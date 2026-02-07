BITCOIN Haberleri

Bitcoin Düşüşünde Gözler O Şirkete Çevrildi!

Özet

  • Bitcoin’deki sert düşüş Strategy hisselerinde ciddi baskı yarattı.
  • Şirket yönetimi kaldıraç ve nakit rezervleriyle riskleri yönetebileceğini savunuyor.
  • Piyasanın yönü, siyasi söylemler ve kurumsal yatırımcı davranışlarıyla şekilleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasalarında son aylarda yaşanan sert dalgalanmalar, Bitcoin’e büyük ölçekte yatırım yapan şirketleri yeniden tartışma konusu haline getirdi. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki Strategy, Bitcoin fiyatındaki sert düşüş sonrası finansal dayanıklılığı konusunda yatırımcıların radarına girmiş durumda. Şirket yönetimi ise artan endişelere rağmen, mevcut tabloyu “yönetilebilir” olarak değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’deki Satış Dalgası Strategy’yi Nasıl Etkiliyor?
2 Siyaset, Regülasyonlar ve Piyasa Algısı

Bitcoin’deki Satış Dalgası Strategy’yi Nasıl Etkiliyor?

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında gördüğü 126 bin dolarlık zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu süreçte Strategy’nin agresif Bitcoin alımlarına devam etmesi, şirketin bilançosunu doğrudan kripto piyasasındaki dalgalanmalara daha hassas hale getirdi. Nitekim düşüş, şirket hisselerine de sert şekilde yansıdı ve MSTR hisseleri 2024 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından konuşan CEO Phong Le, yatırımcıları sakinleştirmeye çalıştı. Le, şirketin kaldıraç oranının benzer yüksek riskli firmalara kıyasla oldukça düşük olduğunu vurguladı. Ayrıca Bitcoin fiyatının yaklaşık yüzde 90 düşmesi durumunda bile, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının ancak dönüştürülebilir borçlarla başa baş hale geleceğini ifade etti.

Kurucu ortak Michael Saylor ise olası bir “uzun kripto kışı” senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Şirketin, yıllık 888 milyon dolarlık temettü ödemelerini karşılamak için 2,25 milyar dolarlık nakit rezerv oluşturduğu açıklandı. Bununla birlikte yatırımcılar, 2027’den itibaren erken itfa riski doğabilecek 8,2 milyar dolarlık düşük faizli dönüştürülebilir tahvilleri yakından izliyor.

Siyaset, Regülasyonlar ve Piyasa Algısı

Saylor, Bitcoin yatırımlarının artık siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara olumlu yaklaşımı şirket cephesinde iyimserlik yaratıyor. Ancak piyasa bu beklentileri tam olarak fiyatlamış değil. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, hükümetin Bitcoin piyasasını kurtarma yetkisi olmadığını açıklaması, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

Bu noktada piyasadaki genel tablo da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başka bir büyük kurumsal yatırımcı olan BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’lerinde kısa süreli de olsa net çıkış yaşanması, kurumsal tarafta risk iştahının azaldığına işaret etti. Buna karşın aynı ETF’lere yeniden girişlerin başlaması, piyasada yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Son düşüşün ardından Bitcoin’in 69 bin dolar seviyelerine, Strategy hisselerinin ise 130 doların üzerine toparlanması, kısa vadede rahatlama sağladı. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı, hem makro ekonomik gelişmelere hem de kripto piyasasına yönelik regülasyon adımlarına bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Sıçramadan Önce Ne Oluyor? Fed, DXY ve Tahvil Verilerini Canlı İzleyenler Avantaj Sağlıyor

Grafiğe Bakmadan Önce Şuna Bakın: Kriptoyu Hareketlendiren Makro Veriler Artık Anlık

Fed, Haberler, Haftanın Olayları… Kriptoyu Hareketlendiren Her Şey Artık Canlı Tek Ekranda

Bir Bildirim, Büyük Fark Yaratır: Kripto İçin Canlı Haberler ve Haftanın Beklenen Anları

Kripto Neden Hareketlendi? Canlı Makro Veriler + Anlık Haberler + Haftalık Kritik Takvim

CNBC’nin Ünlü İsmi Yine Uyardı: Piyasada Güven Sorgulanıyor!

Kriptoda Zamanlama Her Şeydir: Canlı Haber Akışı ve Haftanın Beklenen Büyük Olayları

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Strategy Hisselerinde Yüzde 25’lik Yükseliş Bitcoin’in Toparlanmasıyla Geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Strategy Hisselerinde Yüzde 25’lik Yükseliş Bitcoin’in Toparlanmasıyla Geldi
Kripto Para
TD Cowen: Korkmayın Strategy ve Bitcoin İçin Yanlış Şeye Odaklanıyorsunuz
BITCOIN (BTC)
XRP’de Dalgalanma Sürüyor: Ripple CEO’sunun Paylaşımı Yatırımcıları Hareketlendirdi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin Sıçramadan Önce Ne Oluyor? Fed, DXY ve Tahvil Verilerini Canlı İzleyenler Avantaj Sağlıyor
BITCOIN Haberleri
Strategy’den Bitcoin Güvenliği İçin Kuantum Bilgisayar Hamlesi
Kripto Para
Lost your password?