Kripto Para

Strategy Hisselerinde Yüzde 25’lik Yükseliş Bitcoin’in Toparlanmasıyla Geldi

Özet

  • Strategy hisseleri, bitcoin’in yükselmesiyle yüzde 25 değer kazandı.
  • Şirket, 2025 dördüncü çeyrekte 12,4 milyar dolar zarar açıkladı.
  • Yönetim, uzun vadeli bitcoin politikasına devam ediyor.
İlayda Peker
Dijital varlık piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma, önde gelen kurumsal bitcoin yatırımcısı olarak bilinen Strategy’nin hisselerine de yansıdı. Şirketin borsada işlem gören hisseleri, cuma günü yüzde 25’in üzerinde yükselerek 133 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu toparlanma, bir önceki seanstaki sert düşüşün ardından geldi.

İçindekiler
1 Piyasalardaki Dalgalanmanın Etkisi
2 Dördüncü Çeyrekte Büyük Kayıp
3 Uzun Vadeli Yaklaşım ve Risk Yönetimi

Piyasalardaki Dalgalanmanın Etkisi

Piyasalarda yaşanan son volatilite, bitcoin’in çok haftalık en düşük seviyelerinden toparlanıp 71.000 dolar bandına geri dönmesiyle birlikte Strategy hisselerine de yeni bir talep getirdi. Hafta boyunca dijital varlıklardaki değer kaybı nedeniyle şirketin hisseleri gerilemiş, perşembe günü 105 dolara kadar düşmüştü.

Dördüncü Çeyrekte Büyük Kayıp

Strategy, 2025’in dördüncü çeyreği için 12,4 milyar dolarlık kayıp açıkladı. Bu rakam, şirketin yüklü bitcoin portföyünde yaşanan değer düşüşlerinden kaynaklandı. Beklentilerin üzerinde gelen zarar, hisse fiyatındaki düşüşü hızlandırdı.

Şirketin liderleri, bitcoin stratejilerinden vazgeçmeyeceklerini belirtirken, uzun vadeli plandan ayrılmayacaklarını vurguladı.

Strategy, kurumsal bitcoin birikimiyle bilinen bir şirket olarak piyasadaki hareketlerden doğrudan etkileniyor. Özellikle yönetim kurulu başkanı Michael Saylor ve CEO Phong Le, bitcoin’e duyulan güvenin sürdüğüne yönelik değerlendirmeleriyle öne çıkıyor.

Şirket yöneticileri, bitcoin fiyatlarında yaşanabilecek derin düşüşlere rağmen anında iflas riskiyle karşı karşıya kalmadıklarını belirtti.

Uzun Vadeli Yaklaşım ve Risk Yönetimi

Executive Chairman Michael Saylor, şirketin küresel siber ve kripto topluluklarıyla iş birliği içinde bir Bitcoin Güvenlik Programı başlattığını açıkladı. Saylor, kuantum bilgisayarların Bitcoin için kısa vadede tehdit oluşturmasını beklemediklerini, bu teknolojinin ancak önümüzdeki on yıl içinde risk haline gelebileceğini dile getirdi.

Şirketin üst yönetimi, kuantum teknolojisiyle ilgili endişelerin bitcoin için yeni bir “korku, belirsizlik ve şüphe” dalgası yarattığını, ancak dünya genelinde kuantuma dayanıklı güvenlik yatırımlarının da sürdüğünü kaydetti.

CEO Phong Le, şirketin borçlarını ödemekte zorluk yaşamaması için bitcoin’in uzun süre boyunca 8.000 doların altında kalması gerektiğini ifade etti; böyle bir durumda ise yeniden yapılandırma ya da ek sermaye artırımı gibi yolların kullanılabileceğini aktardı.

Phong Le, bitcoin fiyatı 8.000 dolara kadar düşüp beş ila altı yıl bu seviyelerde kalırsa şirketin borcunu ödemekte zorlanabileceğine işaret etti.

Şirketin yöneticileri, teknolojik veya piyasa kaynaklı yeni olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını vurgularken, portföyün uzun vadede güçleneceği görüşünde birleşiyor. Bu kapsamda, hem mevcut sermaye artırımı çalışmaları hem de risk yönetimi planları hayata geçiriliyor.

