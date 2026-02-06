Kripto Para

Bitcoin (BTC) 71.000 Dolar, Dün Ağlatan Seviyeler Bugün Güldürüyor

Özet

  • Kripto paralar BTC’nin 60 bin doların altına gerilemesiyle %50’yi aşan yeni bir haftalık düşüş serisinden şimdilik kurtuldu.
  • Bitcoin’in günlük kapanışı 69 bin dolar üzerinde yapıp yapamayacağına bağlı olarak piyasanın şekillendiğini göreceğiz.
  • Dow bin puan artarken kripto hisse senetlerini takip ediyor. Fakat hafta sonu sürprizlerle dolu olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarda fiyatın göreceliliği konusunda 5 sayfalık tarihsel özeti paylaşalı henüz 24 saat bile olmadı. Bugün şimdi Bitcoin fiyatı 71 bin dolarda ve fiyat 60 bin dolardan yükseldiği için yatırımcıların yüzü gülüyor. Dow bin puan artarken kripto hisse senetlerini takip ediyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Yükselişi
2 Her Şey Bitti Mi?

Kripto Para Yükselişi

Bazı şeyler göz göre göre olur. Mesela bugünkü yükseliş gibi. ABD vadelileri yükselirken saatler önce hisse senedi piyasalarının açılmasıyla kripto paraların yükselişine devam edebileceğinden bahsetmiştik. Yaklaşık 22 saat önce de fiyatın göreceliliğinden bahsediyorduk.

Dün ağlatan seviyeler bugün Bitcoin geri döndüğü için yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altcoinler yeşile boyanmış durumda ve dün bu saatlerde çift haneli kayıp yaşayan altcoinler şimdi %5’i aşan kazançlar yaşıyor. Her şey bitti mi? Hayır. Zararlar telafi edildi mi? Hayır.

Ancak kripto paralar BTC’nin 60 bin doların altına gerilemesiyle %50’yi aşan yeni bir haftalık düşüş serisinden şimdilik kurtuldu. SOL Coin 88 dolarlık kilit eşiği geri almak üzere. DOGE 0,1 dolar üzerinde ve XRP Coin 1,63 dolara gözünü dikti.

Her Şey Bitti Mi?

Bitcoin’in günlük kapanışı 69 bin dolar üzerinde yapıp yapamayacağına bağlı olarak piyasanın şekillendiğini göreceğiz. 5 Ağustos 2024 tarihinde bugüne benzer bir haftalık mumumuz vardı. Aşağıda bunu görüyorsunuz. Ardından birkaç hafta sıkıcı hareketlerin ardından Bitcoin hızla yükseldi. Çünkü seçim yaklaşıyordu. Yani? Yani kripto paraların yükseliş için bir hikayesi vardı.

Düşüş bitti demek için Bitcoin’in en azından bu haftayı 69 bin doların üzerinde kaybetmesi ve önümüzdeki haftalarda düşüşe neden olan gerekçelerin ortadan kalkıp kripto paralar için yeni bir hikaye yazılması gerekiyor. Bu mümkün mü? Zaman gösterecek ancak zor. Genelde kripto paralar geçen 2 yıldaki gibi güçlü yükselişler yaşadıktan sonra daha uzun süreler düşer.

Bitcoin eğer bu döngüde dibini önceki döngü ATH seviyesinde yaptıysa ve 70 bin dolar üzerindeki fiyat hacimleri yeniden satışlar nedeniyle artırmazsa en kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Geride bıraktığımız 3 ayki sıkıcı hareket yerine deneyimli yatırımcılar dünkü gibi düşüşleri tercih eder. Çünkü kırılma gerçekleşir, temizlik başlar ve piyasalar rahatlar. Ardından o günün şartlarında gitmesi gereken seviyelere koşar.

20 Şubat tarihindeki Yüksek Mahkeme tarife kararı daha büyük bir dibe kapı aralayabilir. İran’a olası saldırı da bunu yapabilir. Veya AI balonu tartışmalarının tekrar alevlenmesi. Burada onlarca sebep sayılabilir. Hepsi de düşüşün devamına kapı aralayabilecek türden şeyler olur. Kripto paraların yüksek risk/ödül olayının mantığı da budur. Kripto paralar yüksek kaldıraçlı hareket eder ve olaylara aşırı tepkiler verir bu da riski seven, doğru ayarlayabilen yatırımcıların onu sevmesini sağlar.

Bugünkü yatırımcı profili Nakatomo’nun hayallerini kurduğu dünyanın fertleri değil. Yani Bitcoin dünyayı değiştirmeyecek ancak bir süre daha adrenalin bağımlısı yatırımcıları tatmin edecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Strategy’den Bitcoin Güvenliği İçin Kuantum Bilgisayar Hamlesi

Kripto Tarihsel Veriler: Çöküşün Ertesi Günü Kripto Yükselirse Devamında Ne Olur?

ABD Piyasaları Açıldı Bitcoin 70.000 Doları Hedefliyor ve Önemli Veriler Var

Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 6 Şubat

Kripto Piyasasında Düşüşe Rağmen HYPE ve CC Tokenları Yatırımcıların Odağında

Bitcoin’de Korku Alarmı: 60 Bin Dolardan 70 Bin Dolar Umuduna

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bithumb’da Yapılan Hata Sonrası Kullanıcı Hesaplarına Yüklü Miktarda Bitcoin Aktarıldı, Fiyatlarda Ani Düşüş Yaşandı
Bir Sonraki Yazı Strategy’den Bitcoin Güvenliği İçin Kuantum Bilgisayar Hamlesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

TD Cowen: Korkmayın Strategy ve Bitcoin İçin Yanlış Şeye Odaklanıyorsunuz
BITCOIN (BTC)
XRP’de Dalgalanma Sürüyor: Ripple CEO’sunun Paylaşımı Yatırımcıları Hareketlendirdi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin Sıçramadan Önce Ne Oluyor? Fed, DXY ve Tahvil Verilerini Canlı İzleyenler Avantaj Sağlıyor
BITCOIN Haberleri
Strategy’den Bitcoin Güvenliği İçin Kuantum Bilgisayar Hamlesi
Kripto Para
Bithumb’da Yapılan Hata Sonrası Kullanıcı Hesaplarına Yüklü Miktarda Bitcoin Aktarıldı, Fiyatlarda Ani Düşüş Yaşandı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?