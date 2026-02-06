Bitcoin (BTC) 71.000 Dolar, Dün Ağlatan Seviyeler Bugün Güldürüyor

Kripto paralarda fiyatın göreceliliği konusunda 5 sayfalık tarihsel özeti paylaşalı henüz 24 saat bile olmadı. Bugün şimdi Bitcoin fiyatı 71 bin dolarda ve fiyat 60 bin dolardan yükseldiği için yatırımcıların yüzü gülüyor. Dow bin puan artarken kripto hisse senetlerini takip ediyor.

Kripto Para Yükselişi

Bazı şeyler göz göre göre olur. Mesela bugünkü yükseliş gibi. ABD vadelileri yükselirken saatler önce hisse senedi piyasalarının açılmasıyla kripto paraların yükselişine devam edebileceğinden bahsetmiştik. Yaklaşık 22 saat önce de fiyatın göreceliliğinden bahsediyorduk.

Dün ağlatan seviyeler bugün Bitcoin geri döndüğü için yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altcoinler yeşile boyanmış durumda ve dün bu saatlerde çift haneli kayıp yaşayan altcoinler şimdi %5’i aşan kazançlar yaşıyor. Her şey bitti mi? Hayır. Zararlar telafi edildi mi? Hayır.

Ancak kripto paralar BTC’nin 60 bin doların altına gerilemesiyle %50’yi aşan yeni bir haftalık düşüş serisinden şimdilik kurtuldu. SOL Coin 88 dolarlık kilit eşiği geri almak üzere. DOGE 0,1 dolar üzerinde ve XRP Coin 1,63 dolara gözünü dikti.

Her Şey Bitti Mi?

Bitcoin’in günlük kapanışı 69 bin dolar üzerinde yapıp yapamayacağına bağlı olarak piyasanın şekillendiğini göreceğiz. 5 Ağustos 2024 tarihinde bugüne benzer bir haftalık mumumuz vardı. Aşağıda bunu görüyorsunuz. Ardından birkaç hafta sıkıcı hareketlerin ardından Bitcoin hızla yükseldi. Çünkü seçim yaklaşıyordu. Yani? Yani kripto paraların yükseliş için bir hikayesi vardı.

Düşüş bitti demek için Bitcoin’in en azından bu haftayı 69 bin doların üzerinde kaybetmesi ve önümüzdeki haftalarda düşüşe neden olan gerekçelerin ortadan kalkıp kripto paralar için yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Bu mümkün mü? Zaman gösterecek ancak zor. Genelde kripto paralar geçen 2 yıldaki gibi güçlü yükselişler yaşadıktan sonra daha uzun süreler düşer.

Bitcoin eğer bu döngüde dibini önceki döngü ATH seviyesinde yaptıysa ve 70 bin dolar üzerindeki fiyat hacimleri yeniden satışlar nedeniyle artırmazsa en kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Geride bıraktığımız 3 ayki sıkıcı hareket yerine deneyimli yatırımcılar dünkü gibi düşüşleri tercih eder. Çünkü kırılma gerçekleşir, temizlik başlar ve piyasalar rahatlar. Ardından o günün şartlarında gitmesi gereken seviyelere koşar.

20 Şubat tarihindeki Yüksek Mahkeme tarife kararı daha büyük bir dibe kapı aralayabilir. İran’a olası saldırı da bunu yapabilir. Veya AI balonu tartışmalarının tekrar alevlenmesi. Burada onlarca sebep sayılabilir. Hepsi de düşüşün devamına kapı aralayabilecek türden şeyler olur. Kripto paraların yüksek risk/ödül olayının mantığı da budur. Kripto paralar yüksek kaldıraçlı hareket eder ve olaylara aşırı tepkiler verir bu da riski seven, doğru ayarlayabilen yatırımcıların onu sevmesini sağlar.

Bugünkü yatırımcı profili Nakatomo’nun hayallerini kurduğu dünyanın fertleri değil. Yani Bitcoin dünyayı değiştirmeyecek ancak bir süre daha adrenalin bağımlısı yatırımcıları tatmin edecek.