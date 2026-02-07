Piyasada Son Sinyaller: Google Verileri Ne Diyor?

Bitcoin fiyatının kısa süreliğine 60 bin dolar seviyesine gerilemesi, yalnızca piyasalarda değil, internet aramalarında da güçlü bir yankı uyandırdı. Google Trends verilerine göre “Bitcoin” kelimesi için yapılan aramalar son bir haftada keskin biçimde artarak son 12 ayın zirvesine ulaştı. Kripto para piyasalarında genellikle sert fiyat hareketleriyle birlikte yükselen bu ilgi, yatırımcı psikolojisinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Fiyat Düşüşü Arama Hacmini Patlattı

Google Trends’in verileri, 1 Şubat ile başlayan haftada “Bitcoin” arama skorunun 100’e ulaştığını gösteriyor. Bu seviye, son bir yılın en yüksek değeri olarak dikkat çekiyor. Bir önceki zirve ise Kasım 2024’te Bitcoin’in psikolojik 100 bin dolar seviyesinin altına ilk kez düştüğü dönemde kaydedilmişti. O hafta arama skoru 95 seviyesinde kalmıştı.

Bu son artış, Bitcoin’in 1 Şubat’ta yaklaşık 81.500 dolardan başlayarak beş gün içinde 60 bin dolara kadar gerilemesiyle eş zamanlı gerçekleşti. CoinMarketCap verilerine göre fiyat daha sonra toparlanarak 70.740 dolar seviyelerine yükseldi. Analistlere göre bu sert geri çekilme, uzun süredir piyasadan uzak duran bireysel yatırımcıların yeniden dikkatini çekmiş olabilir.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bireysel yatırımcı geri geliyor” ifadesini kullanarak bu ilginin tesadüf olmadığını savundu. Benzer şekilde CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno, ABD’li yatırımcıların 60 bin dolar seviyesinden Bitcoin alımına başladığını ve Coinbase priminin Ocak ortasından bu yana ilk kez pozitife döndüğünü belirtti.

Korku Endeksi Dibe Vurdu: Fırsat mı, Tuzak mı?

Öte yandan, tüm göstergeler aynı derecede iyimser değil. Crypto Fear & Greed Index, hafta sonu itibarıyla 6 puana gerileyerek “Aşırı Korku” bölgesine indi. Bu seviye, en son Haziran 2022’de görülen piyasa stresini hatırlatıyor. Düşük endeks değerleri, yatırımcıların hâlâ temkinli olduğunu ve risk almaktan kaçındığını ortaya koyuyor.

Bazı piyasa oyuncuları ise bu tabloyu bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Kripto analisti Ran Neuner’a göre mevcut veriler, Bitcoin’in göreceli olarak tarihindeki en düşük değerlenme dönemlerinden birinde olduğunu gösteriyor. Benzer bir tartışma kısa süre önce Ethereum cephesinde de yaşandı. Ethereum spot ETF’lerine yönelik beklentilere rağmen fiyatın baskı altında kalması, yatırımcıların makroekonomik belirsizliklere karşı daha hassas hale geldiğini ortaya koymuştu. Bu durum, yalnızca Bitcoin değil, tüm kripto piyasasında temkinli iyimserliğin hâkim olduğunu gösteriyor.