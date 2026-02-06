BITCOIN (BTC)

Bithumb’da Yapılan Hata Sonrası Kullanıcı Hesaplarına Yüklü Miktarda Bitcoin Aktarıldı, Fiyatlarda Ani Düşüş Yaşandı

Özet

  • Bithumb'da yapılan bir hata, bazı kullanıcılara yüklü miktarda Bitcoin gönderilmesine neden oldu.
  • Yanlışlıkla dağıtılan Bitcoin’ler hızla satılınca platformda kısa süreli fiyat çalkantısı yaşandı.
  • Şirket, bu olayda müşteri varlıklarında herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Güney Kore merkezli kripto para alım satım platformu Bithumb’ın bir etkinlik sırasında yaptığı operasyonel hata, bazı kullanıcı hesaplarına büyük miktarlarda Bitcoin aktarılmasına yol açtı. Bithumb, kullanıcılarına yönelik düzenlenen “Rastgele Kutusu” ödül etkinliğinde, kazananlara küçük miktarlarda Kore wonu dağıtmayı planlamıştı. Ancak ödülün biriminde yapılan yanlış bir işlem sonucu, bazı kullanıcılar beklenenden fazla miktarda Bitcoin aldı.

Birimin Hatalı Girilmesi Fiyatları Etkiledi

Normalde kazananlara dağıtılması planlanan ödül miktarları 20.000 ila 50.000 won arasında sınırlıydı. Ancak, yapılan hata sonucunda ödeme birimi Bitcoin olarak girildi. Bu nedenle, bazı kullanıcılara hesap başına en az 2.000 Bitcoin aktarıldığı, sosyal medya paylaşımlarında yer alan ekran görüntülerinde öne çıkarıldı. Bu miktar, o dönemki Bitcoin fiyatına göre kişi başı yaklaşık 196 milyar won’a tekabül ediyordu.

Bithumb yetkilileri, aşırı miktarda Bitcoin’in “bazı müşterilere” yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı. Platformda hesaplarına beklenmedik şekilde Bitcoin yatan kimi kullanıcıların, bu kripto paraları hızla satmaya başladığı aktarılıyor. Bu satışların ardından Bithumb’daki Bitcoin fiyatı, piyasa değerinin yüzde 10’dan fazla altına inerek kısa süreli bir fiyat bozulmasına neden oldu.

Bithumb tarafından yapılan açıklamada, etkinlik ödemelerinde ortaya çıkan karışıklık nedeniyle müşterilerden içtenlikle özür dilendiği belirtildi.

Şirket, olağan dışı işlem hareketini kurum içi kontrol sistemleriyle hızla tespit ettiklerini ve ilgili hesaplarda işlem kısıtlaması uygulandığını paylaştı. Yanlışlıkla dağıtılan toplam Bitcoin tutarı ve kaç hesabın etkilendiğine dair ise herhangi bir bilgi verilmedi. Bithumb’un “domino likidasyonları önleme sistemi” sayesinde daha ciddi zincirleme likidasyonların önüne geçildiği ifade edildi.

Platform, yaşanan olayın dış kaynaklı saldırı veya güvenlik ihlaliyle ilgili olmadığını vurgularken, müşteri varlıklarının zarar görmediğinin anlaşıldığı bilgisini paylaştı.

Aktarılanlara göre, bu gelişme Bitcoin piyasasında zaten yaşanmakta olan ciddi satış dalgası sırasında meydana geldi. Küresel ölçekte Bitcoin, destek seviyelerinin altına gerileyerek zorunlu satışları tetikledi. Kaldıraçlı pozisyonlarda ise 1,1 milyar doların üzerinde bir likidasyonun yaşandığı iddia edildi.

Bithumb’daki olağan dışı fiyat hareketleri, genel düşüş eğilimini daha da hızlandırdı ve fiyatlar dün itibarıyla 60.000 dolar seviyesine kadar indi. Bu seviye, Ekim 2025’te görülen en yüksek değerin yaklaşık yüzde 50 aşağısında yer aldı.

Mevcut durumda Bitcoin, yeniden 69.000 doların üzerinde işlem görüyor. Ancak platformda yaşanan bu hata, kripto para piyasalarında fiyat mekanizmasının ve iç kontrol süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
