP listelemesine ilişkin duyurular yaptı. Öte yandan ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase’in ardından Kraken ve Bitstamp da az önce XRP’yi yeniden listeleyeceğini duyurdu.

Kripto Para Borsaları XRP İçin Sıraya Giriyor

Coinbase, Kraken ve Bitstamp gibi çok sayıda kripto para borsasının XRP‘yi yeniden listeleyeceğini duyurmasının yanı sıra ABD merkezli kripto para borsası Gemini’den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Gemini, borsanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararından sonra XRP’yi yeniden listelemeyi gündemine aldıklarını açıkladı.

Arka arkaya yaşanan bu gelişmeler, XRP’de keskin bir yükselişe neden oldu. XRP, mahkeme kararının ardından hızla yükselişe geçerek %80’lere varan değer artışları kaydetti ve 0,8 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı.