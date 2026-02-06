Son Dakika: ABD-İran Görüşmesi Bitti, İşte İlk Açıklamalar

Kripto paralar için jeopolitik risklerin artması önemli bir sorundu ve son düşüşte bunun da payı var. Biraz önce İran Dışişleri bugünkü müzakerelere dair önemli açıklamalar yaptı. ABD piyasalarının alıcılı açılması bekleniyor ve taraflar müzakereye dair olumlu şeyler söylerse hafta sonunda kripto paralarda aşırı satışın tersine döndüğünü görebiliriz.

ABD-İran Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Arakçi bugünkü görüşmelere dair açıklamalar yaptı. Hafta boyunca görüşmenin yerinden içeriğine kadar birçok konu yeni tartışmalar doğurmuş birçok ülkenin araya girmesiyle Trump müzakerenin devamına karar vermişti.

“Ortam olumluydu. Genel olarak görüşmelere devam etme konusunda anlaşmaya varıldı. İki taraf arasında bu yaklaşım devam ederse önümüzdeki görüşmeler, müzakereler için daha net bir çerçeve oluşturmamızı sağlayacak. Umman’da ABD ile yapılan görüşmelerde, herhangi bir diyalog için tehditlerden kaçınılması gerektiğini vurguladık. ABD ile yapılan görüşmeler yalnızca nükleer meseleyle ilgilidir. ABD ile nükleer dışında başka hiçbir konuda müzakere yapmıyoruz.”

Yaklaşık 27 dakika önce sona eren görüşmelerle ilgili ABD tarafının bugün kapsamlı açıklamalar yapması bekleniyor. Gözler şimdi görüşmeyle ilgili sızacak detaylarda.

Bu arada AB Komisyonu, 20. Rusya yaptırım paketini içeren bir açıklama yayınladı.

“20. yaptırım paketi, Rus ham petrolüne yönelik tam denizcilik hizmetleri yasağını içeriyor.” – AB Komisyonu Başkanı von der Leyen

Çin ve Güney Afrika, ekonomik ortaklığın ortaklaşa geliştirilmesine ilişkin çerçeve anlaşması imzaladı. Bitcoin 67 bin doları korumaya çalışıyor.