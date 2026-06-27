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Kripto Para

AB’de 230 MiCA lisansı verildi! Temmuz öncesi kripto şirketlerini hangi eşik bekliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avrupa Birliği, MiCA kapsamında şu ana kadar 230 kripto lisansı verdi.
  • 📊 Daha önce ulusal kayıtlarla çalışan 1.200’den fazla şirket için temmuz öncesi kritik bir eleme süreci başladı.
  • 🏦 Almanya 56 lisansla ilk sırada yer alırken Fransa’daki bazı şirketler geri çekilme hazırlığına girdi.
  • 🔍 Yeni kurallar, AB’deki $BTC odaklı ve genel kripto hizmetlerini sunan küçük şirketler üzerinde daha fazla baskı kurabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Avrupa Birliği, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi kapsamında şu ana kadar yaklaşık 230 lisans verdi. Wu Blockchain tarafından paylaşılan veriler, bu sayının daha önce üye ülkelerdeki ulusal kayıt düzenleri altında faaliyet gösteren 1.200’den fazla kripto şirketinin yalnızca sınırlı bir bölümünü kapsadığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Lisans yarışında Almanya öne çıktı
2 MiCA ile tek çatı altında denetim dönemi
3 Fransa’da başvuru eksikliği dikkat çekti
4 Daha sıkı kurallar küçük şirketleri zorluyor

Lisans yarışında Almanya öne çıktı

Ülke bazında en yüksek onay sayısı 56 lisansla Almanya’da kaydedildi. Hollanda 26, Fransa ise 21 lisansla Almanya’yı izledi. Geçiş döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte, Avrupa pazarında kalmak isteyen şirketler açısından lisans sürecinin hızı daha kritik hale geldi.

Temmuz ayında MiCA kapsamındaki kalan geçiş düzenlemeleri resmen sona erecek. Gerekli yetkiyi alamayan kripto şirketleri, Avrupa Birliği içindeki müşterilere hizmet veremeyecek. Bu durumda bazı şirketlerin faaliyetlerini durdurması, bazılarının ise işlerini kademeli olarak sonlandırması gerekecek.

Temmuzda geçiş sürecinin bitmesiyle, gerekli yetkiyi almayan şirketler Avrupa Birliği pazarında hizmet sunamayacak ve faaliyetlerini durdurmak ya da tasfiye etmek zorunda kalacak.

MiCA ile tek çatı altında denetim dönemi

MiCA, Avrupa Birliği’nin dijital varlıklara odaklanan ilk kapsamlı düzenleme çerçevesi olarak öne çıkıyor. Düzenleme; kripto borsaları, aracı kurumlar ve cüzdan hizmet sağlayıcılarını, geleneksel finans kuruluşlarına benzer ortak bir denetim yapısı içine alıyor.

Böylece şirketler, her ülkede farklı kurallara uyum sağlamak yerine 27 AB üyesinin tamamını kapsayan tek bir çerçeve altında faaliyet gösterebiliyor. Bir ülkede lisans alan şirketler, sermaye yeterliliği, kurumsal yönetim, müşteri varlıklarının korunması ve kara para aklamayı önleme yükümlülükleri gibi ortak standartları yerine getirdikleri sürece hizmetlerini birliğin geneline taşıyabiliyor.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve belirli token türleri için hazırladığı ortak kural setidir. “Pasaportlama” ise bir AB ülkesinde alınan yetkinin, ek ulusal lisans gerekmeksizin diğer üye ülkelerde de hizmet sunulmasına imkan tanıması anlamına gelir.

Fransa’da başvuru eksikliği dikkat çekti

Fransa, yeni düzenleme ortamının yarattığı zorlukları gösteren örneklerden biri oldu. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, ülkede daha önce kayıtlı olan kripto hizmet sağlayıcılarının yaklaşık %40’ı MiCA lisansı için başvuru yapmadı.

Bazı şirketler başvurularını geri çekti, bazıları lisans sahibi kuruluşlarla ortaklık arayışına yöneldi. Piyasadan tamamen çıkmaya hazırlanan işletmelerin de bulunduğu belirtiliyor.

Daha sıkı kurallar küçük şirketleri zorluyor

Piyasadaki birçok aktör, MiCA’nın istikrarı güçlendirebileceğini ve tüketici korumasını artırabileceğini düşünüyor. Buna karşılık daha ağır uyum yükünün özellikle küçük kripto şirketleri üzerinde orantısız baskı yarattığı değerlendirmesi de öne çıkıyor.

Bu tablo, sektör daha sıkı kurallarla şekillenirken piyasa katılımcılarının çeşitliliğinin azalabileceğine işaret ediyor. Temmuz sonrasında lisans sürecini tamamlayamayan şirketlerin sayısı, Avrupa kripto pazarının yeni yapısında belirleyici unsurlardan biri olacak.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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