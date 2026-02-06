TD Cowen: Korkmayın Strategy ve Bitcoin İçin Yanlış Şeye Odaklanıyorsunuz

Bitcoin fiyatı 70 bin dolar civarında dalgalanıyor. Dün kırıldı kırılacak denilen destek seviyesi bugün direnç. Dün korkutan seviyeler bugün umut veriyor. En önemli detaylardan birine odaklanacağız, elbette Strategy. Birçok uzman Strategy eğer devasa BTC satışlarından kaçınırsa eski ayı piyasalarına dönmeyeceğiz diyor. Peki Strategy sağlam mı?

Strategy ve Bitcoin

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezerv şirketi Strategy ve yüz binlerce BTC büyüklüğünde rezervi var. Üstelik bu varlıklar Nakamoto ve diğerlerinin cüzdanlarındaki gibi hareketsiz arz da değil, piyasalardan toplanan varlıklar. Dahası Strategy her düşüşü birikim olarak değerlendiriyor.

Sürekli olarak borçlanan ve sürekli yeni alımlar yapan Strategy asla BTC satmayı düşünmüyor. BTC 20 bin dolarda çırpınırken de altı haneli seviyelerde roketler ateşlenirken de alım yaptılar. MSCI FUD’undan şimdilik kurtuldular ve 1’in üzerindeki MNAV ile daha fazla alım yapabilecek pozisyonlarını korudular.

Bugün şirketin 713.502 BTC’si var. MNAV 1,17 seviyesine yükselmiş durumda ve BTC yüzde 7 artarken MSTR hisseleri güne yüzde 24 kazançla devam ediyor. Şirketin toplam borcu 8,2 milyar dolar seviyesinde, 50 milyar doların üzerinde değere sahip BTC’yi vekil BTC ETF’i motivasyonuyla MSTR hold eden yatırımcılar adına tutuyorlar. Yani Strategy 21 milyonluk BTC arzının dolaşımdaki daha az bir bölümünün önemli kısmını elinde tutan, Bitcoin satmaya sıcak bakmayan, sürekli birikim yapmak isteyen “boğaların son derece lehine” bir şirket.

Strategy Sağlam Mı?

İlk bölümde “Strategy nedir, neden BTC için önemlidir?” sorusuna da cevap aradık. Fakat geçen yılki hissedar toplantısında şirketin başkanı gerekirse BTC satabileceklerinden bahsetmişti. Peki Strategy gerçekten sağlam mı? Yani bir sabah uyandığımızda 713.502 BTC’yi satış tarafında görebilir miyiz? Şirket buna zorlanabilir mi?

İşte bu sorunun cevabını TD Cowen analistleri veriyor. TD Cowen analistleri Lance Vitanza ve Jonnathan Navarrete, Strategy’nin önde gelen kurumsal bitcoin hazinesi olarak “konumunu daha da sağlamlaştırdığını” hatta toparlanma için iyi durumda olduğunu söylüyor.

“Bitcoin fiyatı yükselirken Strategy’nin adi hisselerinin bitcoin’den daha iyi performans göstermesi ve bitcoin fiyatı düşerken bitcoin’den daha kötü performans göstermesi şaşırtıcı olmamalı. Bu aslında kasıtlıdır.” – TD Cowen

Çünkü buradaki yatırım modeli MSTR hisselerinin BTC’den kabaca 1,5 kat daha volatil olacak şekilde tasarlandı. Tabi anormal havalarda bugünkü gibi %6’ya karşı %20’nin üzerinde kazançlar da olabiliyor.

“Bu ilişki, son 30 günün yanı sıra daha uzun tarihsel dönemlerde de doğrulanmıştır ve Strategy’nin hazine operasyonları devam ettiği sürece bu ilişkinin devam edeceğini bekliyoruz.” – TD Cowen

Strategy’nin çok daha keskin BTC düşüşlerinde bile alım yapabilecek güçte olduğunu söyleyen analistler onun sağlam olduğunu savunuyor. TD Cowen, Strategy için fiyat hedefini 440 dolar olarak korudu ve satın alma notunu yineledi.

Strategy bu hafta dördüncü çeyrek kazanç raporunda milyarlarca dolarlık zarar açıkladı. Ancak CEO Phong Le, Strategy’nin dönüştürülebilir borcunu ödemekte ciddi zorluklarla karşılaşması için Bitcoin’in 8.000 dolar civarına düşmesi gerektiğini söylüyor. Peki hemen mi iflas edecek? Hayır Phong Le eğer BTC burada 5-6 yıl vakit geçirirse ancak bu durumda Strategy borçlarını ödeyememeye başlayacak. Bu da kripto paraların muhtemelen yok olduğu güne kadar Strategy sağlam kalacak demektir. Strategy gibi şirketler böylesi iddialı lafları kazanç raporlarına veya duyurularına eklerken dava edilme risklerini hesaba katar yani buradaki matematiği açıklayabildikleri için bu iddialı lafları sarf edebildiklerini düşünebiliriz.