Kripto Tarihsel Veriler: Çöküşün Ertesi Günü Kripto Yükselirse Devamında Ne Olur?

Bitcoin fiyatı 60 bin dolara düştükten sonra şimdi 70 bin doları geri almak üzere ve artık 15 dakikalık rengi kırmızı değil. Ve dünkü büyüklüklerindeler. Yani kripto paralar düştüğü ölçüde hızlı biçimde aniden dikine yükseliş yaşıyor. Bitcoin fiyatı milyarlarca dolarlık tasfiyenin ardından geri dönüyor. Peki tarihsel olarak bu dönüşler ne kadar güvenilir?

Kripto Tarihsel Veriler

Ekonomist Alex Krüger BTC’nin ABD piyasa açılışının ardından güçlenen geri dönüşüne dikkat çekerek tarihsel verileri hatırlattı. Bitcoin fiyatı keskin biçimde düştükten sonra ertesi gün agresif biçimde yükseliyorsa sıradaki şey nedir?

“Piyasa çöküşünün ardından, ertesi gün agresif bir toparlanma hayati önem taşır. Bu şekilde, dip noktanın gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Toparlanma zayıf olduğunda, sonraki geri çekilmede, uzun vadeli yatırımcılar tüm kazançlarını geri kaybederler. Sıçrama güçlü olduğunda, sonraki geri çekilmede dip alıcılar ve FOMO-longlar daha baskın hale gelir. Dolayısıyla, sıçramanın gücü, piyasanın düşüşü bir tuzak mı yoksa fırsat mı olarak gördüğünü belirler. İşleyiş budur.”

Şimdi elde ne olduğuna bakalım. Warsh QE için lehte pozisyon aldı mı? Hayır. İran ile ABD anlaştı mı? Hayır. Yüksek Mahkeme tarife kararı kaosa yer vermeyecek biçimde Trump lehine açıklandı mı? Hayır. Bitcoin 82 bin dolarlık ETF yatırımcısı ortalama maliyetini geri alabildi mi? Hayır. Fed faizleri önümüzdeki en az 2 toplantıda indirecek mi? Hayır.

Cevabı hayır olan çok fazla soru bize kripto paralarda düşüş riskinin devam ettiğini söylüyor. Peki o halde kripto neden yükseliyor? Evet kripto yükseliyor ancak 70 bin dolara yaklaştığında düşüşteki hızda bu bölgeyi geri alıp 2 hafta içinde 90 bin dolara dönmezse bu dönüş agresif alıcı eylemi olarak görülmez. Ne olarak görülür? Büyük risklerin kendinden daha büyük satıcı dalgasını tetiklemesinin ardından “dengeleme” yükselişi gördüğümüz ve düşüşün moladan sonra devam edeceği anlamına gelir.

Elbette geleceği gösteren sihirli küremiz yok ve eğer geleceği görebilseydiniz sıradaki hareketi insanlara anlatmak yerine doğru pozisyon alıp servetinizi büyütme yolunda ilerlerdiniz. Ancak ihtimallere bakacak olursa ihtimaller bunlar.

Scott Melker

Hacim fiyatın hangi yöne gittiğine bakılmaksızın o yönde istikrarlı hareketin devam potansiyelini yansıtıyor. Bitcoin yükseliyor peki hacim ne denli güçlü? Düşüş kadar inanılmaz değil ancak görmezden gelecek kadar zayıf da değil. Scott Melker aşağıdaki grafiği paylaşarak güçlü hacimle birlikte geri dönen piyasaların umut verici olduğunu yazdı.