BITCOIN (BTC)Kripto Para

ABD Piyasaları Açıldı Bitcoin 70.000 Doları Hedefliyor ve Önemli Veriler Var

Özet

  • Maartunn: Stablecoin Arz Oranı, Bitcoin'in piyasa değerine kıyasla nispeten yüksek. Tarihsel olarak, bu yapı olumlu alım bölgelerini işaret etmiştir.
  • Columbus: Doğru günlerde trade yaptığınız için para kazanırsınız. Koşullar kötü olduğunda: Hacmi azaltın. Daha az trade yapın. Sermayenizi koruyun.
  • Darkfost: Aralık ayı sonlarında, haftalık ortalama stablecoin girişleri (7d hareketli ortalama) 51 milyar dolara düşmüştü ve bu, birkaç aydır karşı karşıya olduğumuz talep eksikliğini yansıtıyordu. Bu yakında değişebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

60 bin dolarda dip yapan Bitcoin aşırı satışların ardından klasikleşen dipten tepki yükselişi evresine geçti. Hiçbir düşüş veya yükseliş sürekli olarak dikine olmaz ve BTC için artık düşüşün bittiğini söylemek için erken. ABD piyasalarının alıcılı açılacağından bahsetmiştik. Şimdiyse BTC 68 bin doları aşarak hafta sonuna güzel bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ancak İran sorunu ortadan kalkmadı.

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Bitcoin ve Kripto Para Grafikleri

Bitcoin (BTC)

ABD ve İran’ın dolaylı görüşmesinin yeni tartışmalara (şimdilik gelen açıklamalara bakılırsa) kapı aralamaması olumlu. ABD hisse senedi piyasaları aşırı satışların ardından alıcıların sahneye çıkmasıyla toparlanıyor. Özellikle XRP Coin dünkü %25 kaybın ardından bugüne %16 kazançla 1,5 dolar sınırında devam ediyor.

Sevinmek için erken çünkü İran ile ABD arasındaki sorunlar halen sıcak. 20 Şubat tarihinde tarife kararı Yüksek Mahkeme tarafından açıklanacak. Üstelik haftaya önemli ABD verilerinin geldiğini göreceğiz. Aşırı satış kaynaklı düşüşlerin böylesi tepki yükselişine zemin hazırlaması şaşırtıcı olmasa da all in long pozisyonlara girmek “yeni milyar dolarlık tasfiye dalgasında” acı verici olabilir.

Bitcoin ve Kripto Para Grafikleri

Aşırı uç noktalara ulaşıldığında normalleşme evresine geçilir. Bitcoin’in ATH seviyesine ulaşmasının ardından gelen kar satışları gibi aşırı düşüşün ardından kar beklentili alımlar sahneye çıkar. Eğer bu yeni dalga yeterince kuvvetliyse fiyatın yönü değişir, en azından kısa süreliğine.

ABD piyasa açılışından yaklaşık yarım saat önce on-chain analisti Maartunn yatırımcıları uyarmıştı.

“SSR RSI Alım Sinyali Veriyor.

Stablecoin Arz Oranı, Bitcoin’in piyasa değerine kıyasla nispeten yüksek. Tarihsel olarak, bu yapı olumlu alım bölgelerini işaret etmiştir.”

Columbus ise bugün yukarıdaki grafiği paylaşarak ne olursa olsun bugünlerde daha az trade yapmanın daha iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

“Doğru günlerde trade yaptığınız için para kazanırsınız. Koşullar kötü olduğunda: Hacmi azaltın. Daha az trade yapın. Sermayenizi koruyun.

Dalgalanmalardan sağ çıkın, böylece trend için hazır olun. Kötü piyasalar disiplini test eder. İyi piyasalar bunun karşılığını verir.”

Son Dip sinyali BTC 60 bin doları zorlarken Darkfost’tan gelmişti.

“BTC, Ekim ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden kademeli olarak %50’lik bir düzeltmeye yaklaşırken, borsalara stablecoin girişlerinin arttığını görebiliriz.

2025 yılının Aralık ayı sonlarında, haftalık ortalama stablecoin girişleri (7 günlük hareketli ortalama) 51 milyar dolara düşmüştü ve bu, birkaç aydır karşı karşıya olduğumuz talep eksikliğini mükemmel bir şekilde yansıtıyordu.

Bugün, 98 milyar dolar ile bu akışlar iki katına çıktı ve 89 milyar dolar olan 90 günlük ortalamanın üzerine çıktı.

Bu, son haftalarda sermaye dağıtımının hızlandığını ve piyasanın buna açıkça ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, satış baskısı tamamen emilemeyecek kadar güçlü olmaya devam ediyor. Yatırımcıların ilgisinin bu düzeltme seviyesinde kademeli olarak geri döndüğünü gösterdiğinden, bu yine de olumlu bir sinyal. Bu dinamik hala güçlenmeye ihtiyaç duyuyor, ancak bazı katılımcılar şimdiden bu düşüşü satın almaya başladı.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bithumb’da Yapılan Hata Sonrası Kullanıcı Hesaplarına Yüklü Miktarda Bitcoin Aktarıldı, Fiyatlarda Ani Düşüş Yaşandı

Kripto Tarihsel Veriler: Çöküşün Ertesi Günü Kripto Yükselirse Devamında Ne Olur?

Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 6 Şubat

Son Dakika: Çin’den Peş peşe Kripto Para Kararları

Bitcoin’in Büyük Sınavı: Büyük ve Küçük Yatırımcı Davranışları Dikkat Çekiyor!

Kripto Piyasasında Düşüşe Rağmen HYPE ve CC Tokenları Yatırımcıların Odağında

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar
Bir Sonraki Yazı Kripto Tarihsel Veriler: Çöküşün Ertesi Günü Kripto Yükselirse Devamında Ne Olur?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bithumb’da Yapılan Hata Sonrası Kullanıcı Hesaplarına Yüklü Miktarda Bitcoin Aktarıldı, Fiyatlarda Ani Düşüş Yaşandı
BITCOIN (BTC)
Kripto Tarihsel Veriler: Çöküşün Ertesi Günü Kripto Yükselirse Devamında Ne Olur?
Kripto Para
Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar
Ekonomi Kripto Para
ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 6 Şubat
Kripto Para
Son Dakika: Çin’den Peş peşe Kripto Para Kararları
Kripto Para Hukuku
Lost your password?