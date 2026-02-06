Strategy’den Bitcoin Güvenliği İçin Kuantum Bilgisayar Hamlesi

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Strategy, dördüncü çeyrek 2025 bilanço açıklamasında yeni bir Bitcoin Güvenliği Programı başlatacağını duyurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Michael Saylor, söz konusu programın küresel siber, kripto ve Bitcoin güvenlik topluluklarıyla koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti. Teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren Strategy, uzun süredir dijital varlıklar kapsamında önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Kuantum Tehdidine Karşı Hazırlıklar

Şirketin son toplantısında kuantum bilişimin, Bitcoin’in şifreleme yapısı için kısa vadede bir tehlike oluşturmadığı, ancak uzun vadede önemli mühendislik sorunları yaratabileceği ifade edildi. Michael Saylor, kuantum bilgisayarların Bitcoin’e doğrudan bir risk oluşturmadan önce muhtemelen on yıldan fazla bir zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Katılımcılara gösterilen bir sunumda, “Kuantum ve Bitcoin Güvenliğine Bağlılığımız” başlığında kuantum teknolojilerinin, daha önceki endişeler gibi süregelen bir “korku, belirsizlik ve şüphe” örneği olduğu hatırlatıldı. Şirket, dünya genelinde finans ve savunma gibi birçok sektörün halen geleneksel şifrelemeye dayandığını, ancak kuantuma dayalı tehditlere karşı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de ciddi yatırımlar yapıldığını açıkladı.

Bitcoin topluluğu içerisinde kuantum direnci sağlayacak yeni protokollerin geliştirilmesinin sürdüğü ve olası bir güncellemenin ancak küresel bir mutabakatla hayata geçebileceği belirtildi.

Kuantum bilişim teknolojisinin henüz başlangıç aşamalarında olduğu hatırlatılırken, uzmanların ileride bu tip sistemlerin finans, iletişim ve blokzincir tabanlı ağlarda kullanılan şifreleme standartlarına meydan okuyabileceği görüşünde olduğu aktarıldı.

Dalgalı Piyasa ve Finansal Sonuçlar

Strategy’nin yeni güvenlik adımı, hem Bitcoin’in hem de kripto bağlantılı hisselerin büyük fiyat dalgalanmaları yaşadığı bir dönemde geldi. Şirket, çeyrek dönemde yaklaşık 12,4 milyar dolar net zarar bildirdi. Bu kayıp, elindeki bitcoinlerin piyasa değerindeki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı.

Şirketin hisseleri son haftada %17 oranında gerilerken, sonraki gün yeniden %21 civarında bir yükseliş gösterdi. Strategy, dünya genelinde en büyük kurumsal bitcoin varlıklarını yöneten şirket olarak biliniyor. Şirketin toplamda 713 binin üzerinde bitcoin’i bulunuyor; bu strateji Saylor ve CEO Phong Le liderliğinde yürütülüyor.

Uzun Vadeli Perspektif ve Yatırımcı Kaygıları

Toplantıda yatırımcıların bilanço üzerindeki baskılar konusundaki endişelerine de değinildi. Şirket yönetimi, Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 8 bin dolar seviyesine düşüp bu seviyede beş-altı yıl boyunca kalmadıkça borçlarını çevirmede büyük bir sıkıntı yaşamayacağını öne sürdü.

Phong Le, Bitcoin’in son derece düşük seviyelere düşmesi durumunda bu varlıkların şirkete olan net borçları karşılayacağını belirtti; bu senaryoda yeniden yapılandırma ya da ek sermaye arayışı gibi seçeneklerin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Şirketin uzun vadeli yatırım stratejisine vurgu yapılırken, rezervlerdeki bitcoinlerin değerinin çeyreklik dalgalanmalara rağmen on milyarlarca dolar seviyesinde kaldığı not edildi. Ayrıca Strategy’nin geçtiğimiz yıl içerisinde 25 milyar doların üzerinde sermaye artırımı yaptığı ve 2026’nın başında yeni bitcoin alımları gerçekleştirdiği bildirildi.