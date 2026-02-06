ABD Piyasaları Açıldı Bitcoin 70.000 Doları Hedefliyor ve Önemli Veriler Var

60 bin dolarda dip yapan Bitcoin aşırı satışların ardından klasikleşen dipten tepki yükselişi evresine geçti. Hiçbir düşüş veya yükseliş sürekli olarak dikine olmaz ve BTC için artık düşüşün bittiğini söylemek için erken. ABD piyasalarının alıcılı açılacağından bahsetmiştik. Şimdiyse BTC 68 bin doları aşarak hafta sonuna güzel bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ancak İran sorunu ortadan kalkmadı.

Bitcoin (BTC)

ABD ve İran’ın dolaylı görüşmesinin yeni tartışmalara (şimdilik gelen açıklamalara bakılırsa) kapı aralamaması olumlu. ABD hisse senedi piyasaları aşırı satışların ardından alıcıların sahneye çıkmasıyla toparlanıyor. Özellikle XRP Coin dünkü %25 kaybın ardından bugüne %16 kazançla 1,5 dolar sınırında devam ediyor.

Sevinmek için erken çünkü İran ile ABD arasındaki sorunlar halen sıcak. 20 Şubat tarihinde tarife kararı Yüksek Mahkeme tarafından açıklanacak. Üstelik haftaya önemli ABD verilerinin geldiğini göreceğiz. Aşırı satış kaynaklı düşüşlerin böylesi tepki yükselişine zemin hazırlaması şaşırtıcı olmasa da all in long pozisyonlara girmek “yeni milyar dolarlık tasfiye dalgasında” acı verici olabilir.

Bitcoin ve Kripto Para Grafikleri

Aşırı uç noktalara ulaşıldığında normalleşme evresine geçilir. Bitcoin’in ATH seviyesine ulaşmasının ardından gelen kar satışları gibi aşırı düşüşün ardından kar beklentili alımlar sahneye çıkar. Eğer bu yeni dalga yeterince kuvvetliyse fiyatın yönü değişir, en azından kısa süreliğine.

ABD piyasa açılışından yaklaşık yarım saat önce on-chain analisti Maartunn yatırımcıları uyarmıştı.

“SSR RSI Alım Sinyali Veriyor. Stablecoin Arz Oranı, Bitcoin’in piyasa değerine kıyasla nispeten yüksek. Tarihsel olarak, bu yapı olumlu alım bölgelerini işaret etmiştir.”

Columbus ise bugün yukarıdaki grafiği paylaşarak ne olursa olsun bugünlerde daha az trade yapmanın daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

“Doğru günlerde trade yaptığınız için para kazanırsınız. Koşullar kötü olduğunda: Hacmi azaltın. Daha az trade yapın. Sermayenizi koruyun. Dalgalanmalardan sağ çıkın, böylece trend için hazır olun. Kötü piyasalar disiplini test eder. İyi piyasalar bunun karşılığını verir.”

Son Dip sinyali BTC 60 bin doları zorlarken Darkfost’tan gelmişti.

“BTC, Ekim ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden kademeli olarak %50’lik bir düzeltmeye yaklaşırken, borsalara stablecoin girişlerinin arttığını görebiliriz. 2025 yılının Aralık ayı sonlarında, haftalık ortalama stablecoin girişleri (7 günlük hareketli ortalama) 51 milyar dolara düşmüştü ve bu, birkaç aydır karşı karşıya olduğumuz talep eksikliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyordu. Bugün, 98 milyar dolar ile bu akışlar iki katına çıktı ve 89 milyar dolar olan 90 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Bu, son haftalarda sermaye dağıtımının hızlandığını ve piyasanın buna açıkça ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, satış baskısı tamamen emilemeyecek kadar güçlü olmaya devam ediyor. Yatırımcıların ilgisinin bu düzeltme seviyesinde kademeli olarak geri döndüğünü gösterdiğinden, bu yine de olumlu bir sinyal. Bu dinamik hala güçlenmeye ihtiyaç duyuyor, ancak bazı katılımcılar şimdiden bu düşüşü satın almaya başladı.”