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Peş Peşe İki Listeleme Haberi Daha: Kripto Para Borsaları XRP İçin Sıraya Giriyor!

Özet

  • Ripple davasında çıkan tarihi karar sonrasında çok sayıda borsadan peş peşe XRP listeleme haberi geldi.
  • ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase'in ardından Kraken ve Bitstamp borsaları da XRP'yi yeniden listelemeye karar verdi.
  • Gemini borsası ise gün içerisinde yaptığı açıklamada mahkeme kararı sonrası XRP'yi yeniden listelemeyi gündemine aldıklarını duyurdu.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
23:52
13 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Ripple davasında çıkan tarihi kararın ardından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase başta olmak üzere peş peşe çok sayıda kripto para borsası, XRP‘yi yeniden listeleyeceğini duyurdu. Kraken ve Bitstamp, ardı ardına listeleme haberini duyururken Gemini borsası da mahkeme kararı sonrası XRP’yi yeniden listelemeyi gündemine aldıklarını açıkladı.

İki Borsa Daha XRP Listeliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Ripple’a açtığı dava sonrası çok sayıda kripto para borsası tarafından delist edilen XRP, Ripple davasında çıkan tarihi karar sonrası ardı ardında yeniden borsalardan listelenmeye başladı. Akşam saatlerinden bu yana çok sayıda borsa, peş peşe XRP listelemesine ilişkin duyurular yaptı. Öte yandan ABD merkezli en büyük kripto para borsası Coinbase’in ardından Kraken ve Bitstamp da az önce XRP’yi yeniden listeleyeceğini duyurdu.

Kripto Para Borsaları XRP İçin Sıraya Giriyor

Coinbase, Kraken ve Bitstamp gibi çok sayıda kripto para borsasının XRP‘yi yeniden listeleyeceğini duyurmasının yanı sıra ABD merkezli kripto para borsası Gemini’den de konuya ilişkin bir paylaşım geldi. Gemini, borsanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararından sonra XRP’yi yeniden listelemeyi gündemine aldıklarını açıkladı.

Arka arkaya yaşanan bu gelişmeler, XRP’de keskin bir yükselişe neden oldu. XRP, mahkeme kararının ardından hızla yükselişe geçerek %80’lere varan değer artışları kaydetti ve 0,8 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerin kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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