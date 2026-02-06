XRP’de Dalgalanma Sürüyor: Ripple CEO’sunun Paylaşımı Yatırımcıları Hareketlendirdi

Kripto para piyasasındaki son geri çekilmeyle birlikte XRP, önemli bir dalgalanma dönemiyle karşı karşıya kaldı. Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse’un sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise, bu süreçte yatırımcılar arasında yeni tartışmalara yol açtı. Özellikle düşüş sürecinin bir “alım fırsatı” oluşturup oluşturmadığına dair görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Piyasa Endişesi Artıyor

Son günlerde XRP fiyatı genel kripto piyasasındaki geri çekilmeyi takip ederek değer kaybı yaşadı. Zincir üstü veriler, XRP borsalarındaki rezervlerin 2,7 milyar token civarına yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, bazı yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıdığı ve olası satış hazırlığında oldukları şeklinde yorumlanıyor.

Buna rağmen XRP, son 24 saat içinde yüzde 19’un üzerinde değer kazanarak dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Analistler, bu tür kısa vadeli toparlanmaların “boğa tuzağı” olabileceğine, fiyatların geçici olarak yükselip yeniden düşüşe geçebileceğine işaret ediyor. Piyasa zamanlamasının zorluğu vurgulanıyor.

Uzmanlar Yatırımcıları Uyarıyor

Birçok piyasa uzmanı, ani fiyat düşüşlerinde hemen alım yapmanın risk taşıdığını belirtiyor. Geçmişte yaşanan sert düzeltmelerin beklentiden uzun sürebildiği, bu nedenle sağlam bir yükseliş işareti oluşmadan pozisyon almak yerine daha temkinli yaklaşmanın daha güvenli olacağı ifade ediliyor.

Kripto piyasalardaki genel duyarlılığı ölçen endeksler, son zamanlarda aşırı korku seviyelerine geriledi. Yatırımcı duyarlılığı hızla düşerken, uzmanlar temkinli hareket edilmesini öneriyor.

Garlinghouse’un Mesajının Yorumlanışı

Brad Garlinghouse, kripto topluluğu ve XRP yatırımcıları arasında uzun zamandır tanınan bir isim. Garlinghouse, finans sektörüne odaklanan blockchain şirketi Ripple’ın CEO’su olarak görev yapıyor ve şirketin ödeme ağlarını küresel düzeyde genişletme çabalarına liderlik ediyor.

Garlinghouse, sosyal medya hesabında yatırım dünyasında sıkça atıfta bulunulan Warren Buffett sözünü paylaştı:

“Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.”

Ripple CEO’su, doğrudan XRP fiyatına dair bir yorum yapmasa da paylaşımı, kimi piyasa katılımcıları tarafından “paniğe kapılmadan fırsatları değerlendirme” çağrısı olarak okuyarak karşılık buldu. Sosyal medyada XRP destekçilerinden gelen tepkilerde, bu mesajın piyasa baskısı altında orta ve uzun vadeli güveni hatırlattığı vurgulandı.

Garlinghouse’un bu yaklaşımının, özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcılara moral verdiği ve XRP ile ilgili olumlu beklentileri gündeme taşıdığı aktarılıyor.

Bazı analistler, sosyal medya paylaşımlarının doğrudan fiyat hareketini tetiklemese de, duygusal piyasa koşullarında yatırımcı psikolojisini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Kısa vadeli düşüş sinyallerine rağmen XRP topluluğu, Ripple’ın finans kuruluşlarıyla kurduğu yeni iş birliklerini, ödeme ağındaki genişlemeyi ve XRP Ledger üzerindeki yeni kullanım alanlarını uzun vadeli büyümenin temel unsurları olarak değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemlerin, piyasanın toparlanma olup olmayacağı konusunda belirleyici olabileceği belirtiliyor.