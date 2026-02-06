Pi Network’te Sert Düşüş: PI Token Tarihi Diplerde, Toparlanma Umudu Var mı?

Kripto para piyasaları son haftalarda ciddi bir satış baskısı altında. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere pek çok büyük varlık değer kaybederken, bu olumsuz hava altcoin’lerde çok daha sert hissedildi. Bu düşüşten en ağır darbeyi alan projelerden biri de Pi Network oldu. PI token, geçtiğimiz günlerde 0,135 doların altını görerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Bu seviye, yalnızca son bir ayda yüzde 30’un üzerinde bir düşüşe işaret ederken, Şubat 2025’te görülen zirveden bu yana toplam kayıp yüzde 95’i aşmış durumda.

PI Token Neden Bu Kadar Sert Düştü?

PI fiyatındaki bu dramatik gerilemenin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Öncelikle genel piyasa koşulları yatırımcı psikolojisini ciddi biçimde zayıflatmış durumda. Küresel risk iştahının azalması, kripto paralardan çıkışı hızlandırıyor. Buna ek olarak Pi Network özelinde, token kilit açılım takvimi önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor. PiScan verilerine göre önümüzdeki bir ay boyunca ortalama 8 milyon PI token serbest kalacak. Asıl endişe verici nokta ise 12 Şubat’ta 18 milyon, 13 Şubat’ta ise yaklaşık 23,6 milyon token’ın dolaşıma girecek olması.

Bu ölçekte bir arz artışı, özellikle uzun süredir token’larının açılmasını bekleyen yatırımcılar için güçlü bir satış motivasyonu yaratabilir. Panik havasının hâkim olduğu dönemlerde bu tür kilit açılımları genellikle fiyat üzerinde kısa vadeli sert baskılar oluşturur. Buna rağmen Pi Network topluluğunun bir bölümü iyimserliğini koruyor. Bazı topluluk üyeleri, zincir üzerindeki işlem hacmindeki artışa dikkat çekerek bunun “balina manipülasyonlarına rağmen PI coine olan ilginin arttığını” savunuyor.

Umut Veren Gelişmeler ve Piyasadan Başka Bir Örnek

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen tamamen karamsar olmak için erken olduğunu düşünenler de var. Kilit açılım grafikleri, 20 Şubat sonrasında serbest kalacak token miktarının düşeceğini ve daha normal seviyelere ineceğini gösteriyor. Bu durum, satış baskısının zamanla azalabileceğine işaret ediyor. Ayrıca kulislerde dolaşan bir diğer önemli iddia, köklü kripto para borsalarından Kraken’in PI token’ı listelemeyi değerlendirdiği yönünde. Böyle bir listeleme, PI’ın likiditesini ve yatırımcı nezdindeki meşruiyetini artırabilir.

Sonuç olarak tüm piyasa gibi Pi Network de şu anda belki de tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Kısa vadede kilit açılımlarının yaratacağı baskı ve genel piyasa koşulları fiyat üzerinde olumsuz etkisini sürdürebilir. Ancak satış baskısının azalması, olası büyük borsa listelemeleri ve topluluk desteği, orta vadede PI için yeni bir denge alanı oluşturabilir. Yatırımcılar açısından bu süreçte en kritik unsur, beklentileri gerçekçi tutmak ve risk yönetimini ön planda almak olacaktır.