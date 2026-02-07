Cardano’da Kritik Eşik: ADA Uzun Vadeli Destekte Tutunabilecek mi?

Kripto para piyasalarında volatilite yeniden artarken Cardano (ADA) fiyat hareketleri yatırımcıların radarına girmiş durumda. Uzun süredir devam eden sert düşüşlerin ardından ADA, tarihsel olarak önemli kabul edilen bir destek bölgesine yakın seyrediyor. Piyasa katılımcıları, bu seviyenin mevcut döngüde korunup korunamayacağını ve bunun Cardano için yeni bir trendin başlangıcı olup olmayacağını dikkatle izliyor.

ADA’da Uzun Süren Düşüş Sonrası Teknik Görünüm

ADA fiyatı, önceki makro zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 93 oranında değer kaybetmiş durumda. Bu düşüş, yalnızca Cardano’ya özgü değil; genel kripto piyasasında yaşanan uzun soluklu düzeltme sürecinin bir yansıması olarak görülüyor. 2021 yılında yaklaşık 3,10 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ADA, bu ralli sırasında yüzde 1.300’ün üzerinde bir yükseliş kaydetmişti. Ancak zirvenin ardından gelen satış baskısı, fiyatı kademeli olarak aşağı çekti.

Son altı aylık dönemde ADA, 1 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 78 oranında geriledi. Buna rağmen, 0,24 dolar üzerindeki çok yıllı destek bölgesi uzun süre korunmayı başardı. Son fiyat hareketleri ise ADA’yı daha derin talep alanlarına yaklaştırdı. Teknik analiz verileri, fiyatın yüksek zaman diliminde bir “birikim bölgesi” içerisinde hareket ettiğine işaret ediyor. Bu durum, bazı yatırımcılar tarafından uzun vadeli toparlanma ihtimalinin halen masada olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Talep Bölgeleri, Tarihsel Döngüler ve Piyasa Beklentileri

Analistlere göre ana talep bölgesi 0,18 ile 0,13 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölge, geçmişte alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ve likiditenin emildiği bir alan olarak öne çıkıyor. Haftalık kapanışların 0,13 dolar üzerinde kalması, mevcut teknik yapının korunması açısından kritik kabul ediliyor. Bu seviyenin altına yaşanacak bir kapanış ise mevcut senaryoyu geçersiz kılabilir.

Daha yüksek riskli stratejiler uygulayan bazı trader’lar, 0,0755 dolar civarını son savunma hattı olarak değerlendiriyor. Bu seviye, trend yönünden ziyade aşağı yönlü riskin sınırlandırılması amacıyla referans alınıyor. Öte yandan piyasa, trendin yeniden teyidi için 0,4374 dolar seviyesinin geri kazanılmasını önemli bir eşik olarak görüyor. Olası bir boğa genişlemesinde ise 1,20 dolar, 3 dolar ve 5 dolar gibi hedefler dillendiriliyor; ancak bu senaryoların tamamı yapısal desteğin korunmasına bağlı.

Cardano’daki bu teknik tablo, piyasadaki diğer büyük projelerle de paralellik gösteriyor. Örneğin Ethereum cephesinde de uzun vadeli yatırımcıların yeniden birikime geçtiğine dair zincir üstü veriler dikkat çekiyor. Ayrıca Solana gibi alternatif katman-1 projelerinde yaşanan ağ güncellemeleri, genel piyasa risk iştahını kademeli olarak artırıyor. Bu gelişmeler, Cardano’nun da dahil olduğu geniş ekosistem için dolaylı bir destek unsuru oluşturabilir.

Genel değerlendirme olarak, ADA’nın bulunduğu bölge hem risk hem de fırsat barındırıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için teknik olarak anlamlı seviyeler test edilirken, kısa vadede belirsizlik hâkim. Önümüzdeki haftalarda piyasanın genel yönü ve makro likidite koşulları, Cardano’nun bu kritik destekten nasıl bir tepki vereceğini belirleyecek gibi görünüyor.