Son Dakika: Çin’den Peş peşe Kripto Para Kararları

Bitcoin fiyatı 60 bin dolara kadar hızlı biçimde geriledikten sonra yeniden 2021 ATH seviyesine dönmeye çalışıyor. Düşüşün sona erip ermediği belirsiz ancak her hızlı düşüşten sonra böylesi dönüşler görüyoruz. Biraz önce Çin’in kripto paralarla ilgili peş peşe kararlar açıkladığını gördük.
Çin Kripto Paralar Son Dakika
2021 yılında kripto para madenciliğini yasaklayan ve kripto faaliyetlerini engelleyen Çin şimdi yeni kararlar aldı. Son dakika gelişmeleri şöyle;
- Çin, yurtdışında onaylanmamış Yuan bağlantılı stablecoin ihracını yasakladı.
- Çinli kuruluşlar ve birimler yurtdışında kripto ihracı yapmaktan menedildi.
- Çin, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi faaliyetlerini yasakladı.
- Çin, internet şirketlerinden kripto hizmetleri sunmamalarını talep ediyor.
Çin, kripto işinin ülkede yasadışı olduğunu yineledi. Bu hafta ABD Hazine Bakanı Bessent Çin’in kripto paralarla alakalı büyük hamlelerinin yaklaştığını ve Hong Kong bölgesindeki faaliyetlerini pilot uygulama olduğunu söylemişti. Trump de Çin’e kripto para hakimiyetini kaptırmamak için harekete geçmeleri gerektiğinden bahsetmişti.
Şimdiyse kripto paralar büyük bir darbe almışken Çin kapsamlı yasaklar açıklıyor.