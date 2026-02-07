Yatırımcı Güveni Geri Mi Geliyor? Coinbase Verileri Ne Anlatıyor?

Bitcoin piyasası, son haftalarda yaşanan sert satış dalgasının ardından kısa vadeli bir toparlanma sinyali verdi. Yaklaşık yüzde 30’luk düşüşle 60 bin dolar seviyesine kadar gerileyen lider kripto para, bu kritik eşiği başarıyla test ederek yeniden yukarı yönlü bir hareket başlattı. Özellikle Coinbase Premium verilerinin pozitife dönmesi, ABD’li yatırımcıların risk iştahının yeniden canlandığına işaret ediyor. Ancak uzmanlara göre bu toparlanma, henüz tam anlamıyla bir boğa piyasasının başladığı anlamına gelmiyor.

Coinbase Premium Pozitife Döndü: ABD’li Yatırımcı Güveni Geri mi Geliyor?

Coinbase Premium, Bitcoin’in Coinbase borsasındaki fiyatı ile küresel borsalardaki fiyatı arasındaki farkı ölçerek ABD merkezli yatırımcıların piyasa algısını ortaya koyan önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno’ya göre bu gösterge, ocak ayı ortasından bu yana negatif seyrederek ABD’li yatırımcıların Bitcoin’e küresel yatırımcılara kıyasla daha düşük değer biçtiğini ortaya koyuyordu.

Ancak Bitcoin’in 60 bin dolar seviyesinden güçlü bir tepki almasıyla birlikte Coinbase Premium yeniden pozitif bölgeye geçti. Bu durum, Amerikalı yatırımcıların düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğini ve piyasaya geri dönmeye başladığını gösteriyor. Nitekim Bitcoin fiyatı bu süreçte yüzde 16’dan fazla yükselerek 70 bin dolar bandına kadar tırmandı. Yine de analistler, yalnızca Coinbase Premium verisine bakarak kalıcı bir toparlanma beklentisine girmenin erken olabileceği konusunda uyarıyor.

Makro Riskler ve Alternatif Göstergeler Ne Diyor?

Bitcoin’de yaşanan sert düşüşün arkasında yalnızca kripto içi dinamikler değil, aynı zamanda küresel makroekonomik gelişmeler de bulunuyor. Kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi, spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan yoğun çıkışlar, emtia piyasalarındaki dalgalanma ve yatırımcıların klasik “boom-bust” döngüsüne dair beklentileri bu düşüşü tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Bu noktada dikkat çeken bir diğer güncel gelişme ise ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik belirsizlik. Son dönemde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in faiz indirimlerini erteleme ihtimalini güçlendirdi. Bu durum, yalnızca Bitcoin’i değil, genel olarak riskli varlıkları baskı altında tutuyor. Benzer şekilde, jeopolitik gerilimler ve küresel likidite sıkılaşması da kripto piyasasında temkinli bir duruşu zorunlu kılıyor.

CryptoQuant’ın son analizlerine göre Bitcoin hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 50 altında işlem görüyor. Geçmiş ayı piyasalarında yüzde 70-80’e varan geri çekilmeler yaşandığı düşünüldüğünde, daha derin bir düzeltme ihtimali tamamen göz ardı edilmiyor. Analistlere göre asıl risk, fiyatın ne kadar düşeceğinden çok, bu “kripto kışının” ne kadar süreceği.