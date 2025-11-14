BITCOIN Haberleri

Strategy 47.000 BTC Sattı Mı? Düşüşün Ardından Saylor’un Kripto Açıklamaları

2020 yılında Bitcoin $95,870.81 biriktirmeye başlamadan önce Michael Saylor en büyük kripto para düşmanlarından biriydi. Bugün geldiğimiz noktada halka açık şirketler arasında en büyük BTC rezervine sahip şirket. Düzenli alımları devam etse de son aylarda 100 milyon doların altında cılız birikimler yapan şirketin 47 bin BTC sattığı iddia ediliyordu.

Strategy BTC Sattı Mı?

Kriptonun düzenli FUD’ı eskiden Tether şirketiydi. Şimdiyse Strategy hakkında iddialar ortaya atılıyor. Ayı piyasalarında da BTC hızla düşerken şirketin BTC satmak zorunda kalacağı ve iflas etmemek için bunu yapacağı iddia ediliyordu. Ancak bu tartışmaların ardından şirket son 2 yılda rezervlerini önemli ölçüde büyüttü. Üstelik önümüzdeki yılarda daha fazla alım yapmayı planlıyor.

Bugün bazı sosyal medya kullanıcıları Arkham ekranından görsel paylaşarak eldeki varlıkların 484.000’den 437.000’e düştüğünü yazdı. Walter Bloomberg gibi güvenilir kabul edilen kaynakların yaptığı paylaşım ses getirdi ve Strategy’nin gerçekten BTC sattığına dair endişelere neden oldu. Bu berbat bir şey olurdu çünkü şirketin elinde on milyarlarca dolarlık BTC var ve piyasada bu kadar alıcı yok.

“Bunun transferlerden mi yoksa satışlardan mı kaynaklandığı belli değil. Bu, aylarca süren istikrarlı birikimin ardından Temmuz 2023’ten bu yana bildirilen ilk düşüş.” – Walter

Saylor hemen buna cevap vererek asla Bitcoin satmadıklarını ve söylentinin gerçek olmadığını yazdı. Ardından paylaştığı görsel ise oldukça anlamlıydı.

“Bu söylentinin hiçbir gerçekliği yok.”

Kullanıcılar satıştan bahseden gönderiye topluluk notu ekledi ve 1 saatten kısa sürede herkes rahatladı.

CNBC Açıklamaları

Dedikodular yatırımcıları tedirgin ederken CNBC’ye konuşan Michael Saylor daha fazla alım yaptıklarını ve her Pazartesi olduğu gibi bunu duyuracaklarını söyledi. Daha fazla alım yapacaklarının altını çizdi. Muhtemelen Pazartesi günü açıklanacak alım öncekilerden daha büyük olacak çünkü BTC evvelki alımlara kıyasla oldukça makul bir seviyeye geriledi.

“Alım yapıyoruz. Aslında oldukça fazla alım yapıyoruz ve pazartesi sabahı bir sonraki alımlarımızı açıklayacağız. İnsanların hoş bir sürprizle karşılaşacağını düşünüyorum.”

Arkham ise düzenli cüzdan rotasyonları nedeniyle böylesi hatalı okumaların çıkabildiğini ancak şirketin satış yapmadığını teyit etti. 10 Kasım’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvuruda şirket yaklaşık 50 milyon dolarlık yeni BTC alımı bildirmişti. Şirketin hali hazırda 641.692 BTC’si var ve son imtiyazlı hisse senedi ihracından gelen nakitle 6.720 BTC almaları bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

