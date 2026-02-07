Bitcoin Düşüşünde Gözler O Şirkete Çevrildi!

Kripto para piyasalarında son aylarda yaşanan sert dalgalanmalar, Bitcoin’e büyük ölçekte yatırım yapan şirketleri yeniden tartışma konusu haline getirdi. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumundaki Strategy, Bitcoin fiyatındaki sert düşüş sonrası finansal dayanıklılığı konusunda yatırımcıların radarına girmiş durumda. Şirket yönetimi ise artan endişelere rağmen, mevcut tabloyu “yönetilebilir” olarak değerlendiriyor.

Bitcoin’deki Satış Dalgası Strategy’yi Nasıl Etkiliyor?

Bitcoin, geçen yıl ekim ayında gördüğü 126 bin dolarlık zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek 60 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu süreçte Strategy’nin agresif Bitcoin alımlarına devam etmesi, şirketin bilançosunu doğrudan kripto piyasasındaki dalgalanmalara daha hassas hale getirdi. Nitekim düşüş, şirket hisselerine de sert şekilde yansıdı ve MSTR hisseleri 2024 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından konuşan CEO Phong Le, yatırımcıları sakinleştirmeye çalıştı. Le, şirketin kaldıraç oranının benzer yüksek riskli firmalara kıyasla oldukça düşük olduğunu vurguladı. Ayrıca Bitcoin fiyatının yaklaşık yüzde 90 düşmesi durumunda bile, şirketin elindeki Bitcoin varlıklarının ancak dönüştürülebilir borçlarla başa baş hale geleceğini ifade etti.

Kurucu ortak Michael Saylor ise olası bir “uzun kripto kışı” senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Şirketin, yıllık 888 milyon dolarlık temettü ödemelerini karşılamak için 2,25 milyar dolarlık nakit rezerv oluşturduğu açıklandı. Bununla birlikte yatırımcılar, 2027’den itibaren erken itfa riski doğabilecek 8,2 milyar dolarlık düşük faizli dönüştürülebilir tahvilleri yakından izliyor.

Siyaset, Regülasyonlar ve Piyasa Algısı

Saylor, Bitcoin yatırımlarının artık siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara olumlu yaklaşımı şirket cephesinde iyimserlik yaratıyor. Ancak piyasa bu beklentileri tam olarak fiyatlamış değil. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, hükümetin Bitcoin piyasasını kurtarma yetkisi olmadığını açıklaması, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

Bu noktada piyasadaki genel tablo da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başka bir büyük kurumsal yatırımcı olan BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’lerinde kısa süreli de olsa net çıkış yaşanması, kurumsal tarafta risk iştahının azaldığına işaret etti. Buna karşın aynı ETF’lere yeniden girişlerin başlaması, piyasada yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Son düşüşün ardından Bitcoin’in 69 bin dolar seviyelerine, Strategy hisselerinin ise 130 doların üzerine toparlanması, kısa vadede rahatlama sağladı. Ancak bu toparlanmanın kalıcı olup olmayacağı, hem makro ekonomik gelişmelere hem de kripto piyasasına yönelik regülasyon adımlarına bağlı olacak.