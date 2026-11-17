Bank of America, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son çeyreklik 13F bildiriminde XRP borsa yatırım fonu pozisyonunu açıkladı. 16 Kasım tarihli dosyaya göre banka, üçüncü çeyrek sonunda vadeli işlemlere dayalı Volatility Shares XRP ETF’te 13.260 pay tuttu. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 106.600 dolar olarak kayda geçti.

Büyük bankalardan XRP fonlarına yeni bildirimler geldi

Bank of America’nın önceki 13F bildirimleri, bankanın ilk çeyrekte 13.000, ikinci çeyrekte ise 13.260 adet aynı fon payına sahip olduğunu gösterdi. Aynı bildirimde BlackRock’ın IBIT fonunda 685 milyon doların üzerinde, Bitwise fonlarında 13,58 milyon dolar ve VanEck ürünlerinde 950 bin dolarlık pozisyon da yer aldı. 13F, ABD’de büyük kurumsal yatırım yöneticilerinin belirli menkul kıymet varlıklarını dönemsel olarak açıkladığı resmi bildirim olarak biliniyor.

Bank of America’nın 16 Kasım tarihli bildirimi, üçüncü çeyrek sonunda Volatility Shares XRP ETF’te 13.260 paya işaret etti.

9 Kasım ile 16 Kasım arasında yayımlanan bildirimlerde, yedi büyük bankanın toplam 29,4 milyon dolar değerinde XRP fonu tuttuğu görüldü. Bu gruptaki en büyük pozisyon İtalya’nın en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo’dan geldi. Banka, Grayscale XRP Trust ETF’te yaklaşık 20,52 milyon dolar değerinde 712.319 pay taşırken, Bitwise XRP ETF’te de yaklaşık 6,7 milyon dolar değerinde 402.750 paylık yeni bir pozisyon açtı.

UBS, 1,91 milyon dolarlık; Morgan Stanley ise 116 bin dolarlık XRP fonu varlığı bildirdi. UBS pozisyonunun büyük bölümü Volatility Shares XRP ETF’te toplanırken, Morgan Stanley’nin Franklin, REX Osprey ve Bitwise ürünlerinde pay tuttuğu görüldü. JPMorgan Chase, Bitwise fonunda yaklaşık 9 bin dolar değerinde 539 pay açıklarken, National Bank of Canada aynı fonda yaklaşık 5.500 dolar değerinde 330 pay bildirdi. Bank of Montreal ise REX Osprey ve ProShares Ultra XRP ürünlerinde toplam 4.300 dolarlık pay taşıdı.

Goldman Sachs XRP ETF varlığını 144 milyon dolara çıkardı

Goldman Sachs’ın 13F bildirimine göre bankanın kripto varlık portföyü eylül sonu itibarıyla 2,64 milyar dolara yükseldi. Bunun yaklaşık 1,28 milyar doları Bitcoin ETF’lerinden oluştu. Bu tutarın 778 milyon doları BlackRock’ın IBIT fonunda, 398 milyon doları ise Fidelity’nin FBTC ürününde yer aldı. Bankanın Ether fonlarındaki toplam pozisyonu da yaklaşık 1,22 milyar dolar oldu ve bunun 603 milyon dolarlık kısmını BlackRock’ın ETHA fonu oluşturdu.

Goldman Sachs, ikinci çeyrek sonundaki 87 milyon dolarlık XRP ETF pozisyonunu üçüncü çeyrek sonunda 144 milyon dolara yükseltti.

Banka, üçüncü çeyrek sonunda Franklin Templeton, Bitwise, Canary, Grayscale ve 21Shares tarafından sunulan beş farklı spot XRP fonunda pay taşıdı. Bu sepet içindeki en büyük kalem, yaklaşık 48 milyon dolarlık Franklin Templeton pozisyonu oldu. İlk çeyrek bildiriminde XRP veya Solana ETF varlığı görünmezken, eylül sonu itibarıyla bankanın Solana fonlarında hala pozisyonu bulunmadı.

Diğer kurumsal işlemler ve fiyat görünümü

Jane Street, XRP fonlarında 23,5 milyon dolarlık varlık bildirdi. Simplex Trading ise Grayscale fonunda 14 milyon dolarlık pozisyon açıkladı. EP Wealth Advisors da Volatility Shares XRP ETF’teki payını yüzde 37 artırarak 18.400 adede çıkardı. Bu pozisyonun değeri yaklaşık 148 bin dolar olarak hesaplandı.

13F bildirimleri yalnızca 30 Eylül itibarıyla tutulan uzun pozisyonları gösteriyor. Bu dosyalar, ilgili kurumların bu varlıkları başka işlemlerle dengeleyip dengelemediğini veya ekim ile kasım aylarında hisselerde nasıl bir değişiklik yaptığını ortaya koymuyor. XRP ise bu bildirim döneminin ardından 1 doların altına geriledi ve salı sabahı 0,966 dolardan işlem gördü.