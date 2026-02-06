Kripto Para Hukuku

Son Dakika: Çin’den Peş peşe Kripto Para Kararları

Özet

  • Çinli kuruluşlar ve birimler yurtdışında kripto ihracı yapmaktan menedildi.
  • Çin, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi faaliyetlerini yasakladı.
  • Çin, internet şirketlerinden kripto hizmetleri sunmamalarını talep ediyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 60 bin dolara kadar hızlı biçimde geriledikten sonra yeniden 2021 ATH seviyesine dönmeye çalışıyor. Düşüşün sona erip ermediği belirsiz ancak her hızlı düşüşten sonra böylesi dönüşler görüyoruz. Biraz önce Çin’in kripto paralarla ilgili peş peşe kararlar açıkladığını gördük.

Çin Kripto Paralar Son Dakika

2021 yılında kripto para madenciliğini yasaklayan ve kripto faaliyetlerini engelleyen Çin şimdi yeni kararlar aldı. Son dakika gelişmeleri şöyle;

Çin, kripto işinin ülkede yasadışı olduğunu yineledi. Bu hafta ABD Hazine Bakanı Bessent Çin’in kripto paralarla alakalı büyük hamlelerinin yaklaştığını ve Hong Kong bölgesindeki faaliyetlerini pilot uygulama olduğunu söylemişti. Trump de Çin’e kripto para hakimiyetini kaptırmamak için harekete geçmeleri gerektiğinden bahsetmişti.

Şimdiyse kripto paralar büyük bir darbe almışken Çin kapsamlı yasaklar açıklıyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
