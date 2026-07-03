Bitcoin’de aylık RSI tarihi dip seviyeye inerken 57.500 ile 62.000 dolar aralığı kritik destek olarak öne çıktı

Bitcoin fiyatındaki zayıf teknik görünüm, piyasada düşüş baskısının sürdüğüne işaret ederken, bazı uzun vadeli göstergeler önceki ayı döngülerinin dip bölgeleriyle benzerlik gösteriyor. 3 Temmuz 2026 itibarıyla Bitcoin 61.848 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 0,84 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 36,14 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,25 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik göstergelerde dip dönemlerine benzer sinyaller

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in aylık RSI değerinin varlığın işlem gördüğü tüm dönem içindeki en düşük seviyeye gerilediğini belirtiyor. RSI, fiyat hareketinin gücünü ölçmek için yaygın kullanılan bir momentum göstergesi olarak biliniyor. Geçmiş döngülerde çok düşük RSI seviyeleri, çoğu zaman piyasa diplerine yakın dönemlerde görülmüştü.

Mini sözlük: RSI, yani göreceli güç endeksi, fiyat hareketinin hızını ve yönünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 altı aşırı satım, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek momentumdaki değişimi göstermeye çalışır.

Van de Poppe’ye göre bu ayki aylık RSI seviyesi, Bitcoin’in önceki ayı piyasalarında görülen diplerden de daha zayıf bir tablo ortaya koyuyor. Analist, bu görünümün Bitcoin için en sert dönemlerden birine işaret ettiğini ve mevcut seviyelerin geçmiş döngü dipleriyle örtüştüğünü düşünüyor.

Van de Poppe, aylık RSI verisinin Bitcoin tarihindeki en düşük seviyeye indiğini, bunun da geçmiş piyasa diplerinde görülen aşırı zayıf momentumla benzer bir tablo ortaya koyduğunu vurguluyor.

Haftalık görünümde baskı sürüyor

Analistin dikkat çektiği bir başka veri de haftalık RSI oldu. Bu gösterge yıl içinde 30 seviyesinin altına sarktı. Benzer bir tablo daha önce yalnızca 2022’deki sert düşüş döneminde görülmüştü. Son dönemde fiyatın daha düşük seviyelere doğru yaptığı hamlenin de 2022’deki yapıya benzediği değerlendiriliyor.

Haftalık MACD göstergesinde şimdiye kadarki en güçlü negatif genişleme görülmesi, satış yönlü momentumu destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Van de Poppe ayrıca bazı zincir üstü verilerin de önceki ayı piyasalarında görülen seviyelere yaklaştığını aktarıyor.

Haftalık MACD’de görülen en büyük negatif genişleme, satış baskısının halen güçlü kaldığını gösterirken, bazı zincir üstü veriler de önceki ayı piyasalarındaki dip bölgeleri anımsatıyor.

57.500 ile 62.000 dolar aralığı öne çıkıyor

Buna karşın Bitcoin fiyatı, genel zayıflığa rağmen önemli destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. MA Ribbon verisine göre BTC fiyatı 61.893 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, 20 haftalık hareketli ortalama olan 70.032 doların, 100 haftalık hareketli ortalama olan 88.384 doların ve 200 haftalık hareketli ortalama olan 88.580 doların altında yer alıyor.

Bitcoin aynı zamanda 62.652 dolardaki 50 haftalık hareketli ortalamaya da oldukça yakın seyrediyor. Bu seviye kısa vadede önemli bir destek alanı olarak izleniyor. Fiyatın 70.000 dolar civarındaki 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkması ise teknik açıdan olumlu bir gelişme sayılabilir.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 61.848 dolar 50 haftalık ortalama 62.652 dolar 20 haftalık ortalama 70.032 dolar Alt destek bölgesi 57.500 dolar

Bantlar ve destek bölgesi yakından izleniyor

Bollinger bantları da satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Üst bant 82.551 dolar, orta bant 70.032 dolar ve alt bant 57.513 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın alt banda daha yakın işlem görmesi, piyasada temkinli görünümün korunduğunu ortaya koyuyor.

Alıcıların 57.500 dolar seviyesini savunması halinde fiyatın yeniden 70.000 dolardaki orta banda yönelme ihtimali değerlendiriliyor. Buna karşılık bu desteğin kaybedilmesi, Bitcoin üzerinde yeni bir aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Önümüzdeki haftalarda 57.500 ile 62.000 dolar aralığının korunup korunamayacağı ve fiyatın 70.000 dolara dönme çabasının sonuç verip vermeyeceği yakından izlenecek.