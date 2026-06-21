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RIPPLE (XRP)

XRP saatlik grafikte ölüm kesişimi oluşturdu, fiyat 15 Haziran’daki 1,29 dolardan 1,11 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 15 Haziran’daki 1,29 dolar seviyesinden sonra saatlik grafikte ölüm kesişimi oluşturdu.
  • 📉 Fiyat bu hafta 1,11 dolara kadar geriledi, son işlem seviyesi ise 1,14 dolar oldu ve $XRP kısa vadede 1,29 dolar direncini izliyor.
  • 🛠️ XRPL tarafında xrpld 3.2.0 sürümü yayımlandı ve Lending Protocol için yeni güvenlik çalışmaları açıklandı.
  • 🌍 Ripple, Flutterwave yatırımını duyurdu ve sınır ötesi ödemelerde stabilcoin kullanımını büyütmeyi hedefledi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, bu hafta artan satış baskısının ardından saatlik grafikte teknik analizde yakından izlenen bir ölüm kesişimi oluşturdu. Saatlik zaman diliminde 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk hareketli ortalamanın altına inmesi, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret etti. Varlık, salıdan cumaya kadar art arda dört gün gerilerken 1,11 dolara kadar düştü.

İçindekiler
1 Kısa vadeli görünümde 1,29 dolar direnci öne çıkıyor
2 XRPL tarafında güvenlik ve altyapı çalışmaları sürüyor
3 Ripple, Flutterwave yatırımını duyurdu

Kısa vadeli görünümde 1,29 dolar direnci öne çıkıyor

XRP, 11 Haziran’da 1,09 dolardan başladığı toparlanmada 15 Haziran’da 1,29 dolara kadar yükselmişti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve fiyat, günlük 50 hareketli ortalamaya ulaştığı bölgede satışla karşılaştı. Böylece geçen haftaki yükselişin önemli bir bölümü geri verildi.

XRP, mayıs ortasından bu yana günlük 50 hareketli ortalamanın bulunduğu 1,29 dolar seviyesini birkaç kez aşmayı başaramadı; bu da kısa vadeli fiyat hareketi açısından bu bölgeyi kritik hale getirdi.

Mevcut tabloda XRP’nin 1,05 dolar ile 1,29 dolar arasında sıkıştığı görülüyor. Haberde paylaşılan verilere göre son 24 saatte fiyat yüzde 1,24 artışla 1,14 dolara yükseldi. Daha geniş kripto para piyasasında görülen tepki alımı da bu hareketi destekledi.

Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 1,29 doların üzerinde güçlü bir kırılma, XRP için yeni bir toparlanma sürecini başlatabilir. Bu senaryoda ilk hedef olarak günlük 200 hareketli ortalamanın bulunduğu 1,54 dolar, ardından 2 dolar seviyesi izlenebilir. Buna karşılık düşüşün derinleşmesi durumunda 1 dolar seviyesi bir sonraki önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.

GöstergeSeviye
Son dip1,11 dolar
11 Haziran seviyesi1,09 dolar
15 Haziran zirvesi1,29 dolar
Ana destek1,05 dolar
Ek destek1 dolar
Ana direnç1,29 dolar

XRPL tarafında güvenlik ve altyapı çalışmaları sürüyor

Fiyat hareketine ek olarak, XRP Ledger ekosisteminde teknik tarafta da yeni gelişmeler yaşandı. XRPL, Ripple tarafından geliştirilen ve ödemeler ile varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Common Prefix, XRPL’nin Lending Protocol ve Single Asset Vaults yapıları çevresindeki daha geniş güvenlik çalışmaları kapsamında RippleX ekibiyle iş birliği yaptığını açıkladı.

Mini sözlük: Lean4, yazılım ve matematiksel doğrulama süreçlerinde kullanılan resmi ispat dilidir. Buradaki amaç, Lending Protocol içindeki kritik bileşenlerin mantıksal olarak doğrulanması ve olası hata riskinin azaltılmasıdır.

Common Prefix, Lending Protocol içindeki kritik bileşenlerin Lean4 ile resmi doğrulamadan geçirilmesi için RippleX ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Bu hafta ayrıca xrpld yazılımının 3.2.0 sürümü yayımlandı. Güncelleme ağırlıklı olarak bakım ve temizlik odaklı bir sürüm olarak tanımlandı. İki yıldan uzun süredir etkin olan bazı değişikliklerin devreden çıkarıldığı, libxrpl tarafındaki modüler yapının sürdürüldüğü ve XLS 0095 kapsamında rippled adının xrpld olarak değiştirildiği aktarıldı.

Yeni sürümle birlikte fixCleanup3_2_0 adlı değişiklik de sisteme eklendi. Bu paketin Single Asset Vaults, Lending Protocol, izinli DEX, Multi Purpose Tokens ve izinli alan adlarıyla ilgili çeşitli hata düzeltmelerini bir araya getirdiği belirtildi.

Ripple, Flutterwave yatırımını duyurdu

Kurumsal tarafta ise Ripple, Flutterwave’e Series E yatırım turu kapsamında yatırım yaptığını açıkladı. Flutterwave, Afrika merkezli bir finansal teknoloji şirketi olarak ödeme altyapısı alanında faaliyet gösteriyor. Anlaşmanın, sınır ötesi ödemelerde stabilcoin kullanımını yaygınlaştırmaya odaklandığı bildirildi.

Ayrıca Flutterwave’in Ripple Payments sistemine bağlanacağı ve işlemleri yürütmek için XRP Ledger blokzincirini kullanacağı ifade edildi. Bu gelişme, XRP fiyatındaki kısa vadeli teknik baskıya karşın XRPL ekosisteminde ürün ve altyapı tarafındaki faaliyetlerin sürdüğünü gösterdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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