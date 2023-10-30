Brezilya Halka Bu Altcoin’in Peşinde! Bitcoin’i Bile Geride Bıraktı!

En büyük stablecoin USDT‘nin ihraççısı Tether‘in benimsenmesi artmaya devam ediyor. Brezilya’nın gelir hizmetleri kurumunun sağladığı verilere göre Tether’in USDT’si Brezilya’daki benimsenme konusunda önemli bir artış gösterdi ve ülkede gerçekleştirilen kripto para işlemlerinin yüzde 80’ini USDT işlemleri oluşturdu.

USDT’nin İşlem Hacmi Neredeyse Bitcoin’i 2’ye Katladı

Bu yılın Ekim ayı ortası itibariyle, Brezilya’da bu yıl gerçekleştirilen USDT işlemleri 271 milyar Brezilya reali (yaklaşık 55 milyar dolar) ile Bitcoin‘in (BTC) işlem hacminin yaklaşık iki katına çıktı. BTC’nin ülkedeki işlem hacmi ise 151 milyar real (yaklaşık 30 milyar dolar) olarak kaydedildi. Stablecoin’ler değeri genellikle ABD doları ve Brezilya reali gibi fiat para birimlerine sabitlenmiş, istikrarlı bir değere sahip olacak şekilde tasarlanmış altcoin’lerdir.

USDT işlemleri Brezilya‘da 2021’den bu yana yükselişte, ancak Bitcoin’in işlem hacmini ilk kez Temmuz 2022’de, kripto kredi şirketleri Three Arrows Capital ve Voyager Capital’in çöktüğü dönemde geçti.

Dahası Brezilya’nın gelir hizmetleri ajansının verileri, kripto kışının ülkedeki kripto para işlem hacmini 2022’de yaklaşık yüzde 25 düşmesiyle sonuçlandığını ve 154.4 milyar Brezilya reali veya yaklaşık 31 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Brezilya vergi dairesi, yapay zeka ve ağ analizine dayanan sofistike bir sistem kullanarak vatandaşların kripto paralarla ilgili faaliyetlerini izliyor. Kurumun yayımladığı blog yazısına göre sistem şüpheli faaliyetleri tespit etmesinin yanı sıra kripto para ticareti yapan bireylerin konumlarını da izleyebiliyor.

Brezilya’da Uygulanan Kripto Vergisinin Detayları

Gelir kurumu ayrıca ülkenin yurtdışındaki vatandaşları tarafından tutulan kripto para yatırımlarını da hedefliyor. Brezilya Kongresi 25 Ekim’de kripto paraları yabancı yatırımlarda vergi amaçlı “finansal varlık” olarak tanıyan yasayı kabul etti. Yurtdışında 6 bin ile 50 bin Brezilya reali (yaklaşık 10 bin dolar) arasındaki kazançlar Ocak 2024’ten itibaren yüzde 15 vergi oranına tabi olacak. Bu eşiğin üzerinde ise vergi oranı yüzde 22,5 olarak uygulanacak.

Bu noktada 2019’dan bu yana Brezilya’da faaliyet gösteren kripto para borsalarının tüm kullanıcı işlemlerini hükümetle paylaşması şartı getirilmiş durumda. Aylık 35 bin Brezilya reali (yaklaşık 7 bin dolar) aşan kripto para satışlarından elde edilen sermaye kazançları yüzde 15 ile yüzde 22,50 arasında değişen kademeli bir vergi dilimine tabi.

Şu anda Brezilya’da Mercado Bitcoin ve Foxbit gibi yerel oyuncuların yanı sıra Coinbase, Binance, Bitso ve Crypto.com gibi küresel kripto para borsaları faaliyet gösteriyor.