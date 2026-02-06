Tether’den Gold.com’a 150 Milyon Dolarlık Yatırım: Dijital Altın Alanı Genişliyor

Kripto para piyasasının önde gelen şirketlerinden Tether, değerli madenler alanında faaliyet gösteren Gold.com’a 150 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. Yatırım kapsamında Tether, Gold.com hisselerinin yaklaşık yüzde 12’sini alacak ve şirkete önemli bir ortaklıkla katılmış olacak. Bu hamle, Tether’ın blokzincir tabanlı finans uygulamalarında gerçek varlıkların önemine işaret eden stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yatırım Süreci ve Stratejik Ortaklık

İki aşamada gerçekleşmesi planlanan yatırımın ilk bölümünde Tether, Gold.com hisselerine 125 milyon dolar aktaracak. Ardından, gerekli onayların alınmasının ardından 25 milyon dolar ek yatırım yapılması hedefleniyor. Anlaşma kapsamında Tether, Gold.com yönetim kuruluna bir üye atama hakkı elde ederek şirketin uzun vadeli stratejilerinde söz sahibi olabilecek.

Tether Gold Entegrasyonu ve Dijital Altın Varlıkları

Tether’ın yatırımının önemli bir boyutu, şirketin altına dayalı dijital varlığı XAU₮’nin Gold.com platformuna daha yoğun entegre edilecek olması. XAU₮, gerçek altınla 1:1 olarak desteklenen dijital bir token olarak biliniyor ve her bir token, güvenli kasalarda saklanan fiziki altına denk geliyor.

Yeni iş birliğiyle kullanıcıların dijital varlıklar kullanarak (USDT ve XAU₮ dahil) doğrudan fiziki altın alabilmeleri mümkün olabilecek. Böylece, Gold.com’un geleneksel ürünleri ile Tether’ın dijital finans ekosistemi arasında köprü kurulması amaçlanıyor.

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş ve Kripto Varlıklara Etkileri

Bu yatırımın zamanlaması, altın fiyatlarının tarihi rekorlara ulaştığı bir döneme denk geliyor. Ons başına 5.000 dolar seviyesinin aşılması, altına dayalı dijital varlıklara olan ilgiyi de artırdı. Son bir yıl içinde altın destekli dijital varlık piyasasının 1,3 milyar dolardan 5,5 milyar dolara yükseldiği aktarılıyor. Bu alanda Tether öne çıkarken, şirketin 140 tonun üzerinde fiziki altına sahip olduğu ve bu altınların değerinin 23 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Şirket yöneticileri, söz konusu yatırımın hem geleneksel yatırımcıları hem de dijital varlık kullanıcılarını aynı platformda buluşturmayı hedeflediğini vurguluyor.

Gold.com Başta Olmak Üzere Dijitalleşme Planları

1965 yılında kurulan Gold.com, JMBullion, Monex Precious Metals, GovMint ve Stack’s Bowers Galleries gibi değerli maden markalarını bünyesinde bulunduruyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak fiziki altın ve koleksiyon ürünleriyle öne çıkan Gold.com, yeni yatırımla dijital altın ürünleri ve tokenizasyon gibi konulara yoğunlaşmayı planlıyor.

Şirket yetkilileri, dijital altın piyasasına girişi destekleyecek yeni ürünler geliştirmeye hazırlandıklarını, platformun aynı zamanda kredi ve tokenleştirilmiş varlıklar gibi farklı yenilikçi alanlara da yöneleceğini ifade ediyor.

Tether’ın bu hamlesinin, firmanın geleneksel varlıklar ile dijital finansı bir araya getirme yaklaşımını pekiştirdiği belirtiliyor. Tether’ın son açıklamalarına bakıldığında, şirketin 2025’te 10 milyar dolarlık net kâr elde ettiği ve 6,3 milyar doları aşan rezerv fazlası bulundurduğu aktarılmıştı.

Tether’ın Bitcoin madenciliği, yapay zeka ve iletişim teknolojileri gibi farklı sektörlerdeki yatırımlarının ardından gelen değerli madenler adımı, şirketin çeşitlendirme stratejisinin parçası olarak dikkat çekiyor. Gold.com ile kurulan ortaklık, dijital altın ve blokzincir tabanlı finans kavramlarını ileriye taşımayı amaçlıyor.