Cardano’da kritik eşik korunuyor! %3,76’lık yükselişten sonra sırada hangi seviye bulunuyor?

Cardano, büyük yatırımcıların alımları ve fiyatın önemli destek bölgesinin üzerinde kalmasıyla yeniden piyasanın odağına yerleşti. ADA, haber hazırlanırken 0,1609 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 432,47 milyon dolar, piyasa değeri ise 5,85 milyar dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde görülen %3,76’lık yükseliş, kısa vadeli görünümde toparlanma beklentilerini güçlendirdi.

Fiyatta 0,160 dolar desteği öne çıkıyor

Kripto para analisti Nehal, Cardano’da yeniden artan balina hareketliliğinin piyasada yukarı yönlü beklentileri canlandırdığını belirtti. Büyük cüzdanların birikim yaptığına işaret eden değerlendirmelerde, 0,160 dolar seviyesi kısa vadede en kritik destek alanı olarak öne çıktı.

0,160 dolar seviyesinin korunması, mevcut kısa vadeli işlem görünümünü destekliyor ve alıcıların yeniden güç kazanabileceğine işaret ediyor.

Teknik görünümde alım iştahının sürmesi halinde ilk direnç noktası 0,190 dolar olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması durumunda piyasanın dikkatini 0,230 dolar bandına çevirebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık dalgalanmanın sürmesi, fiyatın bu destek bölgesinde tutunma mücadelesini daha da önemli hale getiriyor.

Analistler, 0,160 doların altına sarkılması halinde kısa vadeli yapının zayıflayabileceğini, buna karşın bu seviyenin üzerinde kalıcılığın alıcı ilgisini canlı tutabileceğini vurguluyor.

OpenUSD hamlesi ekosistem tarafında öne çıktı

Cardano Foundation, stabilcoin altyapısını büyütme hedefi doğrultusunda OpenUSD tarafında yeni adımlar atıyor. Bu girişim, merkeziyetsiz finans uygulamalarını genişletme, zincirler arası birlikte çalışabilirliği artırma ve blokzincir tabanlı finansal kullanım alanlarını yaygınlaştırma amacı taşıyor.

Kripto para analisti Mintern, OpenUSD’nin Cardano Foundation tarafından olumlu karşılandığını ve bu gelişmenin blokzincir sektöründeki stabilcoin altyapısının güçlenmesi açısından dikkat çekici olduğunu aktardı. Brale de OpenUSD oluşturulmasını destekleyen başlangıç ortakları arasında yer aldı.

Mini sözlük: OpenUSD, burada Cardano ekosisteminde geliştirilen ve düzenlemelere uyum, erişilebilirlik ile birlikte çalışabilirlik hedefleriyle öne çıkan bir stabilcoin altyapısı yaklaşımını ifade ediyor. Brale ise dijital dolar altyapıları ve tokenleştirilmiş finansal çözümler üzerinde çalışan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Brale’ın ek entegrasyon seçeneklerini de değerlendireceğini açıklaması, ilerleyen dönemde yeni iş birliklerinin gündeme gelebileceğine işaret etti. Bu tür entegrasyonların, Cardano ekosisteminde likiditeyi artırması ve ödeme odaklı kullanım alanlarını genişletmesi bekleniyor.

Piyasada gözler direnç seviyelerinde

Cardano’daki toparlanma, yalnızca ağ içi gelişmelerle sınırlı kalmadı. Bitcoin öncülüğünde güçlenen genel piyasa eğilimi, altcoinler üzerinde de destekleyici bir etki yarattı. Bu tablo içinde ADA’nın, hem teknik destekten güç alması hem de ekosistem tarafındaki genişleme haberleriyle pozitif ayrıştığı görülüyor.

Önümüzdeki süreçte fiyatın 0,160 doların üzerinde kalması, yükseliş senaryosunun devamı açısından belirleyici olacak. Balina alımlarının sürmesi ve OpenUSD benimsenmesinin hız kazanması halinde 0,190 ve 0,230 dolar seviyeleri daha yakından izlenebilir. Buna karşılık destek seviyesinin kaybedilmesi, kısa vadede satış baskısını yeniden artırabilir.