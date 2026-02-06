ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 6 Şubat

Bitcoin sonunda 60 bin dolara kadar düştü de rahatladı. Dip için hedef 56 bin dolar olsa da BTC çok hızlı biçimde neredeyse öngörülen dip seviyesine kadar geriledi. Sıkıcı fiyat hareketlerinin ardından bu tarz kırılmalar ayı sezonu sonlarında yukarı yönlü boğa sezonu sonlarında aşağı yönlü gerçekleşiyor. Eğer BTC düşüşü devam etmezse fiyat buradan toparlanabilir ancak bunun için güzel, destekleyici haberler görmemiz gerekiyor.

Kripto Paralar ve Hisse Senetleri

Birçok önemli gelişmenin etkisi altında kripto paralar aşırı satışlara ev sahipliği yaptı. Onlarca gerekçenin detaylarına birçok kez değindiğimizden neden düşüş oldu kısmını atlamak en iyisi. Peki bugün ne oluyor? Dip alıcıları hisse senetlerinde harekete geçti ve bunun kriptoda yansımalarını yazı hazırlandığı sırada görüyoruz.

Dip alıcılar, teknoloji şirketlerinin tetiklediği üç günlük satış dalgasının aşırıya kaçtığını düşünerek ABD piyasalarında bir yükseliş başlattı. Nasdaq 100 kontratları, bu hafta referans endeksinde yaklaşık %4’lük bir düşüşün ardından %0,6 arttı. Amazon bu yıl yapay zeka kapasitelerine 200 milyar dolar harcama planını açıkladıktan sonra düştü. Nvidia ve Sandisk gibi yonga üreticileri yükseliş yaşıyor. S&P 500 vadeli işlemleri yükseliyor.

AI şirketi Anthropic’in, çok sayıda yazılım hizmetini işe yaramaz ve pahalı gösteren yeni ürünü bu hafta birçok şirketi sarstı. Yapay zeka verimliliği artıracak ancak birçok şirketin de iflasına neden olacak bunun erken habercilerinden biri de Anthropic’in yetenekli son ürünleri.

Öte yandan AI için yüz milyarlarca dolar yeni yatırım hedefleniyor. Sadece en büyük teknoloji şirketinin 4’ü bile tek başlarına bu yıl veri merkezlerine ve bunların çalışması için gerekli ekipmanlara yaklaşık 650 milyar dolar yapmayı planladıklarını açıkladı.

Günün Takvimi

ABD istihdam verileri kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelendi. 18:00’da Michigan duyarlılık raporları gelecek ancak bunlar ön değerlendirme olduğu için çok önemli değiller. 20:00’da Fed’den Jefferson Washington’daki Brookings Enstitüsü’nde ekonomik görünüm ve arz yönlü enflasyon dinamikleri hakkında konuşma yapacak.

İran ve ABD müzakereleriyle ilgili ilerleyen saatlerde daha fazla şey duymayı bekliyoruz. Eğer Trump istediğini alamıyorsa İran’a bildirdiği son tarih yaklaşırken roketleri ateşleyebilir. Bu da havayı tekrar negatife çevirir.