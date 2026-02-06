EkonomiKripto Para

Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar

Özet

  • İran Dışişleri Bakanı: ABD ile dolaylı görüşmeler iyi bir başlangıçtı
  • İran Dışişleri Bakanı: Müzakereciler istişareler için başkentlerine dönecek, görüşmeler devam edecek.
  • İran: Bir sonraki ABD görüşmelerinin zamanı ve yeri belirlenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralar için jeopolitik risklerin artması önemli bir sorundu ve son düşüşte bunun da payı var. Biraz önce İran Dışişleri bugünkü müzakerelere dair önemli açıklamalar yaptı. ABD piyasalarının alıcılı açılması bekleniyor ve taraflar müzakereye dair olumlu şeyler söylerse hafta sonunda kripto paralarda aşırı satışın tersine döndüğünü görebiliriz.

ABD-İran Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi bugünkü görüşmelere dair açıklamalar yaptı. Hafta boyunca görüşmenin yerinden içeriğine kadar birçok konu yeni tartışmalar doğurmuş birçok ülkenin araya girmesiyle Trump müzakerenin devamına karar vermişti.

“Ortam olumluydu. Genel olarak görüşmelere devam etme konusunda anlaşmaya varıldı.

İki taraf arasında bu yaklaşım devam ederse önümüzdeki görüşmeler, müzakereler için daha net bir çerçeve oluşturmamızı sağlayacak.

Umman’da ABD ile yapılan görüşmelerde, herhangi bir diyalog için tehditlerden kaçınılması gerektiğini vurguladık. ABD ile yapılan görüşmeler yalnızca nükleer meseleyle ilgilidir.

ABD ile nükleer dışında başka hiçbir konuda müzakere yapmıyoruz.”

Yaklaşık 27 dakika önce sona eren görüşmelerle ilgili ABD tarafının bugün kapsamlı açıklamalar yapması bekleniyor. Gözler şimdi görüşmeyle ilgili sızacak detaylarda.

Bu arada AB Komisyonu, 20. Rusya yaptırım paketini içeren bir açıklama yayınladı.

“20. yaptırım paketi, Rus ham petrolüne yönelik tam denizcilik hizmetleri yasağını içeriyor.” – AB Komisyonu Başkanı von der Leyen

Çin ve Güney Afrika, ekonomik ortaklığın ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin çerçeve anlaşması imzaladı. Bitcoin 67 bin doları korumaya çalışıyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
