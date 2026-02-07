Genel

Herkesin Gözü Bitcoin’de Ama Analistlere Göre Bir Altcoin Sessiz Sessiz Güç Topluyor

İlayda Peker
Kripto para piyasaları, milyarlarca dolarlık sert satış dalgasının ardından sarsıntılı günler geçirirken yatırımcıların dikkati büyük ölçüde Bitcoin ve Ethereum gibi lider varlıklara çevrilmiş durumda. Ancak bu yoğun gündem arasında, çoğu kişinin gözünden kaçan önemli bir detay var: XRP, Bitcoin karşısında teknik olarak gücünü korumayı başarıyor. Özellikle XRP/BTC paritesinde görülen fiyat hareketleri, altcoin’in hâlâ uzun vadeli yükseliş senaryosunun tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

XRP/BTC Paritesinde Kritik Teknik Eşik Korunuyor

TradingView verilerine göre XRP/BTC paritesi, aylık grafikte orta Bollinger Bandı’nın üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu seviye, geçmiş piyasa döngülerinde yükseliş ve düşüş trendlerini ayıran kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. XRP’nin bu bandın üzerinde kalması, Bitcoin karşısında teknik anlamda hâlâ “boğa piyasası” bölgesinde yer aldığını gösteriyor.

Bu durum, XRP’nin dolar paritesinde yaşadığı sert düşüşlere rağmen daha da dikkat çekici hale geliyor. Nitekim XRP/USD paritesi geçtiğimiz günlerde tek bir günde yüzde 26’ya varan kayıplar yaşadı. Buna karşın XRP/BTC tarafında fiyatın toparlanması, yatırımcı algısının tamamen bozulmadığını ortaya koyuyor. Aylık grafikte 0,000018 BTC bölgesinden gelen güçlü tepki, geçmişte 2019 ve 2023 diplerine denk gelen alanla örtüşüyor.

Haftalık grafikte ise XRP’nin alt Bollinger Bandı’nın hemen üzerinde tutunması ve son 24 saat içinde yüzde 11’lik sert bir yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Günlük grafikte oluşan güçlü yutan mum formasyonu, geçen haftaki düşüşün teknik olarak geri alındığını teyit ediyor.

Hedef Seviyeler ve Piyasa Dışından Gelen Destekleyici Gelişmeler

Teknik açıdan bakıldığında XRP/BTC paritesi için bir sonraki mantıklı hedef, aylık grafikteki üst Bollinger Bandı olan 0,00003293 BTC seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 51’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Aylık kapanışın orta bandın altında gelmemesi durumunda XRP, ilk 10 altcoin arasında Bitcoin karşısında yükseliş trendini koruyan nadir varlıklardan biri olmayı sürdürebilir.

Bu teknik tabloya ek olarak, Ripple cephesinden gelen başka bir gelişme de XRP algısını destekliyor. Kısa süre önce Ripple’ın Asya-Pasifik bölgesinde yeni ödeme ortaklıkları duyurması ve sınır ötesi transferlerde XRP kullanımını artırmaya yönelik adımlar atması, uzun vadeli temel hikâyeyi güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca ABD’de kripto regülasyonlarına dair yumuşama sinyalleri, özellikle dava sürecini büyük ölçüde geride bırakmış olan XRP için dolaylı bir pozitif etki yaratıyor.

XRP, Bitcoin karşısında kritik teknik seviyenin üzerinde kalmayı başarıyor.
Teknik göstergeler XRP/BTC için yüzde elliyi aşan potansiyele işaret ediyor.
Temel gelişmeler ve toparlanan grafik yapısı yatırımcı algısını destekliyor.

