PI Token Alarm Veriyor: Zombi Coin Senerayosu!

Tartışmalı yapısıyla kripto dünyasında uzun süredir gündemde olan PI Network’ün yerel token’ı PI, borsalarda işlem görmeye başlamasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden yatırımcılarını derin bir hayal kırıklığıyla baş başa bıraktı. Şubat 2025 sonunda 2,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan PI, kısa sürede sert bir düşüş trendine girerek adeta serbest düşüşe geçti. Bugün gelinen noktada fiyat, zirvesine kıyasla yüzde 95’ten fazla değer kaybetmiş durumda. Son haftalarda yaşanan düşüşler ise piyasadaki endişeyi daha da artırıyor.

PI Token Neden Sürekli Düşüyor? Piyasa Dinamikleri Alarm Veriyor

CoinGecko verilerine göre PI, geçtiğimiz ay yüzde 40’a yakın değer kaybederek 0,1338 dolarla yeni bir tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Kısa süreli toparlanmayla 0,145 dolar civarına yükselse de genel piyasa algısı son derece zayıf. Uzmanlara göre bu düşüşün temel nedenleri arasında arz baskısı, zayıf likidite ve dış sermaye girişinin neredeyse yok denecek kadar az olması bulunuyor.

ChatGPT’ye göre PI fiyatının, ağ güncellemelerine rağmen pozitif tepki verememesi, piyasa yapısındaki kırılganlığı açıkça ortaya koyuyor. Özellikle token kilit açılımlarının devam etmesi, satış baskısını canlı tutuyor. Derin likidite havuzlarına sahip olmayan PI, yoğun satış dönemlerinde fiyatın çok hızlı aşağı yönlü keşfedilmesine neden oluyor. Bu durum, yatırımcı güvenini daha da zedeliyor.

Olası senaryolar arasında en kötümser tablo, fiyatın 0,06–0,08 dolar bandına kadar gerilemesi. Bu senaryo, “gerçek kapitülasyon” olarak tanımlanıyor. Ancak ChatGPT, bunun aşırı bir durum olduğunu vurgulayarak daha olası hedefin 0,10 dolar seviyesi olduğunu ifade ediyor.

Daha Kötüsü Mümkün mü? ‘Zombi Coin’ Senaryosu Masada

Google Gemini ise PI grafiğini çok daha karamsar bir perspektifle değerlendiriyor. Günlük grafikte 0,20 doların altına inilmesinden bu yana “cehenneme inen merdiven” görünümü oluştuğunu belirten Gemini, 0,15 dolar altındaki fiyatlamayı “sahipsiz bölge” olarak tanımlıyor. Eğer PI haftalık kapanışı 0,16 doların altında yaparsa, bir sonraki güçlü likidite alanı 0,05–0,06 dolar bandı olarak öne çıkıyor.

Gemini’nin en dikkat çekici yorumu ise “zombi zincir” senaryosu. Bu senaryoda PI, 0,05 doların altına düşerek yüksek kullanıcı sayısına rağmen neredeyse sıfır işlem hacmi ve ilgiyle yoluna devam eden bir projeye dönüşebilir. Ancak bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı şu aşamada yüzde 20’nin altında görülüyor. Bunun için yatırımcıların tamamen pes etmesi, ekip kaynaklı satışlar ve genel piyasa çöküşü gerekiyor.

Öte yandan, PI’deki bu sert düşüş, son dönemde benzer sorunlar yaşayan başka projeleri de akıllara getiriyor. Örneğin 2024’te büyük beklentilerle piyasaya çıkan bazı Layer-1 projeleri, yeterli ekosistem oluşturamadıkları için benzer şekilde ciddi değer kayıpları yaşadı. Bu durum, yalnızca teknoloji değil, sürdürülebilir ekonomik modelin de kriptoda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.